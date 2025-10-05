https://sarabic.ae/20251005/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يهدد-بـإجراءات-عسكرية-إضافية-ضد-واشنطن-إذا-استمرت-تهديداتها-1105632206.html
زعيم كوريا الديمقراطية يهدد بـ"إجراءات عسكرية إضافية" ضد واشنطن إذا استمرت تهديداتها
زعيم كوريا الديمقراطية يهدد بـ"إجراءات عسكرية إضافية" ضد واشنطن إذا استمرت تهديداتها
سبوتنيك عربي
حذّر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، من أن التعزيزات العسكرية الأمريكية تشكل "تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا لأمن بلاده والمنطقة". 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T06:25+0000
2025-10-05T06:25+0000
2025-10-05T06:25+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104404993_0:130:3183:1920_1920x0_80_0_0_1b9509c30847b1843b627535a10bb457.jpg
وأشار إلى أن "بيونغ يانغ ستتخذ خطوات عسكرية وتقنية إضافية، إذا استمرت واشنطن في تجاهل المخاوف الأمنية الإقليمية".جاء ذلك خلال حضور الزعيم كيم جونغ أون، افتتاح معرض "تطوير الدفاع 2025" للمعدات العسكرية في بيونغ يانغ، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.ويأتي المعرض بالتزامن مع الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الكوري، ويهدف إلى عرض "الأصول الدفاعية والقوة العلمية والتكنولوجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بما في ذلك أنظمة أسلحة فائقة التطور"، بحسب الوكالة.وأكد كيم جونغ أون أن "المعرض يعكس إنجازات المشاريع الرئيسية لتعزيز البنية العسكرية للبلاد، مع التركيز على الرادع النووي، ما يجعل القوات أكثر حداثة وتطورا".
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104404993_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_6648089683cb826f0240a7154aedc499.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الديمقراطية يهدد بـ"إجراءات عسكرية إضافية" ضد واشنطن إذا استمرت تهديداتها
حذّر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، من أن التعزيزات العسكرية الأمريكية تشكل "تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا لأمن بلاده والمنطقة".
وأشار إلى أن "بيونغ يانغ ستتخذ خطوات عسكرية وتقنية إضافية، إذا استمرت واشنطن في تجاهل المخاوف الأمنية الإقليمية".
جاء ذلك خلال حضور الزعيم كيم جونغ أون، افتتاح معرض "تطوير الدفاع 2025" للمعدات العسكرية في بيونغ يانغ، وفقا
لوكالة
الأنباء المركزية الكورية.
ويأتي المعرض بالتزامن مع الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الكوري، ويهدف إلى عرض "الأصول الدفاعية والقوة العلمية والتكنولوجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بما في ذلك أنظمة أسلحة فائقة التطور"، بحسب الوكالة.
كيم جونغ أون يطلق أول مدمرة لدى البحرية الكورية الديمقراطية © Photo / KCNA
حضر كيم جونغ أون إطلاق أول مدمرة من الجيل الجديد للبحرية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قائلاً إن السفينة كانت نقطة بداية في بناء قوة بحرية متقدمة.
حضر كيم جونغ أون إطلاق أول مدمرة من الجيل الجديد للبحرية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قائلاً إن السفينة كانت نقطة بداية في بناء قوة بحرية متقدمة.
© Photo / KCNA
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، برفقة طاقم المدمرة من الجيل الجديد التي تم إطلاقها حديثا.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، برفقة طاقم المدمرة من الجيل الجديد التي تم إطلاقها حديثا.
© Photo / KCNA
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، يقوم بتدشين إطلاق المدمرة الجديدة.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، يقوم بتدشين إطلاق المدمرة الجديدة.
© Photo / KCNA
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، يقوم بتدشين إطلاق المدمرة الجديدة.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، يقوم بتدشين إطلاق المدمرة الجديدة.
© Photo / KCNA
صورة للأهازيج التي تعكس فرحة أفراد من القوة البحرية الكورية الديمقراطية بافتتاح المدمرة الجديدة.
صورة للأهازيج التي تعكس فرحة أفراد من القوة البحرية الكورية الديمقراطية بافتتاح المدمرة الجديدة.
© Photo / KCNA
زعيم جمهورية كورية الديمقراطية كيم جونغ أون، برفقة ابنته أثناء افتتاح انطلاق المدمرة الجديدة.
زعيم جمهورية كورية الديمقراطية كيم جونغ أون، برفقة ابنته أثناء افتتاح انطلاق المدمرة الجديدة.
© Photo / KCNA
صورة جانبية تظهر المدمرة الجديدة وهي تتحضر للانطلاق.
صورة جانبية تظهر المدمرة الجديدة وهي تتحضر للانطلاق.
© Photo / KCNA
صورة جوية تظهر تحرك المدمرة الجديدة التي افتتح إطلاقها رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.
صورة جوية تظهر تحرك المدمرة الجديدة التي افتتح إطلاقها رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.
حضر كيم جونغ أون إطلاق أول مدمرة من الجيل الجديد للبحرية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قائلاً إن السفينة كانت نقطة بداية في بناء قوة بحرية متقدمة.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، برفقة طاقم المدمرة من الجيل الجديد التي تم إطلاقها حديثا.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، يقوم بتدشين إطلاق المدمرة الجديدة.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، يقوم بتدشين إطلاق المدمرة الجديدة.
صورة للأهازيج التي تعكس فرحة أفراد من القوة البحرية الكورية الديمقراطية بافتتاح المدمرة الجديدة.
زعيم جمهورية كورية الديمقراطية كيم جونغ أون، برفقة ابنته أثناء افتتاح انطلاق المدمرة الجديدة.
صورة جانبية تظهر المدمرة الجديدة وهي تتحضر للانطلاق.
صورة جوية تظهر تحرك المدمرة الجديدة التي افتتح إطلاقها رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.
وأكد كيم جونغ أون أن "المعرض يعكس إنجازات المشاريع الرئيسية لتعزيز البنية العسكرية للبلاد، مع التركيز على الرادع النووي، ما يجعل القوات أكثر حداثة وتطورا".