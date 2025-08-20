عربي
مصرع نحو 60 شخصا في حادث مرور غربي أفغانستان.. فيديو
60
2025
لقي نحو 60 شخصا مصرعهم إثر انقلاب حافلة واشتعال النار بها على إحدى الطرق بولاية هرات غربي أفغانستان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
الجزائر –سبوتنيك. وذكرت إذاعة الشرطة الأفغانية نقلا عن مسؤولين محليين قولهم، إن "نحو 60 شخصا لقوا مصرعهم نتيجة احتراق حافلة إثر حادث مرور في ولاية هرات".
وأضافت أن "الحافلة كانت تقل مسافرين عائدين من دولة مجاورة".
وأشارت تقارير إضافية إلى أن السلطات المحلية في هرات أكدت صعوبة الوصول إلى موقع الحادث بسبب الطرق الوعرة، مما أعاق عمليات الإنقاذ وأدى إلى تأخر إسعاف الجرحى.
شهود عيان أفادوا بأن الحريق انتشر بسرعة كبيرة نتيجة تحميل الحافلة بمواد قابلة للاشتعال، مما زاد من حجم الكارثة.
ممثل حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
أفغانستان: روسيا تخطو خطوة جريئة في التوقيت المناسب
4 يوليو, 11:31 GMT
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسفر حادثي تصادم عن مصرع 44 شخصا وإصابة 76 آخرين، على الطريق السريع كابول - قندهار في ولاية غزنه.
