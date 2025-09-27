https://sarabic.ae/20250927/ألمانيا-تعتزم-إبرام-اتفاق-مع-سوريا-لترحيل-المجرمين-وطالبي-اللجوء-المرفوضين-خلال-2025-1105336927.html

ألمانيا تعتزم إبرام اتفاق مع سوريا لترحيل "المجرمين" وطالبي اللجوء المرفوضين خلال 2025

كشف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، اليوم السبت، أن بلاده تعتزم إبرام اتفاق مع سوريا، لـ"ترحيل اللاجئين السوريين المجرمين وطالبي اللجوء المرفوضين، قبل... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال دوبريندت، في مقابلة مع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، إن "سوريا هي الدولة التالية التي نرغب في التوصل إلى اتفاق معها بشأن عمليات الترحيل".وأردف: "ستبدأ المفاوضات بهذا الشأن قريبا، ونعتزم إبرام اتفاق مع سوريا هذا العام، ثم نبدأ بترحيل المجرمين، يتبعهم بعد ذلك، الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة".وخلال مؤتمر عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أمس الجمعة، دعا قائد القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم"، الأدميرال براد كوبر، الدول إلى تسريع عملية إعادة مواطنيها من مخيمي "الهول" و"روج آفا" وأماكن الاحتجاز الأخرى في شمال شرق سوريا، مشيرًا إلى أنه زار مخيم "الهول"، شخصيا في وقت سابق من الشهر الجاري، وعاين عن قرب الحاجة الملحّة لتسريع عمليات الإعادة، حسب بيان لـ"سينتكوم".كما أعلن كوبر عن إنشاء "خلية إعادة خاصة مشتركة" في شمال شرق سوريا، لـ"تنسيق جهود إعادة المحتجزين والنازحين إلى بلدانهم"، مشددًا على أن "إعادة النساء والأطفال قبل أن يتعرضوا للتطرف هي خطوة حاسمة ضد قدرة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، على إعادة بناء نفسه".وأشار البيان أنه خلال زيارته إلى سوريا، التقى كوبر أيضا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في دمشق، في أول زيارة من نوعها لقائد في القيادة المركزية الأمريكية إلى العاصمة السورية، وعبّر عن "تقديره لدعم سوريا في مكافحة "داعش".وأوضحت الإذاعة في يونيو/ حزيران الماضي، أن ألمانيا تستضيف حالياً نحو 388 ألف لاجئ يتمتعون بـ "وضع الحماية الثانوية"، والذي يعد شكلا من أشكال الحماية الدولية يُمنح لمن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ.دولة أوروبية تقرر منح 34 ألف دولار للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته فيها ويغادرها

