بالأرقام... حجم الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023
بالأرقام... حجم الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023
تصادف اليوم الذكرى الثانية لحرب غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
بالأرقام... حجم الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023
تصادف اليوم الذكرى الثانية لحرب غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت حتى الآن أكثر من 67 ألف قتيل فلسطيني، بينما قدمت واشنطن لتل أبيب دعما عسكريا مباشرا وغير مباشر يتراوح بين 31 و33 مليار دولار خلال تلك الفترة فقط.
وبهذه المناسبة، نشر مركز بحثي تابع لجامعة "براون" الأمريكية دراسة عن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قدمتها واشنطن لإسرائيل خلال العامين الماضيين.
وقالت الدراسة التي أعدها "مشروع تكلفة الحرب
" أن قيمة الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل من واشنطن خلال تلك الفترة تقدر بنحو 21.7 مليار دولار.
كما قدمت واشنطن مساعدات أمنية إضافية وعمليات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط دعما لإسرائيل بتكلفة
بلغت قيمتها نحو 10 مليارات دولار أخرى.
28 ديسمبر 2023, 14:00 GMT
وتشير إحصاءات المركز البحثي إلى أن إسرائيل طلبت من واشنطن صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية وذخائر وطائرات من طراز "إف - 35".
كما أشار إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن أن واشنطن ستقدم دعمها الكامل لإسرائيل، وبعد بداية الحرب بأيام، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إعداد حزمة مساعدات إضافية قيمتها نحو ملياري دولار لإسرائيل.
في 17 أكتوبر 2023، وصلت 5 شحنات من العتاد العسكري الأمريكي إلى إسرائيل.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، خصصت واشنطن 14.5 مليار دولار جديدة لدعم إسرائيل عسكريا، بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية كميات هائلة من الأسلحة إلى إسرائيل تم نقل معظمها جوا بطائرات نقل عسكري طراز "سي - 17"، بينما تم إرسال شحنات أخرى على متن سفن حربية لاحقا.
57 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم.
5000 قنبلة "إم كيه - 82".
5400 قنبلة "إم كيه - 84".
1000 قنبلة "جي بي يو-39".
وفي الشهر ذاته، تخطت إدارة بايدن مراجعة الكونغرس تحت بند المساعدات العسكرية الطارئة، وأرسلت إلى إسرائيل
14 ألف قذيفة دبابة بقيمة 106.5 مليون دولار، وتم تسليمها بصورة فورية، كما أرسلت قذائف مدفعية وأسلحة ذات صلة بقيمة 147.5 مليون دولار من أجل تجديد مخزونات الأسلحة الإسرائيلية.
تمثل الأسلحة الأمريكية محور تسليح الجيش الإسرائيلي منذ عقود، بحسب "مشروع تكلفة الحرب"، الذي أوضح في دراسته الحديثة أن الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل منذ بداية حرب غزة، غالبيتها أمريكية، خاصة فيما يتعلق بالقوة الجوية.
وأورد التقرير بعض الإحصاءات عن الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل حاليا:
46 مروحية هجومية طراز "أباتشي".
25 مروحية مخصصة للمهام البحرية.
49 مروحية نقل طراز "بلاك هوك".
عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ
.
كما تزود واشنطن تل أبيب بأنظمة إلكترونية للأسلحة التي تم استخدامها في قتل عشرات الآلاف من الضحايا في قطاع غزة خلال الحرب، بحسب التقرير، الذي أوضح أن تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية الداعمة لإسرائيل في اليمن وإيران ومناطق أخرى، تراوحت بين 9.7 إلى نحو 12 مليار دولار.
20 ديسمبر 2023, 08:58 GMT
وبحسب التقرير، فإن إجمالي تكلفة المساعدات العسكرية الأمريكية والدعم المباشر من واشنطن لإسرائيل في حرب غزة والمنطقة يتراوح بين 31.3 و33.7 مليار دولار خلال عامين فقط.
وشمل الدعم العسكري الأمريكي، بحسب التقرير، تنفيذ أكثر من 1000 طلعة جوية هجومية من على متن حاملتي طائرات ضد "أنصار الله" اليمنية لدعم إسرائيل في مواجهة صواريخ وطائرات مسيرة منخفضة التكلفة.
كما شمل تنفيذ غارات جوية بقاذفات استراتيجة
طراز "بي - 2" الشبحية ضد إيران، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية لقصف منشآت نووية إيرانية بقنابل خارقة للتحصينات يصل وزنها إلى 30 ألف رطل (13.6 طن).
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 7 أكتوبر الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى ما يقرب من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.