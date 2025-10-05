https://sarabic.ae/20251005/قبل-يوم-من-ذكرى-حرب-أكتوبر-السيسي-يترأس-اجتماعا-للمجلس-الأعلى-للقوات-المسلحة-المصرية-1105646378.html
قبل يوم من ذكرى حرب أكتوبر.. السيسي يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
وأفادت الرئاسة المصرية، بأن "الرئيس السيسي وجه التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة"، مشيدا بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.وأضاف البيان أن "الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي استعرض عدداً من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار لحماية حدود الدولة، فضلاً عن دورها في التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات".ووجه الرئيس المصري، "التحية في ختام الإجتماع لأرواح شهداء الوطن الأبرار "، مؤكداً أن روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصرى جيلاً بعد جيل، ومشددا على أن ما ينعم به الوطن من ازدهار ما كان يأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بتضحياتهم أسمى آيات إنكار الذات من أجل عزة الوطن وكرامته.يذكر أنه في السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان.
وأفادت الرئاسة المصرية، بأن "الرئيس السيسي وجه التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة"، مشيدا بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.
18 فبراير 2024, 07:24 GMT
وأضاف البيان أن "الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي استعرض عدداً من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار لحماية حدود الدولة، فضلاً عن دورها في التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات".
ووجه الرئيس المصري، "التحية في ختام الإجتماع لأرواح شهداء الوطن الأبرار "، مؤكداً أن روح نصر أكتوبر
ستظل راسخة في وجدان الشعب المصرى جيلاً بعد جيل، ومشددا على أن ما ينعم به الوطن من ازدهار ما كان يأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بتضحياتهم أسمى آيات إنكار الذات من أجل عزة الوطن وكرامته.
يذكر أنه في السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان.