بحث يكشف أصول معبد الكرنك في مصر القديمة وعمره الحقيقي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251006/بحث-يكشف-أصول-معبد-الكرنك-في-مصر-القديمة-وعمره-الحقيقي-1105680015.html
بحث يكشف أصول معبد الكرنك في مصر القديمة وعمره الحقيقي
بحث يكشف أصول معبد الكرنك في مصر القديمة وعمره الحقيقي
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة بريطانية – سويدية حديثة عن حل أحد أبرز ألغاز علم المصريات، والمتعلق بمعبد الكرنك في محافظة الأقصر المصرية. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T12:31+0000
2025-10-06T12:31+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103178/40/1031784075_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_47b4a095bdce360faf825e16a6cdbb53.jpg
وأكد البحث أن معبد الكرنك في الأقصر شُيّد قبل نحو 4 آلاف عام فقط، خلال عصر المملكة القديمة، وليس في بدايات الألفية الثالثة قبل الميلاد كما هو متعارف عليه.وأجرى البحث فريق من جامعتي ساوثهامبتون البريطانية وأوبسالا السويدية، برئاسة الدكتور بن بنينغتون والدكتور أنغوس غراهام، من خلال أكبر مسح جيوأثري للموقع، تضمن تحليل 61 عينة من الرواسب وآلاف القطع الفخارية. وأوضحت الدراسة المنشورة أن أرض الكرنك كانت جزيرة مرتفعة وسط النيل، لم تصلح للاستيطان قبل نحو 2520 قبل الميلاد بسبب الفيضانات، لكنها أصبحت مركزا دينيا في زمن المملكة القديمة بين عامي 2300 و2000 قبل الميلاد، حيث ظهرت أولى شواهد العبادة المكرسة للإله، آمون رع.وأكد الباحثون أن اختيار الجزيرة كموقع للمعبد ارتبط بفكرة الخلق الأولى في الديانة المصرية القديمة، إذ يُعتقد أن الإله الخالق خرج من أرض مرتفعة وسط المياه. ويعتزم فريق الدراسة توسيع دراسته لتشمل مواقع أخرى بالأقصر لفهم تأثير التغيرات البيئية في تطور المعابد المصرية.
https://sarabic.ae/20250803/اكتشاف-مدينة-غامضة-تحت-البحر-قد-تسبق-الأهرامات-بآلاف-السنين-1103314949.html
https://sarabic.ae/20250511/دراسة-المصريون-القدماء-استخدموا-تقنية-بركانية-وآلات-قديمة-عالية-التقنية-لبناء-الأهرامات-1100391506.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103178/40/1031784075_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_c39d721f85b669cd27ae7a03b8bc52bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار

بحث يكشف أصول معبد الكرنك في مصر القديمة وعمره الحقيقي

12:31 GMT 06.10.2025
© Sputnik . Egyptian Ministry of Antiquitiesعودة رمسيس الثاني إلى واجهة معبد الكرنك بالأقصر
عودة رمسيس الثاني إلى واجهة معبد الكرنك بالأقصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Sputnik . Egyptian Ministry of Antiquities
تابعنا عبر
كشفت دراسة بريطانية – سويدية حديثة عن حل أحد أبرز ألغاز علم المصريات، والمتعلق بمعبد الكرنك في محافظة الأقصر المصرية.
وأكد البحث أن معبد الكرنك في الأقصر شُيّد قبل نحو 4 آلاف عام فقط، خلال عصر المملكة القديمة، وليس في بدايات الألفية الثالثة قبل الميلاد كما هو متعارف عليه.
وأجرى البحث فريق من جامعتي ساوثهامبتون البريطانية وأوبسالا السويدية، برئاسة الدكتور بن بنينغتون والدكتور أنغوس غراهام، من خلال أكبر مسح جيوأثري للموقع، تضمن تحليل 61 عينة من الرواسب وآلاف القطع الفخارية.
أعماق البحار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مجتمع
اكتشاف مدينة غامضة تحت البحر قد تسبق الأهرامات بآلاف السنين
3 أغسطس, 06:35 GMT
وأوضحت الدراسة المنشورة أن أرض الكرنك كانت جزيرة مرتفعة وسط النيل، لم تصلح للاستيطان قبل نحو 2520 قبل الميلاد بسبب الفيضانات، لكنها أصبحت مركزا دينيا في زمن المملكة القديمة بين عامي 2300 و2000 قبل الميلاد، حيث ظهرت أولى شواهد العبادة المكرسة للإله، آمون رع.
أهرامات الجيزة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
مجتمع
دراسة: المصريون القدماء استخدموا "تقنية بركانية" وآلات قديمة عالية التقنية لبناء الأهرامات
11 مايو, 06:41 GMT
وأكد الباحثون أن اختيار الجزيرة كموقع للمعبد ارتبط بفكرة الخلق الأولى في الديانة المصرية القديمة، إذ يُعتقد أن الإله الخالق خرج من أرض مرتفعة وسط المياه.
ويعتزم فريق الدراسة توسيع دراسته لتشمل مواقع أخرى بالأقصر لفهم تأثير التغيرات البيئية في تطور المعابد المصرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала