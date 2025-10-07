تقرير جديد يكشف كلفة الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ “طوفان الأقصى”

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/تقرير-جديد-يكشف-كلفة-الدعم-الأمريكي-لإسرائيل-منذ-طوفان-الأقصى-1105743743.html
تقرير جديد يكشف كلفة الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ “طوفان الأقصى”
تقرير جديد يكشف كلفة الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ “طوفان الأقصى”
سبوتنيك عربي
قالت جامعة براون الأمريكية إن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 21.7 مليار دولار خلال العامين الماضيين. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T23:25+0000
2025-10-07T23:25+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
فلسطين المحتلة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097464605_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_fdc771a38c15cb68cc4e290bec4a25c9.jpg
وذكر بيان صادر عن مشروع "تكاليف الحرب" التابع للجامعة: "في العامين منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أنفقت الحكومة الأمريكية 21.7 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل".وأشار البيان إلى أن هذا الرقم لا يشمل صفقات تسليح لم تُنفذ بعد.كما أن واشنطن أنفقت ما بين 9.6 و12 مليار دولار إضافية على عملياتها العسكرية في اليمن وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي الإنفاق الأمريكي على النزاعات في المنطقة إلى ما بين 31.3 و33.7 مليار دولار خلال العامين الماضيين.وكانت إسرائيل قد تعرضت في 7 أكتوبر 2023 لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، أعقبه اقتحام مسلحين من حركة حماس للمناطق الحدودية، حيث فتحوا النار على جنود ومدنيين وأخذوا أكثر من 200 رهينة. وبلغ عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي نحو 1,200 شخص.وردًا على ذلك، أطلقت إسرائيل عملية “سيوف الحديد” وفرضت حصارًا شاملاً على قطاع غزة، شمل وقف إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء.وبحسب وزارة الصحة في غزة، أدى العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 إلى مقتل أكثر من 66,100 فلسطيني وإصابة أكثر من 168,700 آخرين.
https://sarabic.ae/20241220/خبير-الدعم-الأمريكي-مكّن-إسرائيل-من-تصعيدها-العسكري-ضد-اليمن-1096011609.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097464605_167:0:2595:1821_1920x0_80_0_0_e646df857952d2fa964bc69dd61d9ce5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, فلسطين المحتلة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, فلسطين المحتلة

تقرير جديد يكشف كلفة الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ “طوفان الأقصى”

23:25 GMT 07.10.2025
© AP Photo / Sebastian Scheinerالرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
تابعنا عبر
قالت جامعة براون الأمريكية إن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 21.7 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
وذكر بيان صادر عن مشروع "تكاليف الحرب" التابع للجامعة: "في العامين منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أنفقت الحكومة الأمريكية 21.7 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل".
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
خبير: الدعم الأمريكي مكّن إسرائيل من تصعيدها العسكري ضد اليمن
20 ديسمبر 2024, 12:25 GMT
وأشار البيان إلى أن هذا الرقم لا يشمل صفقات تسليح لم تُنفذ بعد.
كما أن واشنطن أنفقت ما بين 9.6 و12 مليار دولار إضافية على عملياتها العسكرية في اليمن وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي الإنفاق الأمريكي على النزاعات في المنطقة إلى ما بين 31.3 و33.7 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
وكانت إسرائيل قد تعرضت في 7 أكتوبر 2023 لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، أعقبه اقتحام مسلحين من حركة حماس للمناطق الحدودية، حيث فتحوا النار على جنود ومدنيين وأخذوا أكثر من 200 رهينة. وبلغ عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي نحو 1,200 شخص.
وردًا على ذلك، أطلقت إسرائيل عملية “سيوف الحديد” وفرضت حصارًا شاملاً على قطاع غزة، شمل وقف إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، أدى العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 إلى مقتل أكثر من 66,100 فلسطيني وإصابة أكثر من 168,700 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала