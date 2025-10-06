عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/السيسي-حرب-أكتوبر-علمتنا-أن-النصر-لا-يمنح-بل-ينتزع-فيديو-1105670403.html
السيسي: حرب أكتوبر علمتنا أن النصر لا يمنح بل ينتزع.. فيديو
السيسي: حرب أكتوبر علمتنا أن النصر لا يمنح بل ينتزع.. فيديو
سبوتنيك عربي
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن المنطقة تمر اليوم بمرحلة تاريخية دقيقة وتشهد مساعي مكثفة لإحلال السلام، مؤكدا على موقف مصر الثابت من أن... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104290/20/1042902065_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_3398788be6ac793d6d1d233961042533.jpg
جاء ذلك في كلمته اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى الـ 52 لحرب الـ 6 من أكتوبر1973 بين مصر وإسرائيل، حسبما جاء في تدوينة على الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقع "إكس". وفي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام مصرية، أكد السيسي أن ملحمة حرب أكتوبر علمت المصريين أن النصر لا يمنح وإنما ينتزع. وتابع: "في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نهنئ شعب مصر الأبي والقوات المسلحة الباسلة، ونستعيد بفخر روح العزيمة والوحدة التي صنعت المجد وحمت الوطن". وأضاف: "نسعى لسلام يقوم على مرجعيات الشرعية الدولية، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويفتح آفاقا غير محدودة للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة". وتحتفل مصر اليوم بالذكري الـ 52 لحرب الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي اندلعت لتحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لـ 6 سنوات.
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن المنطقة تمر اليوم بمرحلة تاريخية دقيقة وتشهد مساعي مكثفة لإحلال السلام، مؤكدا على موقف مصر الثابت من أن الأمن والاستقرار الدائمين لن يتحققا إلا من خلال السلام.
جاء ذلك في كلمته اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى الـ 52 لحرب الـ 6 من أكتوبر1973 بين مصر وإسرائيل، حسبما جاء في تدوينة على الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقع "إكس".
وفي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام مصرية، أكد السيسي أن ملحمة حرب أكتوبر علمت المصريين أن النصر لا يمنح وإنما ينتزع.
وتابع: "في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نهنئ شعب مصر الأبي والقوات المسلحة الباسلة، ونستعيد بفخر روح العزيمة والوحدة التي صنعت المجد وحمت الوطن".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
السيسي: 6 أكتوبر كان بداية انطلاقة قوية للجيش لاستعادة الأرض وتحقيق السلام
أمس, 18:55 GMT
وأضاف: "نسعى لسلام يقوم على مرجعيات الشرعية الدولية، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويفتح آفاقا غير محدودة للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة".
وتحتفل مصر اليوم بالذكري الـ 52 لحرب الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي اندلعت لتحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لـ 6 سنوات.
