إصابة 4 أشخاص في تسرب غاز سام بمصنع كيماويات جنوبي ألمانيا
ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن أربعة أشخاص أُصيبوا إثر حادث في مصنع كيماويات قرب مدينة آشافنبورغ جنوب ألمانيا، أدى إلى تسرّب سحابة ضخمة من الغاز السام في المنطقة. 08.10.2025, سبوتنيك عربي
وقالت صحيفة "بيلد"، يوم الثلاثاء، إن السماء فوق مدينة آشافنبورغ في ولاية بافاريا غطتها سحابة يُشتبه بأنها سامة، تشكّلت عقب وقوع الحادث في أحد المصانع القريبة.ونقل موقع Main-Echo عن الشرطة أن أربعة أشخاص أُصيبوا نتيجة الحادث، مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ التي فُرضت في المدينة رُفعت مساء الثلاثاء بعد السيطرة على الموقف.وبحسب التقارير، فقد تسرب الغاز السام عندما سقط جزء معدني داخل حوض يحتوي على حمض النيتريك، مما تسبب في تفاعل كيميائي أدى إلى انبعاث السحابة السامة.
