https://sarabic.ae/20251006/بعد-52-عاما-من-حرب-أكتوبر-مصر-وإسرائيل-من-الأقوى-عسكريا؟-1105693538.html
بعد 52 عاما من حرب أكتوبر... مصر وإسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟
بعد 52 عاما من حرب أكتوبر... مصر وإسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟
سبوتنيك عربي
تحتفل مصر كل عام بذكرى حرب الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي تمثل يوما وطنيا لجميع المصريين، عبرت عنه منشورات المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T16:14+0000
2025-10-06T16:14+0000
2025-10-06T16:14+0000
وسائط متعددة
رصد عسكري
انفوجرافيك
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105693218_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_d0a4d1fa44d1599ac35c53746902c359.jpg
ويسلط ذلك الضوء على القدرات الحالية للجيش المصري في 2025، ومقارنتها بالقدرات العسكرية لإسرائيل بعد 52 عاما من الحرب بينهما.
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105693218_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_1cd5fa0096c9494f256f98bffe12f468.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, инфографика
رصد عسكري, انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, инфографика
بعد 52 عاما من حرب أكتوبر... مصر وإسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟
تحتفل مصر كل عام بذكرى حرب الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي تمثل يوما وطنيا لجميع المصريين، عبرت عنه منشورات المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيانات تحمل عنوان "إرادة شعب صنعت مجدا".
ويسلط ذلك الضوء على القدرات الحالية للجيش المصري في 2025، ومقارنتها بالقدرات العسكرية لإسرائيل بعد 52 عاما من الحرب بينهما.