تفكيك أكبر شبكة لسرقة الهواتف في تاريخ بريطانيا
تفكيك أكبر شبكة لسرقة الهواتف في تاريخ بريطانيا
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، أنها أوقفت 46 شخصا في إطار عملية لتفكيك شبكة دولية يُشتبه في تهريبها ما يقرب من 40 ألف هاتف مسروق من المملكة المتحدة إلى
وأشارت الشرطة إلى أن هذه العملية تعد أكبر حملة على سرقة الهواتف في العاصمة البريطانية، حيث تُسجَّل حوادث كثيرة من هذا النوع خصوصا في محيط المعالم السياحية.وأوقفت الشرطة 46 شخصا على صلة بهذه العملية، من بينهم 11 شخصا في إطار تحقيق في عصابات إجرامية هاجمت مركبات توصيل تحمل أجهزة هواتف جديدة . وكشف تحقيق صادر عن مجلة بريطانية أن موانئ العاصمة لندن، أصبحت مركزا لسرقة وتهريب السيارات الفاخرة والهواتف الحديثة، حيث ارتفع عدد المركبات المسروقة في البلاد بنحو 75% في السنوات الأخيرة. ولا تقف السرقة عند السيارات والهواتف، بل أصبح المزارعون البريطانيون يعانون من سرقة جراراتهم التي يتم تهريبها عبر الموانئ إلى أوروبا.
وأشارت الشرطة إلى أن هذه العملية تعد أكبر حملة على سرقة الهواتف في العاصمة البريطانية، حيث تُسجَّل حوادث كثيرة من هذا النوع خصوصا في محيط المعالم السياحية.
وبدأت الشرطة تحقيقها في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد اكتشاف صندوق يحتوي على حوالي 1000 هاتف جوال، معظمها مسروقة، بالقرب من مطار هيثرو بلندن، في طريقها إلى هونغ كونغ.
وأوقفت الشرطة 46 شخصا على صلة بهذه العملية، من بينهم 11 شخصا في إطار تحقيق في عصابات إجرامية
هاجمت مركبات توصيل تحمل أجهزة هواتف جديدة .
وقال رئيس بلدية لندن، صادق خان: "هذه بلا شك أكبر عملية من نوعها في تاريخ المملكة المتحدة"، مضيفا أن "الشرطة استهدفت زعماء عصابات التهريب، بالإضافة إلى اللصوص المتورطين في عمليات نشل الهواتف".
وكشف تحقيق صادر عن مجلة بريطانية أن موانئ العاصمة لندن، أصبحت مركزا لسرقة وتهريب السيارات الفاخرة والهواتف الحديثة
، حيث ارتفع عدد المركبات المسروقة في البلاد بنحو 75% في السنوات الأخيرة.
وأشار التحقيق إلى أن العاصمة لندن أصبحت تعرف بـ"عاصمة سرقة الهواتف" في أوروبا نظرا لارتفاع حالات الإبلاغ عن اختفاء تلك الأجهزة وبيعها في الأسواق، حسب ما كشفته برامج التتبع، وبحسب شرطة العاصمة، سرق أكثر من 80 ألف هاتف محمول في لندن عام 2024.
ولا تقف السرقة عند السيارات والهواتف، بل أصبح المزارعون البريطانيون يعانون من سرقة جراراتهم
التي يتم تهريبها عبر الموانئ إلى أوروبا.