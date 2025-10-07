https://sarabic.ae/20251007/البرلمان-الأوروبي-يقر-إصلاحات-جديدة-لنظام-الإعفاء-من-التأشيرات-1105741915.html
البرلمان الأوروبي يقر إصلاحات جديدة لنظام الإعفاء من التأشيرات
أخبار الاتحاد الأوروبي
وتشمل التعديلات توسيع نطاق الأسباب التي تتيح تعليق نظام السفر بدون تأشيرة، لتشمل انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة، وعدم الامتثال لأحكام المحاكم الدولية، أو الاختلاف مع سياسة التأشيرات الأوروبية.كما تنص الإصلاحات على إمكانية تعليق الإعفاء من التأشيرة لمسؤولين حكوميين في حال تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان أو مخالفات جسيمة أخرى.وفي سياق آخر، يواجه الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة أول اختبار حقيقي لآليته الجديدة الخاصة بسياسة الهجرة، وسط مخاوف من مفاوضات معقدة وحساسة بين الدول الأعضاء الـ27.وكان الاتحاد قد أقر في عام 2024، إصلاحا شاملا لسياسات الهجرة، من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.وبموجب الآلية الجديدة، تلتزم الدول الأعضاء سنويا باستقبال عدد محدد من طالبي اللجوء أو دفع تعويضات مالية قدرها 20 ألف يورو عن كل شخص، لصالح الدول التي تواجه ضغوطًا أكبر. ويُفترض أن تتم إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنويًا.ومن المنتظر أن تبدأ قريبا مفاوضات لتحديد كيفية توزيع هؤلاء اللاجئين بين الدول، في وقت يُعتبر فيه الملف شديد الحساسية سياسيا.
أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، حزمة إصلاحات جديدة تتيح للاتحاد الأوروبي إعادة فرض متطلبات التأشيرة على مواطني بعض الدول المعفاة حاليا من تأشيرات الدخول قصيرة الأجل.
وتشمل التعديلات توسيع نطاق الأسباب التي تتيح تعليق نظام السفر بدون تأشيرة، لتشمل انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة، وعدم الامتثال لأحكام المحاكم الدولية، أو الاختلاف مع سياسة التأشيرات الأوروبية.
كما تشمل التعديلات، برامج منح الجنسية عبر الاستثمار المعروفة باسم "جوازات السفر الذهبية"، والتي تمنح الجنسية مقابل مبالغ مالية وتتيح لحامليها حرية تنقل أكبر داخل أوروبا، بحسب وسائل إعلام غربية.
كما تنص الإصلاحات على إمكانية تعليق الإعفاء من التأشيرة لمسؤولين حكوميين
في حال تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان أو مخالفات جسيمة أخرى.
وستشمل هذه الإصلاحات 61 دولة، من بينها إسرائيل وجورجيا وفنزويلا وأوكرانيا وصربيا، والتي يتمتع مواطنوها حاليا بإمكانية دخول منطقة "شنغن" الأوروبية دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً.
وفي سياق آخر، يواجه الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة أول اختبار حقيقي لآليته الجديدة الخاصة بسياسة الهجرة، وسط مخاوف من مفاوضات معقدة وحساسة بين الدول الأعضاء الـ27.
وكان الاتحاد قد أقر في عام 2024، إصلاحا شاملا لسياسات الهجرة
، من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف العبء عن الدول الواقعة على خطوط الهجرة الأمامية، مثل إيطاليا واليونان، من خلال تطبيق نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء.
وبموجب الآلية الجديدة، تلتزم الدول الأعضاء سنويا باستقبال عدد محدد من طالبي اللجوء
أو دفع تعويضات مالية قدرها 20 ألف يورو عن كل شخص، لصالح الدول التي تواجه ضغوطًا أكبر. ويُفترض أن تتم إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنويًا.
ومن المنتظر أن تبدأ قريبا مفاوضات لتحديد كيفية توزيع هؤلاء اللاجئين
بين الدول، في وقت يُعتبر فيه الملف شديد الحساسية سياسيا.