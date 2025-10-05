انتخاب ملكة جمال روسيا 2025... صور

مشاركة في المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا 2025"، ميلانا شوفالوفا (تولياتي)، في قاعة الحفلات الموسيقية "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو
أناستازيا فينسا (إقليم موسكو) الحائزة على لقب "ملكة جمال روسيا 2025"، ألينا ليسنياك (كيرتش) الوصيفة الأولى، وفيكتوريا ماكاروفا (سيستروترسك) الوصيفة الثانية، في نهائي المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا 2025"، في الحفل الختامي بقاعة الحفلات الموسيقية "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو
المشاركة في المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا 2025"، ألينا ليسنياك (كيرتش)، في قاعة الحفلات الموسيقية "بارفيخا لوكجري فيليدج" في العاصمة موسكو
المتسابقة في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، فيكتوريا أليموفا، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو
المشاركات في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو
ملكة جمال روسيا 2024، فالنتينا أليكسيفا (في الوسط)، في نهائي مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو.
المشاركة في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، فيكتوريا ماكاروفا، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو
المشاركة في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، أناستازيا فينزا، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو
