السيسي: 6 أكتوبر كان بداية انطلاقة قوية للجيش لاستعادة الأرض وتحقيق السلام

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة المصرية قدمت كل ما لديها للحفاظ على الدولة المصرية. 05.10.2025

وقال السيسي، في بيان، إن "6 أكتوبر كان بداية انطلاقة قوية للجيش لاستعادة الأرض وتحقيق السلام"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة كانت على قدر المسؤولية وحافظت على الدولة المصرية من السقوط بظروف في منتهى الصعوبة".وأضاف أن "القوات المسلحة خاضت حربا ضروسا على مدار 10 سنوات ضد الإرهاب واستطاعت إنهاء مشكلة من أكبر مشكلات العالم"، متابعا: "القوات المسلحة استطاعت القضاء على الإرهاب واستعادت أمن وسلامة الدولة المصرية بما فيها سيناء".وأردف الرئيس المصري، أن "القوات المسلحة قامت بدور كبير في تنمية الدولة المصرية خلال السنوات الماضية"، مؤكدا أن "الشعب المصري يثمن جهود القوات المسلحة للحفاظ على الدولة المصرية".وختم السيسي، تصريحات بالقول إن "القوات المسلحة أسهمت من 2013 وحتى الآن في تنظيم وبناء البنية الأساسية للدولة المصرية بالتوازي مع حماية الحدود على الاتجاهات المختلفة".يذكر أنه في السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان.

