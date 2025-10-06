https://sarabic.ae/20251006/بحث-يكشف-أصول-معبد-الكرنك-في-مصر-القديمة-وعمره-الحقيقي-1105680015.html
بحث يكشف أصول معبد الكرنك في مصر القديمة وعمره الحقيقي
بحث يكشف أصول معبد الكرنك في مصر القديمة وعمره الحقيقي
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة بريطانية – سويدية حديثة عن حل أحد أبرز ألغاز علم المصريات، والمتعلق بمعبد الكرنك في محافظة الأقصر المصرية. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T12:31+0000
2025-10-06T12:31+0000
2025-10-06T12:31+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103178/40/1031784075_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_47b4a095bdce360faf825e16a6cdbb53.jpg
وأكد البحث أن معبد الكرنك في الأقصر شُيّد قبل نحو 4 آلاف عام فقط، خلال عصر المملكة القديمة، وليس في بدايات الألفية الثالثة قبل الميلاد كما هو متعارف عليه.وأجرى البحث فريق من جامعتي ساوثهامبتون البريطانية وأوبسالا السويدية، برئاسة الدكتور بن بنينغتون والدكتور أنغوس غراهام، من خلال أكبر مسح جيوأثري للموقع، تضمن تحليل 61 عينة من الرواسب وآلاف القطع الفخارية. وأوضحت الدراسة المنشورة أن أرض الكرنك كانت جزيرة مرتفعة وسط النيل، لم تصلح للاستيطان قبل نحو 2520 قبل الميلاد بسبب الفيضانات، لكنها أصبحت مركزا دينيا في زمن المملكة القديمة بين عامي 2300 و2000 قبل الميلاد، حيث ظهرت أولى شواهد العبادة المكرسة للإله، آمون رع.وأكد الباحثون أن اختيار الجزيرة كموقع للمعبد ارتبط بفكرة الخلق الأولى في الديانة المصرية القديمة، إذ يُعتقد أن الإله الخالق خرج من أرض مرتفعة وسط المياه. ويعتزم فريق الدراسة توسيع دراسته لتشمل مواقع أخرى بالأقصر لفهم تأثير التغيرات البيئية في تطور المعابد المصرية.
https://sarabic.ae/20250803/اكتشاف-مدينة-غامضة-تحت-البحر-قد-تسبق-الأهرامات-بآلاف-السنين-1103314949.html
https://sarabic.ae/20250511/دراسة-المصريون-القدماء-استخدموا-تقنية-بركانية-وآلات-قديمة-عالية-التقنية-لبناء-الأهرامات-1100391506.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103178/40/1031784075_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_c39d721f85b669cd27ae7a03b8bc52bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
بحث يكشف أصول معبد الكرنك في مصر القديمة وعمره الحقيقي
كشفت دراسة بريطانية – سويدية حديثة عن حل أحد أبرز ألغاز علم المصريات، والمتعلق بمعبد الكرنك في محافظة الأقصر المصرية.
وأكد البحث أن معبد الكرنك في الأقصر شُيّد قبل نحو 4 آلاف عام فقط، خلال عصر المملكة القديمة، وليس في بدايات الألفية الثالثة قبل الميلاد كما هو متعارف عليه.
وأجرى البحث
فريق من جامعتي ساوثهامبتون البريطانية وأوبسالا السويدية، برئاسة الدكتور بن بنينغتون والدكتور أنغوس غراهام، من خلال أكبر مسح جيوأثري للموقع، تضمن تحليل 61 عينة من الرواسب وآلاف القطع الفخارية.
وأوضحت الدراسة المنشورة أن أرض الكرنك كانت جزيرة مرتفعة وسط النيل، لم تصلح للاستيطان قبل نحو 2520 قبل الميلاد بسبب الفيضانات، لكنها أصبحت مركزا دينيا في زمن المملكة القديمة بين عامي 2300 و2000 قبل الميلاد، حيث ظهرت أولى شواهد العبادة المكرسة للإله، آمون رع.
وأكد الباحثون أن اختيار الجزيرة كموقع للمعبد ارتبط بفكرة الخلق الأولى في الديانة المصرية القديمة، إذ يُعتقد أن الإله الخالق خرج من أرض مرتفعة وسط المياه.
ويعتزم فريق الدراسة توسيع دراسته لتشمل مواقع أخرى بالأقصر لفهم تأثير التغيرات البيئية في تطور المعابد المصرية.