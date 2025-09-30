https://sarabic.ae/20250930/الاتحاد-الأوروبي-يستعد-لاختبار-آلية-جديدة-لتوزيع-طالبي-اللجوء-1105478058.html

الاتحاد الأوروبي يستعد لاختبار آلية جديدة لتوزيع طالبي اللجوء

الاتحاد الأوروبي يستعد لاختبار آلية جديدة لتوزيع طالبي اللجوء

سبوتنيك عربي

يواجه الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة أول اختبار حقيقي لآليته الجديدة الخاصة بسياسة الهجرة، وسط مخاوف من مفاوضات معقدة وحساسة بين الدول الأعضاء الـ27. 30.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-30T21:37+0000

2025-09-30T21:37+0000

2025-09-30T21:37+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101567/55/1015675556_0:38:3073:1766_1920x0_80_0_0_cc5df4974cfd78bf44adcd7b03c7e0a3.jpg

وكان الاتحاد قد أقر في عام 2024، إصلاحا شاملا لسياسات الهجرة، من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.وبموجب الآلية الجديدة، تلتزم الدول الأعضاء سنويا باستقبال عدد محدد من طالبي اللجوء أو دفع تعويضات مالية قدرها 20 ألف يورو عن كل شخص، لصالح الدول التي تواجه ضغوطًا أكبر. ويُفترض أن تتم إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنويًا.ومن المنتظر أن تبدأ قريبا مفاوضات لتحديد كيفية توزيع هؤلاء اللاجئين بين الدول، في وقت يُعتبر فيه الملف شديد الحساسية سياسيا.وأكّد مسؤول آخر أن هذا الملف من أصعب الملفات، في ظل تصاعد الضغوط الدولية، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للسياسة الأوروبية في الأمم المتحدة.وقد أثار هذا التصنيف جدلًا كبيرا بين الأعضاء، نظرًا لحساسية طريقة احتسابه. وبناءً على هذه القائمة، ستُحدد مساهمة كل دولة، سواء من خلال استقبال اللاجئين أو تقديم الدعم المالي.وأكدت النائبة الأوروبية فابيان كيلر، التي لعبت دورا بارزا في تمرير الإصلاح داخل البرلمان الأوروبي، أن "هذا النظام الجديد يعكس مقاربة واقعية تعتمد على الأرقام، بعيدًا عن الخطابات الشعبوية".وتجري مناقشة ثلاثة مقترحات لتشديد إجراءات الترحيل، من بينها إنشاء مراكز عودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لإيواء المهاجرين الذين رفضت طلباتهم.وتأمل بروكسل التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذه الملفات الحساسة بحلول نهاية العام، على أن يكون عيد الميلاد موعدا لإعلان توافق شامل حول سياسة الهجرة الجديدة.

https://sarabic.ae/20210520/مفوضية-اللاجئين-تحذر-من-إرسال-طلبات-اللجوء-إلى-دولة-ثالثة-1049015605.html

https://sarabic.ae/20250927/ألمانيا-تعتزم-إبرام-اتفاق-مع-سوريا-لترحيل-المجرمين-وطالبي-اللجوء-المرفوضين-خلال-2025-1105336927.html

https://sarabic.ae/20250803/وصفت-بأصعب-القرارات-في-تاريخ-المملكة-بلجيكا-تشدد-قواعد-اللجوء-ابتداء-من-اليوم-1103339825.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي