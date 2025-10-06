عربي
أمساليوم
بث مباشر
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى الاستعداد لـ"معركة" على الجانب الشرقي للاتحاد الأوروبي
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى الاستعداد لـ"معركة" على الجانب الشرقي للاتحاد الأوروبي
تابعنا عبر
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد للمعركة، زاعمة أن التهديد قادم من الجهة الشرقية.
وقالت خلال مناقشة البرلمان الأوروبي لتصويت حجب الثقة في المفوضية الأوروبية: "نحن مهددون من الجهة الشرقية. النظام الدولي مهدد وينهار أسرع مما كنا نعتقد أو نتوقع".

وأضافت: "نعيش فترة من عدم اليقين الشديد. هذه الفوضى، التي يجب علينا اجتيازها، هي السبب الذي دفعني، في بداية خطابي عن حالة الاتحاد، إلى القول إن على أوروبا الاستعداد للمعركة والتوحد لكسبها".

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم أعضاء البرلمان الذين صوتوا على حجب الثقة منها بـ"دعم روسيا"
17:44 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن بريطانيا تخطط لتجنيد مجموعة من عملاء روس يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، لمهاجمة ميناء أوروبي.

وقال الجهاز في بيان: "وفقًا للخطة البريطانية، ستقوم مجموعة خونة روس يقاتلون لصالح القوات المسلحة الأوكرانية بمهاجمة سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية، أو سفينة مدنية أجنبية في ميناء أوروبي، أعضاء المجموعة قد وصلوا بالفعل إلى المملكة المتحدة للتدرب على أعمال التخريب".

وسيناقش البرلمان الأوروبي ويصوت على اقتراحين بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية خلال جلسته العامة من 6 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
