في الذكرى الرابعة لسيطرتها على الحكم في أفغانستان... طالبان تشيد بالاعتراف الروسي بحكومتها
أشادت حركة طالبان بالاعتراف الروسي بالحكومة الأفغانية، بعد أربع سنوات من سيطرة الحركة على الحكم في أفغانستان، ومع دخولها عامها الخامس في الحكم وسط عزلة دولية وأوضاع اقتصادية صعبة، معتبرة الاعتراف الروسي، أحد أبرز الإنجازات لحكومتها على مستوى العلاقات الخارجية خلال السنوات الأربع الماضية.
إسلام أباد- سبوتنيك. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، سهيل شاهين، لوكالة "سبوتنيك": "تم الاعتراف بحكومة إمارة أفغانستان الإسلامية من قبل روسيا، وعلاقتنا مع روسيا آخذة في التوسع، وسنشهد المزيد من التقدم في هذه العلاقات مستقبلا، إنه إنجاز كبير جداً في العلاقات بين البلدين، وسينمو في المستقبل".
وتابع سهيل شاهين: "لدينا علاقات جيدة مع الصين ودول الجوار الأخرى، و لدينا دبلوماسيون في أكثر من 40 دولة، لذا، لدينا إنجازات مقارنة بما حققناه قبل أربع سنوات".
وأشار شاهين إلى أن نهج بلاده في العلاقات الخارجية قائم على التوازن، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين ودول أخرى، مؤكداً إلى أن بلاده لن تقف في صف ضد الصف الآخر، وتريد علاقات جيدة مع الجميع، نظرا لأنهم يبنون البلاد من الصفر، حسب وصفه، ونظرا للحاجة لمساعدة ودعم الدول الأخرى، والمجتمع الدولي.
وانتقد شاهين الدول الغربية التي قال إن سياستها هي الاستمرار في فرض العقوبات وعدم الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية، مؤكدة رغبة حكومة بلاده في إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى.
وفيما يتعلق بالإنجازات السياسية والاقتصادية الداخلية، قال شاهين "هناك إنجازات كثيرة، من أهمها الحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد، وهزيمة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) ومواجهته، والذي كان يشكل تهديدا لأفغانستان".
وأضاف شاهين، "كان لهم وجود واضح في ولايتي كونار وننكرهار شمالي البلاد، لكنهم اختفوا الآن، ربما يختبئ بعض الأفراد في المدن، لكنهم لم يعودوا قادرين على تنفيذ هجمات واسعة النطاق كما كانوا يفعلون سابقا".
وتابع شاهين: "(نسعى) لإطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة، مثل خط أنابيب الغاز "تابي" من تركمانستان عبر أفغانستان إلى باكستان والهند، وبدء دراسة جدوى خط سكة حديد من أوزبكستان عبر أفغانستان إلى باكستان، كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين شركة عزيزي، وهي شركة استثمار خاصة، وأفغانستان لتوليد 10,000 ميغاواط من الكهرباء في أفغانستان، وهذا من شأنه أن يمكن أفغانستان من تصدير الكهرباء إلى دول أخرى".
وأضاف شاهين، بأن هناك مشاريع ضخمة أخرى تم إنجازها من بينها خطوط سكك حديدية تربط أفغانستان بإيران، ومئات السدود الصغيرة والمتوسطة، و بناء طريق من بدخشان إلى حدود الصين في منطقة واخان، مشيرا إلى أنه إنجاز غير مسبوق، بالإضافة إلى تشييد الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد.
وحول الأوضاع الاقتصادية، أكد شاهين أن حكومة بلاده تعمل تدريجياً على الخفض من نسبة الفقر في البلاد، مشيرا إلى أن نسبة الفقر في أفغانستان عند سيطرة طالبان على الحكم كانت ما يقارب 90%.
من جهة أخرى، يرى الخبير في الشؤون السياسية ورئيس مركز افغانستان للدراسات و الإعلام، فضل الهادي وزين، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن الوضع الأمني في البلاد قد تحسن، حيث لم تشهد البلاد تحسنا للوضع الأمني منذ عقود، ويعتبر التقليل من انتاج المخدرات، والعمل على منع الاقتتال الداخلي، والتأسيس لحكم مركزي يحكم كل البلاد، من أبرز الانجازات لحركة طالبان بعد أربع سنوات من سيطرتها على الحكم.
أما على المستوى السياسي الداخلي، يقول فضل الهادي وزين: "على المستوى السياسي لا يزال الوضع كما كان عليه قبل أربع سنوات، حيث لا توجد هناك بوادر الإصلاح السياسي ولا مصالحة وطنية، والبلد فاقد الدستور الذي يجمع عليه الشعب الأفغاني".
وأضاف الخبير السياسي، بأن السلطة ما زالت بيد حركة طالبان التي جاءت نتيجة الحرب والتغلب، مشيراً إلى أن تقييد الحريات على المجتمع الباكستاني وخاصة فيما يتعلق بتعليم الفتيات، وحرية المرأة، كما أشار إلى وجود ما بين 8 إلى 10 ملايين من الأفغان المهاجرين خارج البلاد.
ويرى فضل الهادي وزين، أن حكومة طالبان لا تزال معزولة دولياً، مشيراً إلى أن العلاقات مع الدول الأخرى لا تزال على مستوى التعاملات حيث لم تعترف أي دولة بالحكومة باستثناء روسيا.
كما أشار وزين إلى أن الحكومة التي لا تزال تسير أمور البلاد رغم إعلانهم سابقاً أنها حكومة مؤقتة، لا يوجد لديها برامج إصلاحية حقيقية لا على المدى القصير ولا المدى الطويل، مستشهداً بحقيقة ان الحكومة لا تعلن الميزانية السنوية منذ عامين.
وأكد وزين أن السبيل الأفضل لأفغانستان، هو التصالح والتفاهم الوطني الذي سيكون له دور في الإصلاحات الشاملة على المستوى السياسي والإقتصادي والأمني والإجتماعي، حتى تسير أفغانستان نحو الاستقرار.