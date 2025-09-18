https://sarabic.ae/20250918/ترامب-نسعى-لاستعادة-قاعدة-باغرام-الجوية-في-أفغانستان-1104994062.html

ترامب: نسعى لاستعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان

ترامب: نسعى لاستعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في المملكة المتحدة: "سنترك أفغانستان، لكننا سنغادر بقوة وكرامة وسنحتفظ بقاعدة باغرام، إحدى أكبر القواعد الجوية في العالم". وكان وزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي، أكد في تصريح صحفي في شهر يوليو/ تموز الماضي، رفض أفغانستان التام لوجود قوات أجنبية في قاعدة باغرام الجوية شمال العاصمة كابول، بالإضافة لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها أو أي شكل من أشكال التعاون العسكري الخارجي. وقال الوزير: "على الولايات المتحدة أن تدرك حقيقة أفغانستان، شعبها، ونظام الإمارة الإسلامية، الذي يرفض بشكل مطلق أي وجود عسكري أجنبي ولن يقيم أي علاقات عسكرية معها".وأوضح متقي أن أفغانستان تسعى إلى بناء علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية إيجابية مع المجتمع الدولي، لكنها ترفض بشدة أي تعاون أو تواصل عسكري. وطمأن الوزير المجتمع الدولي، قائلا: "لا توجد أي قوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأفغانية". من جانبها، نفت الحكومة الأفغانية هذه الادعاءات مرات عديدة، واصفة إياها بأنها "غير دقيقة" وناتجة عن "نقص في المعلومات الموثوقة."وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

