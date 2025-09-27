عربي
ألمانيا تعتزم إبرام اتفاق مع سوريا لترحيل "المجرمين" وطالبي اللجوء المرفوضين خلال 2025
ألمانيا تعتزم إبرام اتفاق مع سوريا لترحيل "المجرمين" وطالبي اللجوء المرفوضين خلال 2025
ألمانيا تعتزم إبرام اتفاق مع سوريا لترحيل "المجرمين" وطالبي اللجوء المرفوضين خلال 2025

14:49 GMT 27.09.2025
كشف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، اليوم السبت، أن بلاده تعتزم إبرام اتفاق مع سوريا، لـ"ترحيل اللاجئين السوريين المجرمين وطالبي اللجوء المرفوضين، قبل نهاية العام الحالي".
وقال دوبريندت، في مقابلة مع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، إن "سوريا هي الدولة التالية التي نرغب في التوصل إلى اتفاق معها بشأن عمليات الترحيل".
وأردف: "ستبدأ المفاوضات بهذا الشأن قريبا، ونعتزم إبرام اتفاق مع سوريا هذا العام، ثم نبدأ بترحيل المجرمين، يتبعهم بعد ذلك، الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة".

وذكر الوزير الألماني أن بلاده تجري أيضا محادثات مع حكومة أفغانستان، بشأن اتفاق مماثل يسهّل ترحيل المواطنين الأفغانيين إلى وطنهم.

الحدود الهنغارية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
ارتفاع حاد في عمليات ترحيل اللاجئين من ألمانيا
25 يوليو, 15:46 GMT
وخلال مؤتمر عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أمس الجمعة، دعا قائد القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم"، الأدميرال براد كوبر، الدول إلى تسريع عملية إعادة مواطنيها من مخيمي "الهول" و"روج آفا" وأماكن الاحتجاز الأخرى في شمال شرق سوريا، مشيرًا إلى أنه زار مخيم "الهول"، شخصيا في وقت سابق من الشهر الجاري، وعاين عن قرب الحاجة الملحّة لتسريع عمليات الإعادة، حسب بيان لـ"سينتكوم".
كما أعلن كوبر عن إنشاء "خلية إعادة خاصة مشتركة" في شمال شرق سوريا، لـ"تنسيق جهود إعادة المحتجزين والنازحين إلى بلدانهم"، مشددًا على أن "إعادة النساء والأطفال قبل أن يتعرضوا للتطرف هي خطوة حاسمة ضد قدرة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، على إعادة بناء نفسه".

وبحسب البيان، انخفض عدد سكان المخيمات من 70 ألف شخص عام 2019، إلى أقل من 30 ألف شخص.

قوات الأمن منتشرة في شوارع برلين، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
ألمانيا تتفاوض مع دمشق لإعادة قرابة مليون لاجئ سوري
15 مارس, 13:19 GMT
وأشار البيان أنه خلال زيارته إلى سوريا، التقى كوبر أيضا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في دمشق، في أول زيارة من نوعها لقائد في القيادة المركزية الأمريكية إلى العاصمة السورية، وعبّر عن "تقديره لدعم سوريا في مكافحة "داعش".
وبحسب المكتب الفيدرالي للإحصاء الألماني، بلغ عدد السوريين الذين يعيشون في ألمانيا، نحو 973 ألف سوري في نهاية عام 2023، بينهم نحو 712 ألف شخص يبحث عن الحماية، بما في ذلك الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الحصول على اللجوء ويجري دراسة طلباتهم، وطالبي اللجوء المرفوضين والأشخاص الذين يتمتعون بحماية مؤقتة لاعتبارات إنسانية، حسب وسائل إعلام ألمانية.
وأوضحت الإذاعة في يونيو/ حزيران الماضي، أن ألمانيا تستضيف حالياً نحو 388 ألف لاجئ يتمتعون بـ "وضع الحماية الثانوية"، والذي يعد شكلا من أشكال الحماية الدولية يُمنح لمن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ.
دولة أوروبية تقرر منح 34 ألف دولار للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته فيها ويغادرها
