السعودية تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على "انتهاكات المقدسات الفلسطينية"

السعودية تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على "انتهاكات المقدسات الفلسطينية"

أدانت المملكة العربية السعودية "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين في فلسطين"، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على هذه... 08.10.2025

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن استنكارها الشديد لاقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، مؤكدة رفض المملكة القاطع لأي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها. واقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية من القوات الإسرائيلية، وذلك في ثاني أيام "عيد العرش" اليهودي. وشارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، فيما نفذ المستوطنون المقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة، جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية. وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحذيرات مقدسية من خطورة ممارسات المستوطنين، واستغلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتصعيد الاعتداءات بحق المسجد والمقدسات الإسلامية.

