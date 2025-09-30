الاتحاد الأوروبي يستعد لاختبار آلية جديدة لتوزيع طالبي اللجوء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250930/الاتحاد-الأوروبي-يستعد-لاختبار-آلية-جديدة-لتوزيع-طالبي-اللجوء-1105478058.html
الاتحاد الأوروبي يستعد لاختبار آلية جديدة لتوزيع طالبي اللجوء
الاتحاد الأوروبي يستعد لاختبار آلية جديدة لتوزيع طالبي اللجوء
سبوتنيك عربي
يواجه الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة أول اختبار حقيقي لآليته الجديدة الخاصة بسياسة الهجرة، وسط مخاوف من مفاوضات معقدة وحساسة بين الدول الأعضاء الـ27. 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T21:37+0000
2025-09-30T21:37+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101567/55/1015675556_0:38:3073:1766_1920x0_80_0_0_cc5df4974cfd78bf44adcd7b03c7e0a3.jpg
وكان الاتحاد قد أقر في عام 2024، إصلاحا شاملا لسياسات الهجرة، من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.وبموجب الآلية الجديدة، تلتزم الدول الأعضاء سنويا باستقبال عدد محدد من طالبي اللجوء أو دفع تعويضات مالية قدرها 20 ألف يورو عن كل شخص، لصالح الدول التي تواجه ضغوطًا أكبر. ويُفترض أن تتم إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنويًا.ومن المنتظر أن تبدأ قريبا مفاوضات لتحديد كيفية توزيع هؤلاء اللاجئين بين الدول، في وقت يُعتبر فيه الملف شديد الحساسية سياسيا.وأكّد مسؤول آخر أن هذا الملف من أصعب الملفات، في ظل تصاعد الضغوط الدولية، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للسياسة الأوروبية في الأمم المتحدة.وقد أثار هذا التصنيف جدلًا كبيرا بين الأعضاء، نظرًا لحساسية طريقة احتسابه. وبناءً على هذه القائمة، ستُحدد مساهمة كل دولة، سواء من خلال استقبال اللاجئين أو تقديم الدعم المالي.وأكدت النائبة الأوروبية فابيان كيلر، التي لعبت دورا بارزا في تمرير الإصلاح داخل البرلمان الأوروبي، أن "هذا النظام الجديد يعكس مقاربة واقعية تعتمد على الأرقام، بعيدًا عن الخطابات الشعبوية".وتجري مناقشة ثلاثة مقترحات لتشديد إجراءات الترحيل، من بينها إنشاء مراكز عودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لإيواء المهاجرين الذين رفضت طلباتهم.وتأمل بروكسل التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذه الملفات الحساسة بحلول نهاية العام، على أن يكون عيد الميلاد موعدا لإعلان توافق شامل حول سياسة الهجرة الجديدة.
https://sarabic.ae/20210520/مفوضية-اللاجئين-تحذر-من-إرسال-طلبات-اللجوء-إلى-دولة-ثالثة-1049015605.html
https://sarabic.ae/20250927/ألمانيا-تعتزم-إبرام-اتفاق-مع-سوريا-لترحيل-المجرمين-وطالبي-اللجوء-المرفوضين-خلال-2025-1105336927.html
https://sarabic.ae/20250803/وصفت-بأصعب-القرارات-في-تاريخ-المملكة-بلجيكا-تشدد-قواعد-اللجوء-ابتداء-من-اليوم-1103339825.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101567/55/1015675556_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fb3f91b852feab116cc621778f7113fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يستعد لاختبار آلية جديدة لتوزيع طالبي اللجوء

21:37 GMT 30.09.2025
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورالحدود الهنغارية
الحدود الهنغارية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يواجه الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة أول اختبار حقيقي لآليته الجديدة الخاصة بسياسة الهجرة، وسط مخاوف من مفاوضات معقدة وحساسة بين الدول الأعضاء الـ27.
وكان الاتحاد قد أقر في عام 2024، إصلاحا شاملا لسياسات الهجرة، من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف العبء عن الدول الواقعة على خطوط الهجرة الأمامية، مثل إيطاليا واليونان، من خلال تطبيق نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء.
صبي من مخيم اللاجئين موريا بعد عدة أيام من إندلاع الحريق فيه في ليسبوس، اليونان 12 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2021
مفوضية اللاجئين تحذر من إرسال طلبات اللجوء إلى دولة ثالثة
20 مايو 2021, 08:34 GMT
وبموجب الآلية الجديدة، تلتزم الدول الأعضاء سنويا باستقبال عدد محدد من طالبي اللجوء أو دفع تعويضات مالية قدرها 20 ألف يورو عن كل شخص، لصالح الدول التي تواجه ضغوطًا أكبر. ويُفترض أن تتم إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنويًا.
ومن المنتظر أن تبدأ قريبا مفاوضات لتحديد كيفية توزيع هؤلاء اللاجئين بين الدول، في وقت يُعتبر فيه الملف شديد الحساسية سياسيا.
وقال دبلوماسي أوروبي: "من الناحية اللوجستية، من السهل نقل ألف شخص من بلد إلى آخر، لكن التحدي الحقيقي سياسي بامتياز".
ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
ألمانيا تعتزم إبرام اتفاق مع سوريا لترحيل "المجرمين" وطالبي اللجوء المرفوضين خلال 2025
27 سبتمبر, 14:49 GMT
وأكّد مسؤول آخر أن هذا الملف من أصعب الملفات، في ظل تصاعد الضغوط الدولية، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للسياسة الأوروبية في الأمم المتحدة.

ومن المرتقب أن تستمر المفاوضات طوال فصل الخريف، حيث ستبدأ المفوضية الأوروبية بوضع قائمة الدول التي تعتبر تحت ضغط هجرة، بناءً على معايير مثل عدد الوافدين غير النظاميين ومساحة الدولة.

وقد أثار هذا التصنيف جدلًا كبيرا بين الأعضاء، نظرًا لحساسية طريقة احتسابه. وبناءً على هذه القائمة، ستُحدد مساهمة كل دولة، سواء من خلال استقبال اللاجئين أو تقديم الدعم المالي.
بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
وصفت بأصعب القرارات في تاريخ المملكة.. بلجيكا تبدأ بتشديد قواعد اللجوء
3 أغسطس, 23:13 GMT
وأكدت النائبة الأوروبية فابيان كيلر، التي لعبت دورا بارزا في تمرير الإصلاح داخل البرلمان الأوروبي، أن "هذا النظام الجديد يعكس مقاربة واقعية تعتمد على الأرقام، بعيدًا عن الخطابات الشعبوية".

وتبحث الدول الأعضاء إلى جانب ملف التوزيع، أيضا في تحسين آليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. ووفق الأرقام، لا ينفذ حاليا سوى أقل من 20% من قرارات الترحيل داخل الاتحاد، وهو ما يغذي الانتقادات الداعية لتشديد السياسات.

وتجري مناقشة ثلاثة مقترحات لتشديد إجراءات الترحيل، من بينها إنشاء مراكز عودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لإيواء المهاجرين الذين رفضت طلباتهم.
وتأمل بروكسل التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذه الملفات الحساسة بحلول نهاية العام، على أن يكون عيد الميلاد موعدا لإعلان توافق شامل حول سياسة الهجرة الجديدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала