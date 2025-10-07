https://sarabic.ae/20251007/موسكو-كابول-تشارك-في-اجتماع-صيغة-موسكو-للمشاورات-بشأن-أفغانستان-كعضو-رسمي-للمرة-الأولى-1105714922.html
موسكو: كابول تشارك في اجتماع صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان كعضو رسمي للمرة الأولى
موسكو: كابول تشارك في اجتماع صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان كعضو رسمي للمرة الأولى
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابلوف، اليوم الثلاثاء، أن كابول تشارك في اجتماع "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن أفغانستان كعضو رسمي للمرة الأولى.
وقال كابلوف في اجتماع "صيغة موسكو": "يشارك وفد من أفغانستان الإسلامية في هذا الاجتماع كعضو رسمي في هذه الصيغة لأول مرة".تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء "صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان" في أوائل عام 2017، عقب مفاوضات بين روسيا والحكومة الأفغانية والصين وباكستان وإيران والهند.وعُقدت اجتماعات سابقة لـ"صيغة موسكو" في أعوام 2017 و2018 و2021 و2022 و2023 و2024، ولا يزال المشاركون الرئيسيون هم روسيا وإيران والصين والهند وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.وتشارك حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية للمرة الرابعة منذ توليها السلطة في عام 2021.ولم تشارك الولايات المتحدة في "صيغة موسكو" إلا مرة واحدة في عام 2018، عندما مثلت بمراقب من سفارتها في موسكو، على الرغم من تلقيها دعوات.
موسكو: كابول تشارك في اجتماع صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان كعضو رسمي للمرة الأولى
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابلوف، اليوم الثلاثاء، أن كابول تشارك في اجتماع "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن أفغانستان كعضو رسمي للمرة الأولى.
وقال كابلوف في اجتماع "صيغة موسكو": "يشارك وفد من أفغانستان الإسلامية في هذا الاجتماع كعضو رسمي في هذه الصيغة لأول مرة".
تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء "صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان" في أوائل عام 2017، عقب مفاوضات بين روسيا والحكومة الأفغانية والصين وباكستان وإيران والهند.
وكان الهدف الرئيسي المعلن لهذه الصيغة هو تعزيز المصالحة الوطنية في أفغانستان وإحلال السلام السريع في البلاد.
وعُقدت اجتماعات سابقة لـ"صيغة موسكو" في أعوام 2017 و2018 و2021 و2022 و2023 و2024، ولا يزال المشاركون الرئيسيون هم روسيا وإيران والصين والهند وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.
وسبق أن دُعيت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا كضيوف، وكذلك بيلاروسيا.
وتشارك حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية للمرة الرابعة منذ توليها السلطة في عام 2021.
ولم تشارك الولايات المتحدة في "صيغة موسكو" إلا مرة واحدة في عام 2018، عندما مثلت بمراقب من سفارتها في موسكو، على الرغم من تلقيها دعوات.