لافروف: نشر بنية تحتية عسكرية لدول ثالثة في أفغانستان غير مقبول
لافروف: نشر بنية تحتية عسكرية لدول ثالثة في أفغانستان غير مقبول
لافروف: نشر بنية تحتية عسكرية لدول ثالثة في أفغانستان غير مقبول
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن نشر بنية تحتية عسكرية لدول ثالثة في أفغانستان غير مقبول على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه بحث مع نظيره... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
موسكو
موسكو
سيرغي لافروف
وأوضح لافروف في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع السابع لصيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان: "عقدت أنا والسيد متقي اجتماعًا ثنائيًا، ناقشنا خلاله آفاق تطوير العلاقات بين روسيا وأفغانستان والتحديات التي تواجه دول المنطقة، بما في ذلك في إطار صيغة موسكو، للمساعدة في تهيئة الظروف لتحقيق ازدهارنا المشترك".بدوره، صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابلوف، أن كابول تشارك في اجتماع "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن أفغانستان كعضو رسمي للمرة الأولى.وقال كابلوف في اجتماع "صيغة موسكو": "يشارك وفد من أفغانستان الإسلامية في هذا الاجتماع كعضو رسمي في هذه الصيغة لأول مرة".ويشارك وزير الخارجية الأفغاني في الاجتماع كعضو رسمي للمرة الأولى منذ اعتراف موسكو رسميا بحركة "طالبان" في يوليو/تموز.وصول أول أعضاء الوفد الأفغاني، وهما سفير وكالة الطاقة الذرية في موسكو غول حسن، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والإدارية في السفارة جمال ناصر جاروال، إلى مكان انعقاد الاجتماع السابع لـ"صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان". وتم التوصل إلى اتفاق لإنشاء "صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان" في أوائل عام 2017، عقب مفاوضات بين روسيا والحكومة الأفغانية والصين وباكستان وإيران والهند. وكان الهدف الرئيسي المعلن لهذه الصيغة هو تعزيز المصالحة الوطنية في أفغانستان وإحلال السلام السريع في البلاد. عُقدت اجتماعات سابقة في أعوام 2017 و2018 و2021 و2022 و2023 و2024. ولا يزال المشاركون الرئيسيون هم روسيا وإيران والصين والهند وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان، وسبق أن دُعيت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا كضيوف، وكذلك بيلاروسيا.
08:04 GMT 07.10.2025
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن نشر بنية تحتية عسكرية لدول ثالثة في أفغانستان غير مقبول على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه بحث مع نظيره الأفغاني أمير خان متقي آفاق تطوير العلاقات بين البلدين والتحديات التي تواجه دول المنطقة.
وأوضح لافروف في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع السابع لصيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان: "عقدت أنا والسيد متقي اجتماعًا ثنائيًا، ناقشنا خلاله آفاق تطوير العلاقات بين روسيا وأفغانستان والتحديات التي تواجه دول المنطقة، بما في ذلك في إطار صيغة موسكو، للمساعدة في تهيئة الظروف لتحقيق ازدهارنا المشترك".

وشدد لافروف خلال اللقاء: "نؤكد مجددا على عدم القبول القاطع بنشر بنية تحتية عسكرية لدول ثالثة على أراضي أفغانستان، وكذلك على أراضي الدول المجاورة، تحت أي ذريعة كانت".

مدينة موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
موسكو: كابول تشارك في اجتماع صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان كعضو رسمي للمرة الأولى
07:54 GMT
بدوره، صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابلوف، أن كابول تشارك في اجتماع "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن أفغانستان كعضو رسمي للمرة الأولى.
وقال كابلوف في اجتماع "صيغة موسكو": "يشارك وفد من أفغانستان الإسلامية في هذا الاجتماع كعضو رسمي في هذه الصيغة لأول مرة".
ويشارك وزير الخارجية الأفغاني في الاجتماع كعضو رسمي للمرة الأولى منذ اعتراف موسكو رسميا بحركة "طالبان" في يوليو/تموز.
وصول أول أعضاء الوفد الأفغاني، وهما سفير وكالة الطاقة الذرية في موسكو غول حسن، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والإدارية في السفارة جمال ناصر جاروال، إلى مكان انعقاد الاجتماع السابع لـ"صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان".
وتم التوصل إلى اتفاق لإنشاء "صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان" في أوائل عام 2017، عقب مفاوضات بين روسيا والحكومة الأفغانية والصين وباكستان وإيران والهند. وكان الهدف الرئيسي المعلن لهذه الصيغة هو تعزيز المصالحة الوطنية في أفغانستان وإحلال السلام السريع في البلاد.
عُقدت اجتماعات سابقة في أعوام 2017 و2018 و2021 و2022 و2023 و2024. ولا يزال المشاركون الرئيسيون هم روسيا وإيران والصين والهند وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان، وسبق أن دُعيت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا كضيوف، وكذلك بيلاروسيا.
