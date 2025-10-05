عربي
انتخاب ملكة جمال روسيا 2025... صور
انتخاب ملكة جمال روسيا 2025... صور
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق فعاليات انتخاب ملكة جمال روسيا لعام 2025.
انتخاب ملكة جمال روسيا 2025... صور

جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق فعاليات انتخاب ملكة جمال روسيا لعام 2025.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا 2025"، ميلانا شوفالوفا (تولياتي)، في قاعة الحفلات الموسيقية "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو

مشاركة في المسابقة الوطنية &quot;ملكة جمال روسيا 2025&quot;، ميلانا شوفالوفا (تولياتي)، في قاعة الحفلات الموسيقية &quot;بارفيخا لوكجري فيليدج&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا 2025"، ميلانا شوفالوفا (تولياتي)، في قاعة الحفلات الموسيقية "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

أناستازيا فينسا (إقليم موسكو) الحائزة على لقب "ملكة جمال روسيا 2025"، ألينا ليسنياك (كيرتش) الوصيفة الأولى، وفيكتوريا ماكاروفا (سيستروترسك) الوصيفة الثانية، في نهائي المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا 2025"، في الحفل الختامي بقاعة الحفلات الموسيقية "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو

أناستازيا فينسا (إقليم موسكو) الحائزة على لقب &quot;ملكة جمال روسيا 2025&quot;، ألينا ليسنياك (كيرتش) الوصيفة الأولى، وفيكتوريا ماكاروفا (سيستروترسك) الوصيفة الثانية، في نهائي المسابقة الوطنية &quot;ملكة جمال روسيا 2025&quot;، في الحفل الختامي بقاعة الحفلات الموسيقية &quot;بارفيخا لوكجري فيليدج&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

أناستازيا فينسا (إقليم موسكو) الحائزة على لقب "ملكة جمال روسيا 2025"، ألينا ليسنياك (كيرتش) الوصيفة الأولى، وفيكتوريا ماكاروفا (سيستروترسك) الوصيفة الثانية، في نهائي المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا 2025"، في الحفل الختامي بقاعة الحفلات الموسيقية "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركة في المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا 2025"، ألينا ليسنياك (كيرتش)، في قاعة الحفلات الموسيقية "بارفيخا لوكجري فيليدج" في العاصمة موسكو

المشاركة في المسابقة الوطنية &quot;ملكة جمال روسيا 2025&quot;، ألينا ليسنياك (كيرتش)، في قاعة الحفلات الموسيقية &quot;بارفيخا لوكجري فيليدج&quot; في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركة في المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا 2025"، ألينا ليسنياك (كيرتش)، في قاعة الحفلات الموسيقية "بارفيخا لوكجري فيليدج" في العاصمة موسكو

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

المتسابقة في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، فيكتوريا أليموفا، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو

المتسابقة في مسابقة &quot;ملكة جمال روسيا 2025&quot;، فيكتوريا أليموفا، في قاعة حفلات &quot;بارفيخا لوكجري فيليدج&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

المتسابقة في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، فيكتوريا أليموفا، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو

المشاركات في مسابقة &quot;ملكة جمال روسيا 2025&quot;، في قاعة حفلات &quot;بارفيخا لوكجري فيليدج&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

ملكة جمال روسيا 2024، فالنتينا أليكسيفا (في الوسط)، في نهائي مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو.

ملكة جمال روسيا 2024، فالنتينا أليكسيفا (في الوسط)، في نهائي مسابقة &quot;ملكة جمال روسيا 2025&quot;، في قاعة حفلات &quot;بارفيخا لوكجري فيليدج&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

ملكة جمال روسيا 2024، فالنتينا أليكسيفا (في الوسط)، في نهائي مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركة في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، فيكتوريا ماكاروفا، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو

المشاركة في مسابقة &quot;ملكة جمال روسيا 2025&quot;، فيكتوريا ماكاروفا، في قاعة حفلات &quot;بارفيخا لوكجري فيليدج&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركة في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، فيكتوريا ماكاروفا، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركة في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، أناستازيا فينزا، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو

المشاركة في مسابقة &quot;ملكة جمال روسيا 2025&quot;، أناستازيا فينزا، في قاعة حفلات &quot;بارفيخا لوكجري فيليدج&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركة في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2025"، أناستازيا فينزا، في قاعة حفلات "بارفيخا لوكجري فيليدج" في موسكو

