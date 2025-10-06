انفجار يهز أحد أحياء حلب السورية وهلع بين السكان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/انفجار-يهز-أحد-أحياء-حلب-السورية-وهلع-بين-السكان-1105671985.html
انفجار يهز أحد أحياء حلب السورية وهلع بين السكان
انفجار يهز أحد أحياء حلب السورية وهلع بين السكان
سبوتنيك عربي
هز انفجار قوي مدينة حلب السورية، صباح اليوم الإثنين، مما تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T09:46+0000
2025-10-06T09:46+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101686/72/1016867279_0:0:1144:643_1920x0_80_0_0_5458005f86518537e86037ccf79d7d01.jpg
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن الانفجار ناتج عن تفجير نفذته وزارة الدفاع السورية، لنفق قديم بحديقة طارق بن زياد في الحي.وأثار الانفجار حالة من الهلع بين الأهالي، قبل أن يتم الكشف عن أسبابه، حسب وسائل إعلام أشارت إلى أنه تسبب في أضرار مادية بمستشفى عثمان المقابل للحديقة دون تسجيل خسائر بشرية.وتشير تقارير إلى أن النفق يقع قرب حاجز أمني مشترك بين قوى الأمن السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي كانت تسيطر عليه في السابق. ويتزامن الانفجار مع توترات أمنية تحدث من حين إلى آخر، مما يثير مخاوف عودة الانفجارات إلى المدينة.يذكر أن قوى الأمن الداخلي السورية بدأت في 13 أبريل/ نيسان الماضي، الانتشار على مداخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.وجاء ذلك بعد إزالة السواتر والحواجز الترابية وفتح الطرق المؤدية إليهما، بهدف ضبط الأمن واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد". وينص الاتفاق بين الطرفين على دمج قوات "قسد" في وزارة الدفاع وتسليم جميع المؤسسات الخاضعة لسيطرتها إلى الدولة السورية.
https://sarabic.ae/20230606/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-سماء-مدينة-حلب-شمال-سوريا---عاجل-1077817269.html
https://sarabic.ae/20190327/1040067004.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101686/72/1016867279_132:0:989:643_1920x0_80_0_0_0e73f3ad25839fbaaf2eee35a9bb0a9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

انفجار يهز أحد أحياء حلب السورية وهلع بين السكان

09:46 GMT 06.10.2025
© Sputnikانفجار في حلب
انفجار في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
هز انفجار قوي مدينة حلب السورية، صباح اليوم الإثنين، مما تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية.
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن الانفجار ناتج عن تفجير نفذته وزارة الدفاع السورية، لنفق قديم بحديقة طارق بن زياد في الحي.
قصف صاروحي لقاعدة أمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب شمالي سوريا
6 يونيو 2023, 21:11 GMT
وأثار الانفجار حالة من الهلع بين الأهالي، قبل أن يتم الكشف عن أسبابه، حسب وسائل إعلام أشارت إلى أنه تسبب في أضرار مادية بمستشفى عثمان المقابل للحديقة دون تسجيل خسائر بشرية.
وتشير تقارير إلى أن النفق يقع قرب حاجز أمني مشترك بين قوى الأمن السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي كانت تسيطر عليه في السابق.
ويتزامن الانفجار مع توترات أمنية تحدث من حين إلى آخر، مما يثير مخاوف عودة الانفجارات إلى المدينة.
يذكر أن قوى الأمن الداخلي السورية بدأت في 13 أبريل/ نيسان الماضي، الانتشار على مداخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2019
سوريا... انفجارات في مستودعات ذخيرة تهز حلب
27 مارس 2019, 21:39 GMT
وجاء ذلك بعد إزالة السواتر والحواجز الترابية وفتح الطرق المؤدية إليهما، بهدف ضبط الأمن واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد".
وينص الاتفاق بين الطرفين على دمج قوات "قسد" في وزارة الدفاع وتسليم جميع المؤسسات الخاضعة لسيطرتها إلى الدولة السورية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала