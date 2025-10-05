انتخاب ملكة جمال روسيا 2025... صور

© Sputnik . Vladimir Astapkovich

أناستازيا فينسا (إقليم موسكو) الحائزة على لقب "ملكة جمال روسيا 2025"، ألينا ليسنياك (كيرتش) الوصيفة الأولى، وفيكتوريا ماكاروفا (سيستروترسك) الوصيفة الثانية، في نهائي المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا 2025"، في الحفل الختامي بقاعة الحفلات الموسيقية "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو