انفجار يهز أحد أحياء حلب السورية وهلع بين السكان
انفجار يهز أحد أحياء حلب السورية وهلع بين السكان
هز انفجار قوي مدينة حلب السورية، صباح اليوم الإثنين، مما تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن الانفجار ناتج عن تفجير نفذته وزارة الدفاع السورية، لنفق قديم بحديقة طارق بن زياد في الحي.وأثار الانفجار حالة من الهلع بين الأهالي، قبل أن يتم الكشف عن أسبابه، حسب وسائل إعلام أشارت إلى أنه تسبب في أضرار مادية بمستشفى عثمان المقابل للحديقة دون تسجيل خسائر بشرية.وتشير تقارير إلى أن النفق يقع قرب حاجز أمني مشترك بين قوى الأمن السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي كانت تسيطر عليه في السابق. ويتزامن الانفجار مع توترات أمنية تحدث من حين إلى آخر، مما يثير مخاوف عودة الانفجارات إلى المدينة.يذكر أن قوى الأمن الداخلي السورية بدأت في 13 أبريل/ نيسان الماضي، الانتشار على مداخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.وجاء ذلك بعد إزالة السواتر والحواجز الترابية وفتح الطرق المؤدية إليهما، بهدف ضبط الأمن واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد". وينص الاتفاق بين الطرفين على دمج قوات "قسد" في وزارة الدفاع وتسليم جميع المؤسسات الخاضعة لسيطرتها إلى الدولة السورية.
