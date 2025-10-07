https://sarabic.ae/20251007/تقرير-جديد-يكشف-كلفة-الدعم-الأمريكي-لإسرائيل-منذ-طوفان-الأقصى-1105743743.html
تقرير جديد يكشف كلفة الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ “طوفان الأقصى”
قالت جامعة براون الأمريكية إن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 21.7 مليار دولار خلال العامين الماضيين. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
وذكر بيان صادر عن مشروع "تكاليف الحرب" التابع للجامعة: "في العامين منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أنفقت الحكومة الأمريكية 21.7 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل".وأشار البيان إلى أن هذا الرقم لا يشمل صفقات تسليح لم تُنفذ بعد.كما أن واشنطن أنفقت ما بين 9.6 و12 مليار دولار إضافية على عملياتها العسكرية في اليمن وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي الإنفاق الأمريكي على النزاعات في المنطقة إلى ما بين 31.3 و33.7 مليار دولار خلال العامين الماضيين.وكانت إسرائيل قد تعرضت في 7 أكتوبر 2023 لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، أعقبه اقتحام مسلحين من حركة حماس للمناطق الحدودية، حيث فتحوا النار على جنود ومدنيين وأخذوا أكثر من 200 رهينة. وبلغ عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي نحو 1,200 شخص.وردًا على ذلك، أطلقت إسرائيل عملية “سيوف الحديد” وفرضت حصارًا شاملاً على قطاع غزة، شمل وقف إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء.وبحسب وزارة الصحة في غزة، أدى العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 إلى مقتل أكثر من 66,100 فلسطيني وإصابة أكثر من 168,700 آخرين.
