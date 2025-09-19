https://sarabic.ae/20250919/الخارجية-الأفغانية-الوجود-العسكري-الأمريكي-في-بلادنا-لم-يعد-ممكنا-1105018912.html

الخارجية الأفغانية: الوجود العسكري الأمريكي في بلادنا لم يعد ممكنا

الخارجية الأفغانية: الوجود العسكري الأمريكي في بلادنا لم يعد ممكنا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية مستشار وزير الخارجية، ذاكر جلالي، اليوم الجمعة، بأن الوجود العسكري الأمريكي في بلاده أصبح مستحيلا. 19.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-19T07:48+0000

2025-09-19T07:48+0000

2025-09-19T07:48+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أفغانستان اليوم

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101518/86/1015188609_0:152:3000:1840_1920x0_80_0_0_4d754c5a496a8f215f433cf194420091.jpg

وجاءت تصريحات ذاكر جلالي، صباح اليوم الجمعة، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة استعادة قاعدة "باغرام" الجوية.ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن جلالي أن "الشعب الأفغاني لم يتقبل أبدا وجودا عسكريا أجنبيا، وقد تم تضمين اتفاقية الدوحة هذه القضية".وأفاد الدبلوماسي الأفغاني بالقول: "يمكن لأفغانستان والولايات المتحدة الحفاظ على علاقات سياسية واقتصادية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، دون الحاجة لوجود قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان".ويشار إلى أن الرئيس ترامب قد أعلن، أمس الخميس، أن واشنطن تسعى لاستعادة قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان، منوها إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من الصين.وكان رئيس أركان الجيش الأفغاني فصيح الدين فطرت، قد صرح، في وقت سابق، بأن السلطات الأفغانية لن تتفاوض مع أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن قاعدة باغرام الجوية.وأضاف بأن وجود جندي أجنبي واحد على الأراضي الأفغانية "أمر غير مقبول من الإمارة الإسلامية"، وأن كابول لن تبرم أي اتفاق مع الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى بشأن القاعدة الجوية.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

https://sarabic.ae/20250918/ترامب-نسعى-لاستعادة-قاعدة-باغرام-الجوية-في-أفغانستان-1104994062.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, الأخبار