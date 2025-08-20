https://sarabic.ae/20250820/في-الذكرى-الرابعة-لسيطرتها-على-الحكم-في-أفغانستان-طالبان-تشيد-بالاعتراف-الروسي-بحكومتها--1103940593.html

في الذكرى الرابعة لسيطرتها على الحكم في أفغانستان... طالبان تشيد بالاعتراف الروسي بحكومتها

في الذكرى الرابعة لسيطرتها على الحكم في أفغانستان... طالبان تشيد بالاعتراف الروسي بحكومتها

سبوتنيك عربي

أشادت حركة طالبان بالاعتراف الروسي بالحكومة الأفغانية، بعد أربع سنوات من سيطرة الحركة على الحكم في أفغانستان، ومع دخولها عامها الخامس في الحكم وسط عزلة دولية... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-20T07:47+0000

2025-08-20T07:47+0000

2025-08-20T07:47+0000

روسيا

أخبار أفغانستان اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101272477_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_5f2bad6f42e864e58be0a3574e0a0e2d.jpg

إسلام أباد- سبوتنيك. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، سهيل شاهين، لوكالة "سبوتنيك": "تم الاعتراف بحكومة إمارة أفغانستان الإسلامية من قبل روسيا، وعلاقتنا مع روسيا آخذة في التوسع، وسنشهد المزيد من التقدم في هذه العلاقات مستقبلا، إنه إنجاز كبير جداً في العلاقات بين البلدين، وسينمو في المستقبل".وتابع سهيل شاهين: "لدينا علاقات جيدة مع الصين ودول الجوار الأخرى، و لدينا دبلوماسيون في أكثر من 40 دولة، لذا، لدينا إنجازات مقارنة بما حققناه قبل أربع سنوات".وأشار شاهين إلى أن نهج بلاده في العلاقات الخارجية قائم على التوازن، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين ودول أخرى، مؤكداً إلى أن بلاده لن تقف في صف ضد الصف الآخر، وتريد علاقات جيدة مع الجميع، نظرا لأنهم يبنون البلاد من الصفر، حسب وصفه، ونظرا للحاجة لمساعدة ودعم الدول الأخرى، والمجتمع الدولي.وفيما يتعلق بالإنجازات السياسية والاقتصادية الداخلية، قال شاهين "هناك إنجازات كثيرة، من أهمها الحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد، وهزيمة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) ومواجهته، والذي كان يشكل تهديدا لأفغانستان".وأضاف شاهين، "كان لهم وجود واضح في ولايتي كونار وننكرهار شمالي البلاد، لكنهم اختفوا الآن، ربما يختبئ بعض الأفراد في المدن، لكنهم لم يعودوا قادرين على تنفيذ هجمات واسعة النطاق كما كانوا يفعلون سابقا".وتابع شاهين: "(نسعى) لإطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة، مثل خط أنابيب الغاز "تابي" من تركمانستان عبر أفغانستان إلى باكستان والهند، وبدء دراسة جدوى خط سكة حديد من أوزبكستان عبر أفغانستان إلى باكستان، كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين شركة عزيزي، وهي شركة استثمار خاصة، وأفغانستان لتوليد 10,000 ميغاواط من الكهرباء في أفغانستان، وهذا من شأنه أن يمكن أفغانستان من تصدير الكهرباء إلى دول أخرى".وحول الأوضاع الاقتصادية، أكد شاهين أن حكومة بلاده تعمل تدريجياً على الخفض من نسبة الفقر في البلاد، مشيرا إلى أن نسبة الفقر في أفغانستان عند سيطرة طالبان على الحكم كانت ما يقارب 90%.أما على المستوى السياسي الداخلي، يقول فضل الهادي وزين: "على المستوى السياسي لا يزال الوضع كما كان عليه قبل أربع سنوات، حيث لا توجد هناك بوادر الإصلاح السياسي ولا مصالحة وطنية، والبلد فاقد الدستور الذي يجمع عليه الشعب الأفغاني".وأضاف الخبير السياسي، بأن السلطة ما زالت بيد حركة طالبان التي جاءت نتيجة الحرب والتغلب، مشيراً إلى أن تقييد الحريات على المجتمع الباكستاني وخاصة فيما يتعلق بتعليم الفتيات، وحرية المرأة، كما أشار إلى وجود ما بين 8 إلى 10 ملايين من الأفغان المهاجرين خارج البلاد.كما أشار وزين إلى أن الحكومة التي لا تزال تسير أمور البلاد رغم إعلانهم سابقاً أنها حكومة مؤقتة، لا يوجد لديها برامج إصلاحية حقيقية لا على المدى القصير ولا المدى الطويل، مستشهداً بحقيقة ان الحكومة لا تعلن الميزانية السنوية منذ عامين.وأكد وزين أن السبيل الأفضل لأفغانستان، هو التصالح والتفاهم الوطني الذي سيكون له دور في الإصلاحات الشاملة على المستوى السياسي والإقتصادي والأمني والإجتماعي، حتى تسير أفغانستان نحو الاستقرار.لافروف يناقش تعزيز الأمن الإقليمي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني

https://sarabic.ae/20250621/أفغانستان-تأمل-في-عمل-الشركات-الروسية-الكبرى-داخل-البلاد-1101895980.html

https://sarabic.ae/20250605/إطلاق-أول-قطار-ركاب-بين-إيران-وأفغانستان-1101347062.html

https://sarabic.ae/20250820/مصرع-نحو-60-شخصا-في-حادث-مرور-غربي-أفغانستان-فيديو-1103937176.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أفغانستان اليوم