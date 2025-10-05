عربي
أمساليوم
بث مباشر
قبل يوم من ذكرى حرب أكتوبر.. السيسي يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
قبل يوم من ذكرى حرب أكتوبر.. السيسي يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
مصر, أخبار مصر الآن
مصر, أخبار مصر الآن

قبل يوم من ذكرى حرب أكتوبر.. السيسي يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

14:26 GMT 05.10.2025
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري، الذي يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر.
وأفادت الرئاسة المصرية، بأن "الرئيس السيسي وجه التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة"، مشيدا بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.
عرض بطارية صواريخ أرض-جو عسكرية مصرية من طراز SAM-6 تم استخدامها خلال حرب عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف بانوراما حرب 6 أكتوبر والنصب التذكاري في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
الدفاع المصرية تكشف لأول مرة عن وثائق بشأن حرب 6 أكتوبر.. ما دلالتها الآن؟
18 فبراير 2024, 07:24 GMT
وأضاف البيان أن "الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي استعرض عدداً من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار لحماية حدود الدولة، فضلاً عن دورها في التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات".
ووجه الرئيس المصري، "التحية في ختام الإجتماع لأرواح شهداء الوطن الأبرار "، مؤكداً أن روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصرى جيلاً بعد جيل، ومشددا على أن ما ينعم به الوطن من ازدهار ما كان يأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بتضحياتهم أسمى آيات إنكار الذات من أجل عزة الوطن وكرامته.
يذكر أنه في السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان.
