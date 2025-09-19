الخارجية الأفغانية: الوجود العسكري الأمريكي في بلادنا لم يعد ممكنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250919/الخارجية-الأفغانية-الوجود-العسكري-الأمريكي-في-بلادنا-لم-يعد-ممكنا-1105018912.html
الخارجية الأفغانية: الوجود العسكري الأمريكي في بلادنا لم يعد ممكنا
الخارجية الأفغانية: الوجود العسكري الأمريكي في بلادنا لم يعد ممكنا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية مستشار وزير الخارجية، ذاكر جلالي، اليوم الجمعة، بأن الوجود العسكري الأمريكي في بلاده أصبح مستحيلا. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T07:48+0000
2025-09-19T07:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101518/86/1015188609_0:152:3000:1840_1920x0_80_0_0_4d754c5a496a8f215f433cf194420091.jpg
وجاءت تصريحات ذاكر جلالي، صباح اليوم الجمعة، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة استعادة قاعدة "باغرام" الجوية.ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن جلالي أن "الشعب الأفغاني لم يتقبل أبدا وجودا عسكريا أجنبيا، وقد تم تضمين اتفاقية الدوحة هذه القضية".وأفاد الدبلوماسي الأفغاني بالقول: "يمكن لأفغانستان والولايات المتحدة الحفاظ على علاقات سياسية واقتصادية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، دون الحاجة لوجود قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان".ويشار إلى أن الرئيس ترامب قد أعلن، أمس الخميس، أن واشنطن تسعى لاستعادة قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان، منوها إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من الصين.وكان رئيس أركان الجيش الأفغاني فصيح الدين فطرت، قد صرح، في وقت سابق، بأن السلطات الأفغانية لن تتفاوض مع أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن قاعدة باغرام الجوية.وأضاف بأن وجود جندي أجنبي واحد على الأراضي الأفغانية "أمر غير مقبول من الإمارة الإسلامية"، وأن كابول لن تبرم أي اتفاق مع الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى بشأن القاعدة الجوية.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://sarabic.ae/20250918/ترامب-نسعى-لاستعادة-قاعدة-باغرام-الجوية-في-أفغانستان-1104994062.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101518/86/1015188609_172:0:2828:1992_1920x0_80_0_0_9eef239be447b4b6536d2bcf21dff6bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, الأخبار

الخارجية الأفغانية: الوجود العسكري الأمريكي في بلادنا لم يعد ممكنا

07:48 GMT 19.09.2025
© Sputnik . Yevgeny Pakhomov / الانتقال إلى بنك الصورحركة "طالبان"
حركة طالبان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Sputnik . Yevgeny Pakhomov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية مستشار وزير الخارجية، ذاكر جلالي، اليوم الجمعة، بأن الوجود العسكري الأمريكي في بلاده أصبح مستحيلا.
وجاءت تصريحات ذاكر جلالي، صباح اليوم الجمعة، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة استعادة قاعدة "باغرام" الجوية.
مروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
ترامب: نسعى لاستعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
أمس, 15:56 GMT
ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن جلالي أن "الشعب الأفغاني لم يتقبل أبدا وجودا عسكريا أجنبيا، وقد تم تضمين اتفاقية الدوحة هذه القضية".
وأفاد الدبلوماسي الأفغاني بالقول: "يمكن لأفغانستان والولايات المتحدة الحفاظ على علاقات سياسية واقتصادية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، دون الحاجة لوجود قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان".
ويشار إلى أن الرئيس ترامب قد أعلن، أمس الخميس، أن واشنطن تسعى لاستعادة قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان، منوها إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من الصين.
وكان رئيس أركان الجيش الأفغاني فصيح الدين فطرت، قد صرح، في وقت سابق، بأن السلطات الأفغانية لن تتفاوض مع أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن قاعدة باغرام الجوية.
وأضاف بأن وجود جندي أجنبي واحد على الأراضي الأفغانية "أمر غير مقبول من الإمارة الإسلامية"، وأن كابول لن تبرم أي اتفاق مع الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى بشأن القاعدة الجوية.
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала