إعلان القائمة القصيرة لجائزة الخيال العلمي الأدبية الدولية "تاريخ المستقبل"
أعلنت اللجنة التنظيمية لجائزة الخيال العلمي الأدبية الدولية "تاريخ المستقبل"، التي أنشأتها مؤسسة ترويج المبادرات العلمية والتعليمية والاتصالية "أتوم"، بدعم من شركة "روساتوم"، اليوم الاثنين، عن القائمة القصيرة بعد انتهاء المرحلة الأولى من التصويت.
وتضم القائمة 27 قصة قصيرة متميزة تم اختيارها من بين أكثر من 2400 قصة مقدمة من كتّاب من مختلف أنحاء العالم، ويعكس هذا التنوع الجغرافي الواسع الطابع الدولي للجائزة والاهتمام العالمي المتزايد بأدب الخيال العلمي؛ إذ شارك مؤلفون من روسيا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والصين وأوروبا.
وتدور جميع القصص حول موضوع موحّد يتمثل في البحث عن مستقبل متفائل وبنائه، إذ تسخَّر التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتعينه على تجاوز التحديات العالمية، وتبرز أفضل ما في الروح البشرية، ومن العالم العربي، تم ترشيح الكاتبة الأردنية، سناء شعلان، عن قصتها "أخيرا، سماء صافية وزرقاء"، وفقا لبيان من "أتوم" حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
قال رئيس لجنة التحكيم، كاتب الخيال العلمي الروسي المعروف، أندري غيلاسيموف: "كانت مهمتنا صعبة للغاية، إذ كان علينا اختيار بضع عشرات فقط من القصص من بين المجموعة الهائلة من الأعمال الموهوبة والأصلية، أعجبنا ليس فقط بعدد الأعمال، بل أيضا بجودتها العالية، وقدم كتّاب من جميع أنحاء العالم رؤاهم الفريدة، وغالبا ما كانت غير متوقعة، حية ومفعمة بالأمل تجاه المستقبل. تقدّم هذه القصص منظورا فريدا حول كيفية تسخير البشرية لإمكاناتها الإبداعية".
من جانبه، قال أندري تيمونوف، مدير الاتصالات في شركة "روساتوم": "لم يعد الخيال العلمي مجرد نوع أدبي، بل أصبح جسرا بين الأفكار الجريئة والتقنيات الواقعية، وتعكس السرديات التي قدّمها المؤلفون الاتجاهات الرئيسة في العلوم الحديثة، مثل التنمية المستدامة، والطاقة الخضراء، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء. دعم هذه الجائزة هو استثمار في المستقبل، وإلهام للجيل القادم من العلماء والمهندسين والحالمين الذين سيبنون عالم الغد".
لجنة التحكيم الكبرى
تضم لجنة التحكيم في المرحلة التالية مجموعة من الشخصيات الأدبية والعلمية المرموقة، من بينها:
أليكسي فارلاموف – كاتب، وعميد معهد مكسيم غوركي للأدب؛ ستانيسلاف دروبيشيفسكي – عالم أنثروبولوجيا ومروّج للعلوم؛ أليكسي سيميخاتوف – دكتور في العلوم الفيزيائية والرياضية؛ ألبينا موخاميتزيانوفا – المديرة التنفيذية لاستوديو "ياركو" للرسوم المتحركة؛ أندري فاسيليفسكي – رئيس تحرير مجلة "العالم الجديد"؛ فلاديمير سوردين – عالم فلك ومروّج للعلوم؛ يوليا سيليفانوفا – رئيسة مشاريع الكتب بدار نشر "إكسمو"؛ سيرغي تيشكوف – مدير قسم "كوكب الطفولة" بدار نشر "AST"؛ تاتيانا سولوفيوفا – رئيسة تحرير دار نشر "ألبينا بروز".
وستتولى اللجنة اختيار الفائزين في ثلاث فئات رئيسية: أفضل قصة قصيرة، وأفضل قصة للأطفال والشباب، وأفضل قصة بلغة أجنبية.
القائمة القصيرة
الفئة: أفضل قصة قصيرة
راجيم جعفروف – سيباتريرك
يوليا دومنا – عصر الجنادب
أناستاسيا إيفانوفا – الأشجار تنمو ببطء
إيلينا كوليشوفا – استقبال إشارة الراديو وتحديدها
ألكسندر ليبيوخين – فطائر
يوليا روبنشتاين – جذع الشمعة
دينيس ستولياروف – تأثير مانديلا
إيفان توزوفسكي – الجزيئات الأساسية
ألكسندر أودالوف – ماتريوشكا
الفئة: أفضل قصة للأطفال والشباب
مارينا أنيتسكايا – ضيف من الأرض
ديمتري بولداكوف – سجلات إينجا التسعة
إدوارد فيركين – رامسبرينغا
أليسا كوروتوفسكيخ – الشمس الكاذبة
إيفجينيا كريتوفا – صديق فانيا كوليسنيكوف الجديد
نيكولاي نازاركين – KR-1
أليكسي أولينيكوف – شجرة عيد الميلاد على إنسيلادوس
نيكولاي برونيف – حلم في ليلة رقمية
مكسيم تيخوميروف – فينكا
فيدور فيدوروف – روبنسوناد
الفئة: أفضل قصة بلغة أجنبية
إيماكولاتا كاسيل – إليان وآخرون
جوليا كولينا – إنسانة أكثر من اللازم
ماريو كورادي – الخطوة الأخيرة
عمران كوفاديا – واسع ورائع وغير متعاطف
ليونيد أليريو مارينو موريلو – مفارقة المشتري
والتر تارتاليا – صحوة نيلا
غابرييل إيميم هاري – كوكبات على الماء
سناء شعلان – أخيرا، سماء صافية وزرقاء
وأُنشئت جائزة "تاريخ المستقبل" بدعم من شركة "روساتوم" الحكومية، ويبلغ إجمالي قيمتها أكثر من 5 ملايين روبل. وسيقام حفل توزيع الجوائز في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في متحف الذرّة في مركز معارض عموم روسيا في موسكو.