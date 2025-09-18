عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: نسعى لاستعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
ترامب: نسعى لاستعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، مشيرا إلى أنها تحظى بموقع استراتيجي قريب من الصين. 18.09.2025
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في المملكة المتحدة: "سنترك أفغانستان، لكننا سنغادر بقوة وكرامة وسنحتفظ بقاعدة باغرام، إحدى أكبر القواعد الجوية في العالم". وكان وزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي، أكد في تصريح صحفي في شهر يوليو/ تموز الماضي، رفض أفغانستان التام لوجود قوات أجنبية في قاعدة باغرام الجوية شمال العاصمة كابول، بالإضافة لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها أو أي شكل من أشكال التعاون العسكري الخارجي. وقال الوزير: "على الولايات المتحدة أن تدرك حقيقة أفغانستان، شعبها، ونظام الإمارة الإسلامية، الذي يرفض بشكل مطلق أي وجود عسكري أجنبي ولن يقيم أي علاقات عسكرية معها".وأوضح متقي أن أفغانستان تسعى إلى بناء علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية إيجابية مع المجتمع الدولي، لكنها ترفض بشدة أي تعاون أو تواصل عسكري. وطمأن الوزير المجتمع الدولي، قائلا: "لا توجد أي قوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأفغانية". من جانبها، نفت الحكومة الأفغانية هذه الادعاءات مرات عديدة، واصفة إياها بأنها "غير دقيقة" وناتجة عن "نقص في المعلومات الموثوقة."وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
ترامب: نسعى لاستعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، مشيرا إلى أنها تحظى بموقع استراتيجي قريب من الصين.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في المملكة المتحدة: "سنترك أفغانستان، لكننا سنغادر بقوة وكرامة وسنحتفظ بقاعدة باغرام، إحدى أكبر القواعد الجوية في العالم".

وأضاف ترامب: "نسعى لاستعادتها، قد يكون هذا خبرا جديدا، نريد استعادة تلك القاعدة لأنهم بحاجة إلينا، وكما تعلمون، أحد أسباب استعادة تلك القاعدة، أنها تبعد ساعة عن المكان الذي تصنع فيه الصين أسلحتها النووية".

مقاتل من طالبان أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
وزير الخارجية الأفغاني لترامب: لا وجود لقوات أجنبية في "باغرام"
20 يوليو, 19:29 GMT
وكان وزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي، أكد في تصريح صحفي في شهر يوليو/ تموز الماضي، رفض أفغانستان التام لوجود قوات أجنبية في قاعدة باغرام الجوية شمال العاصمة كابول، بالإضافة لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها أو أي شكل من أشكال التعاون العسكري الخارجي.
وقال الوزير: "على الولايات المتحدة أن تدرك حقيقة أفغانستان، شعبها، ونظام الإمارة الإسلامية، الذي يرفض بشكل مطلق أي وجود عسكري أجنبي ولن يقيم أي علاقات عسكرية معها".
وأردف الوزير، قائلا: "أفغانستان لن تسمح أبدا بأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها"، موجهًا رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "عليه أن يستمع بعناية وبقلب مفتوح لهذه الحقيقة".
سفارة أفغانستان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
في الذكرى الرابعة لسيطرتها على الحكم في أفغانستان... طالبان تشيد بالاعتراف الروسي بحكومتها
20 أغسطس, 07:47 GMT
وأوضح متقي أن أفغانستان تسعى إلى بناء علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية إيجابية مع المجتمع الدولي، لكنها ترفض بشدة أي تعاون أو تواصل عسكري.
وطمأن الوزير المجتمع الدولي، قائلا: "لا توجد أي قوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأفغانية".

وتأتي تصريحات متقي، ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتكررة حول وجود قوات أجنبية في قاعدة باغرام.

وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
هيغسيث يوجه بإجراء مراجعة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان
21 مايو, 00:48 GMT
من جانبها، نفت الحكومة الأفغانية هذه الادعاءات مرات عديدة، واصفة إياها بأنها "غير دقيقة" وناتجة عن "نقص في المعلومات الموثوقة."
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
