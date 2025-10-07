تفكيك أكبر شبكة لسرقة الهواتف في تاريخ بريطانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/تفكيك-أكبر-شبكة-لسرقة-الهواتف-في-تاريخ-بريطانيا-1105738326.html
تفكيك أكبر شبكة لسرقة الهواتف في تاريخ بريطانيا
تفكيك أكبر شبكة لسرقة الهواتف في تاريخ بريطانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، أنها أوقفت 46 شخصا في إطار عملية لتفكيك شبكة دولية يُشتبه في تهريبها ما يقرب من 40 ألف هاتف مسروق من المملكة المتحدة إلى... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T19:19+0000
2025-10-07T19:19+0000
بريطانيا
لندن
موبايل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099101160_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_e8779e4ee802ed0f756e1dfb9dbd3961.jpg
وأشارت الشرطة إلى أن هذه العملية تعد أكبر حملة على سرقة الهواتف في العاصمة البريطانية، حيث تُسجَّل حوادث كثيرة من هذا النوع خصوصا في محيط المعالم السياحية.وأوقفت الشرطة 46 شخصا على صلة بهذه العملية، من بينهم 11 شخصا في إطار تحقيق في عصابات إجرامية هاجمت مركبات توصيل تحمل أجهزة هواتف جديدة . وكشف تحقيق صادر عن مجلة بريطانية أن موانئ العاصمة لندن، أصبحت مركزا لسرقة وتهريب السيارات الفاخرة والهواتف الحديثة، حيث ارتفع عدد المركبات المسروقة في البلاد بنحو 75% في السنوات الأخيرة. ولا تقف السرقة عند السيارات والهواتف، بل أصبح المزارعون البريطانيون يعانون من سرقة جراراتهم التي يتم تهريبها عبر الموانئ إلى أوروبا.
https://sarabic.ae/20250917/دراسة-توضح-أضرار-استخدام-الهاتف-الذكي-في-المرحاض-1104960275.html
https://sarabic.ae/20201105/شرطة-لندن-تصدر-تحذيرا-بشأن-سرقة-الدراجات-الهوائية-1047083638.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099101160_141:0:1562:1066_1920x0_80_0_0_f0205fb061666a461b1779704dfa9f78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, لندن, موبايل, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, لندن, موبايل, العالم, أخبار العالم الآن

تفكيك أكبر شبكة لسرقة الهواتف في تاريخ بريطانيا

19:19 GMT 07.10.2025
© Photo / Unsplash/ camilo jimenezهواتف ذكية
هواتف ذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© Photo / Unsplash/ camilo jimenez
تابعنا عبر
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، أنها أوقفت 46 شخصا في إطار عملية لتفكيك شبكة دولية يُشتبه في تهريبها ما يقرب من 40 ألف هاتف مسروق من المملكة المتحدة إلى الصين.
وأشارت الشرطة إلى أن هذه العملية تعد أكبر حملة على سرقة الهواتف في العاصمة البريطانية، حيث تُسجَّل حوادث كثيرة من هذا النوع خصوصا في محيط المعالم السياحية.

وبدأت الشرطة تحقيقها في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد اكتشاف صندوق يحتوي على حوالي 1000 هاتف جوال، معظمها مسروقة، بالقرب من مطار هيثرو بلندن، في طريقها إلى هونغ كونغ.

تصفح الهاتف الذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
مجتمع
دراسة توضح أضرار استخدام الهاتف الذكي في المرحاض
17 سبتمبر, 18:25 GMT
وأوقفت الشرطة 46 شخصا على صلة بهذه العملية، من بينهم 11 شخصا في إطار تحقيق في عصابات إجرامية هاجمت مركبات توصيل تحمل أجهزة هواتف جديدة .

وقال رئيس بلدية لندن، صادق خان: "هذه بلا شك أكبر عملية من نوعها في تاريخ المملكة المتحدة"، مضيفا أن "الشرطة استهدفت زعماء عصابات التهريب، بالإضافة إلى اللصوص المتورطين في عمليات نشل الهواتف".

قوات الشرطة البريطانية في ويستمنستر، لندن، بريطانيا 23 مارس/ آذار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2020
شرطة لندن تصدر تحذيرا بشأن سرقة الدراجات الهوائية
5 نوفمبر 2020, 11:26 GMT
وكشف تحقيق صادر عن مجلة بريطانية أن موانئ العاصمة لندن، أصبحت مركزا لسرقة وتهريب السيارات الفاخرة والهواتف الحديثة، حيث ارتفع عدد المركبات المسروقة في البلاد بنحو 75% في السنوات الأخيرة.

وأشار التحقيق إلى أن العاصمة لندن أصبحت تعرف بـ"عاصمة سرقة الهواتف" في أوروبا نظرا لارتفاع حالات الإبلاغ عن اختفاء تلك الأجهزة وبيعها في الأسواق، حسب ما كشفته برامج التتبع، وبحسب شرطة العاصمة، سرق أكثر من 80 ألف هاتف محمول في لندن عام 2024.

ولا تقف السرقة عند السيارات والهواتف، بل أصبح المزارعون البريطانيون يعانون من سرقة جراراتهم التي يتم تهريبها عبر الموانئ إلى أوروبا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала