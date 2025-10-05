عربي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
زعيم كوريا الديمقراطية يهدد بـ"إجراءات عسكرية إضافية" ضد واشنطن إذا استمرت تهديداتها
وأشار إلى أن "بيونغ يانغ ستتخذ خطوات عسكرية وتقنية إضافية، إذا استمرت واشنطن في تجاهل المخاوف الأمنية الإقليمية".جاء ذلك خلال حضور الزعيم كيم جونغ أون، افتتاح معرض "تطوير الدفاع 2025" للمعدات العسكرية في بيونغ يانغ، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.ويأتي المعرض بالتزامن مع الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الكوري، ويهدف إلى عرض "الأصول الدفاعية والقوة العلمية والتكنولوجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بما في ذلك أنظمة أسلحة فائقة التطور"، بحسب الوكالة.وأكد كيم جونغ أون أن "المعرض يعكس إنجازات المشاريع الرئيسية لتعزيز البنية العسكرية للبلاد، مع التركيز على الرادع النووي، ما يجعل القوات أكثر حداثة وتطورا".
حذّر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، من أن التعزيزات العسكرية الأمريكية تشكل "تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا لأمن بلاده والمنطقة".
وأشار إلى أن "بيونغ يانغ ستتخذ خطوات عسكرية وتقنية إضافية، إذا استمرت واشنطن في تجاهل المخاوف الأمنية الإقليمية".
جاء ذلك خلال حضور الزعيم كيم جونغ أون، افتتاح معرض "تطوير الدفاع 2025" للمعدات العسكرية في بيونغ يانغ، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.
ويأتي المعرض بالتزامن مع الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الكوري، ويهدف إلى عرض "الأصول الدفاعية والقوة العلمية والتكنولوجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بما في ذلك أنظمة أسلحة فائقة التطور"، بحسب الوكالة.
وأكد كيم جونغ أون أن "المعرض يعكس إنجازات المشاريع الرئيسية لتعزيز البنية العسكرية للبلاد، مع التركيز على الرادع النووي، ما يجعل القوات أكثر حداثة وتطورا".
