السيسي: حرب أكتوبر علمتنا أن النصر لا يمنح بل ينتزع.. فيديو
السيسي: حرب أكتوبر علمتنا أن النصر لا يمنح بل ينتزع.. فيديو
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن المنطقة تمر اليوم بمرحلة تاريخية دقيقة وتشهد مساعي مكثفة لإحلال السلام، مؤكدا على موقف مصر الثابت من أن الأمن والاستقرار الدائمين لن يتحققا إلا من خلال السلام.
جاء ذلك في كلمته اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى الـ 52 لحرب الـ 6 من أكتوبر1973 بين مصر وإسرائيل، حسبما جاء في تدوينة على الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقع "إكس". وفي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام مصرية، أكد السيسي أن ملحمة حرب أكتوبر علمت المصريين أن النصر لا يمنح وإنما ينتزع. وتابع: "في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نهنئ شعب مصر الأبي والقوات المسلحة الباسلة، ونستعيد بفخر روح العزيمة والوحدة التي صنعت المجد وحمت الوطن". وأضاف: "نسعى لسلام يقوم على مرجعيات الشرعية الدولية، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويفتح آفاقا غير محدودة للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة". وتحتفل مصر اليوم بالذكري الـ 52 لحرب الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي اندلعت لتحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لـ 6 سنوات.
