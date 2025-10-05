https://sarabic.ae/20251005/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يهدد-بـإجراءات-عسكرية-إضافية-ضد-واشنطن-إذا-استمرت-تهديداتها-1105632206.html

زعيم كوريا الديمقراطية يهدد بـ"إجراءات عسكرية إضافية" ضد واشنطن إذا استمرت تهديداتها

حذّر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، من أن التعزيزات العسكرية الأمريكية تشكل "تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا لأمن بلاده والمنطقة".

وأشار إلى أن "بيونغ يانغ ستتخذ خطوات عسكرية وتقنية إضافية، إذا استمرت واشنطن في تجاهل المخاوف الأمنية الإقليمية".جاء ذلك خلال حضور الزعيم كيم جونغ أون، افتتاح معرض "تطوير الدفاع 2025" للمعدات العسكرية في بيونغ يانغ، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.ويأتي المعرض بالتزامن مع الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الكوري، ويهدف إلى عرض "الأصول الدفاعية والقوة العلمية والتكنولوجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بما في ذلك أنظمة أسلحة فائقة التطور"، بحسب الوكالة.وأكد كيم جونغ أون أن "المعرض يعكس إنجازات المشاريع الرئيسية لتعزيز البنية العسكرية للبلاد، مع التركيز على الرادع النووي، ما يجعل القوات أكثر حداثة وتطورا".

