شركة قطرية تستحوذ على حصة استكشافية قبالة السواحل المصرية
شركة قطرية تستحوذ على حصة استكشافية قبالة السواحل المصرية
سبوتنيك عربي
استحوذت شركة "قطر للطاقة" على حصة استكشافية مشاركة تبلغ 27 في المئة بمنطقة "شمال كليوباترا" الواقعة قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط. 05.10.2025
جاء ذلك بموجب اتفاقية مع شركة "شل" (المشغل)، التي تمتلك حصة مشاركة بنسبة 36 في المئة، بينما تمتلك شركة "شيفرون" حصة 27 في المئة وشركة "ثروة" للبترول حصة 10 في المئة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد.وتمثل منطقة "شمال كليوباترا" جزءا من حوض هيرودوت قبالة سواحل مصر، وتقع بمحاذاة الجزء الشمالي من منطقة شمال الضبعة، وتغطي مساحة تزيد على 3400 كيلومتر مربع، في مياه تصل أعماقها إلى 2600 متر.وأشارت الوكالة إلى قول المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة": "هذه الفرصة الجديدة توسع نطاق أنشطة الاستكشاف التي تقوم بها مصر"، مشيدا بالدعم والتعاون المصري في هذا المجال.
