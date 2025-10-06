https://sarabic.ae/20251006/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تدعو-إلى-الاستعداد-لـمعركة-على-الجانب-الشرقي-للاتحاد-الأوروبي-1105699390.html
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى الاستعداد لـ"معركة" على الجانب الشرقي للاتحاد الأوروبي
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى الاستعداد لـ"معركة" على الجانب الشرقي للاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد للمعركة، زاعمة أن التهديد قادم من الجهة الشرقية. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T19:24+0000
2025-10-06T19:24+0000
2025-10-06T19:24+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2805:1577_1920x0_80_0_0_82b0466697af4da4aa3811fa183a64b4.jpg
وقالت خلال مناقشة البرلمان الأوروبي لتصويت حجب الثقة في المفوضية الأوروبية: "نحن مهددون من الجهة الشرقية. النظام الدولي مهدد وينهار أسرع مما كنا نعتقد أو نتوقع".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن بريطانيا تخطط لتجنيد مجموعة من عملاء روس يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، لمهاجمة ميناء أوروبي.وسيناقش البرلمان الأوروبي ويصوت على اقتراحين بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية خلال جلسته العامة من 6 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20251006/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تتهم-أعضاء-البرلمان-الذين-صوتوا-على-حجب-الثقة-بـدعم-روسيا-1105696092.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_488b2fb8cb8501dd771fb525989e53c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى الاستعداد لـ"معركة" على الجانب الشرقي للاتحاد الأوروبي
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد للمعركة، زاعمة أن التهديد قادم من الجهة الشرقية.
وقالت خلال مناقشة البرلمان الأوروبي لتصويت حجب الثقة في المفوضية الأوروبية: "نحن مهددون من الجهة الشرقية. النظام الدولي مهدد وينهار أسرع مما كنا نعتقد أو نتوقع".
وأضافت: "نعيش فترة من عدم اليقين الشديد. هذه الفوضى، التي يجب علينا اجتيازها، هي السبب الذي دفعني، في بداية خطابي عن حالة الاتحاد، إلى القول إن على أوروبا الاستعداد للمعركة والتوحد لكسبها".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن بريطانيا تخطط لتجنيد مجموعة من عملاء روس يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، لمهاجمة ميناء أوروبي.
وقال الجهاز في بيان: "وفقًا للخطة البريطانية، ستقوم مجموعة خونة روس يقاتلون لصالح القوات المسلحة الأوكرانية بمهاجمة سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية، أو سفينة مدنية أجنبية في ميناء أوروبي، أعضاء المجموعة قد وصلوا بالفعل إلى المملكة المتحدة للتدرب على أعمال التخريب".
وسيناقش البرلمان الأوروبي ويصوت على اقتراحين بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية
خلال جلسته العامة من 6 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.