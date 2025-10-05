السيسي: 6 أكتوبر كان بداية انطلاقة قوية للجيش لاستعادة الأرض وتحقيق السلام

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
https://sarabic.ae/20251005/السيسي-6-أكتوبر-كان-بداية-انطلاقة-قوية-للجيش-لاستعادة-الأرض-وتحقيق-السلام-1105657343.html
السيسي: 6 أكتوبر كان بداية انطلاقة قوية للجيش لاستعادة الأرض وتحقيق السلام
السيسي: 6 أكتوبر كان بداية انطلاقة قوية للجيش لاستعادة الأرض وتحقيق السلام
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة المصرية قدمت كل ما لديها للحفاظ على الدولة المصرية. 05.10.2025
2025-10-05T18:55+0000
2025-10-05T18:55+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437938_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_968a9fb6420b4c95b25a77aae002f190.jpg
وقال السيسي، في بيان، إن "6 أكتوبر كان بداية انطلاقة قوية للجيش لاستعادة الأرض وتحقيق السلام"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة كانت على قدر المسؤولية وحافظت على الدولة المصرية من السقوط بظروف في منتهى الصعوبة".وأضاف أن "القوات المسلحة خاضت حربا ضروسا على مدار 10 سنوات ضد الإرهاب واستطاعت إنهاء مشكلة من أكبر مشكلات العالم"، متابعا: "القوات المسلحة استطاعت القضاء على الإرهاب واستعادت أمن وسلامة الدولة المصرية بما فيها سيناء".وأردف الرئيس المصري، أن "القوات المسلحة قامت بدور كبير في تنمية الدولة المصرية خلال السنوات الماضية"، مؤكدا أن "الشعب المصري يثمن جهود القوات المسلحة للحفاظ على الدولة المصرية".وختم السيسي، تصريحات بالقول إن "القوات المسلحة أسهمت من 2013 وحتى الآن في تنظيم وبناء البنية الأساسية للدولة المصرية بالتوازي مع حماية الحدود على الاتجاهات المختلفة".يذكر أنه في السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان.
https://sarabic.ae/20251005/قبل-يوم-من-ذكرى-حرب-أكتوبر-السيسي-يترأس-اجتماعا-للمجلس-الأعلى-للقوات-المسلحة-المصرية-1105646378.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437938_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_d625469ec176e0f49ad16ce536017c81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي: 6 أكتوبر كان بداية انطلاقة قوية للجيش لاستعادة الأرض وتحقيق السلام

18:55 GMT 05.10.2025
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidencyالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidency
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة المصرية قدمت كل ما لديها للحفاظ على الدولة المصرية.
وقال السيسي، في بيان، إن "6 أكتوبر كان بداية انطلاقة قوية للجيش لاستعادة الأرض وتحقيق السلام"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة كانت على قدر المسؤولية وحافظت على الدولة المصرية من السقوط بظروف في منتهى الصعوبة".
وأضاف أن "القوات المسلحة خاضت حربا ضروسا على مدار 10 سنوات ضد الإرهاب واستطاعت إنهاء مشكلة من أكبر مشكلات العالم"، متابعا: "القوات المسلحة استطاعت القضاء على الإرهاب واستعادت أمن وسلامة الدولة المصرية بما فيها سيناء".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
قبل يوم من ذكرى حرب أكتوبر.. السيسي يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
14:26 GMT
وأردف الرئيس المصري، أن "القوات المسلحة قامت بدور كبير في تنمية الدولة المصرية خلال السنوات الماضية"، مؤكدا أن "الشعب المصري يثمن جهود القوات المسلحة للحفاظ على الدولة المصرية".
وختم السيسي، تصريحات بالقول إن "القوات المسلحة أسهمت من 2013 وحتى الآن في تنظيم وبناء البنية الأساسية للدولة المصرية بالتوازي مع حماية الحدود على الاتجاهات المختلفة".
يذكر أنه في السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان.
