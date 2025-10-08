https://sarabic.ae/20251008/الشرطة-الألمانية-تعتقل-17-متظاهرا-مناهضا-لإسرائيل-في-برلين-1105744221.html
الشرطة الألمانية تعتقل 17 متظاهرا مناهضا لإسرائيل في برلين
الشرطة الألمانية تعتقل 17 متظاهرا مناهضا لإسرائيل في برلين
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة برلين اعتقال 17 شخصا شاركوا في مظاهرة مناهضة لإسرائيل، بعدما أغلقوا أحد الشوارع في حي فريدريشهاين، تزامنا مع الذكرى السنوية لاندلاع التصعيد بين... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T02:18+0000
2025-10-08T02:18+0000
2025-10-08T02:18+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102013/24/1020132442_57:0:967:512_1920x0_80_0_0_1636242e1d98ad5139d05dd1a5afecfc.jpg
وقالت المتحدثة باسم الشرطة في بيان الثلاثاء إن "قواتنا أوقفت 17 مشاركا في عملية إغلاق الطريق، وفتحت ضدهم قضايا بتهم عرقلة حركة المرور وترديد شعارات مناهضة للدستور"، مضيفة أن الشرطة بدأت أيضا تحقيقا بسبب عبارة كتبت على لافتة في المظاهرة، يشتبه في أنها تعبر عن تأييد لأعمال إجرامية.وأوضحت المتحدثة أن سبعة من الموقوفين أفرج عنهم لاحقا، بينما نقل عشرة آخرون إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيقات. كما تم إصدار أوامر بمنع جميع الموقوفين من المشاركة في أي مظاهرات تنظم في برلين خلال اليوم ذاته.وتشهد العاصمة الألمانية منذ أشهر سلسلة من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، والتي تزايدت وتيرتها عقب الحرب في غزة، وسط تشديد السلطات الألمانية على ضرورة منع "خطابات الكراهية" أو الشعارات التي تعتبر معادية لإسرائيل، وفقا للقانون الألماني.
https://sarabic.ae/20251007/الشرطة-الألمانية-تحاصر-مظاهرة-مؤيدة-لفلسطين-تزامنا-مع-إضاءة-برج-برلين-بالعلم-الإسرائيلي-1105742649.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102013/24/1020132442_170:0:853:512_1920x0_80_0_0_a6417d2ac740eb926a579064709e8785.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
الشرطة الألمانية تعتقل 17 متظاهرا مناهضا لإسرائيل في برلين
أعلنت شرطة برلين اعتقال 17 شخصا شاركوا في مظاهرة مناهضة لإسرائيل، بعدما أغلقوا أحد الشوارع في حي فريدريشهاين، تزامنا مع الذكرى السنوية لاندلاع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة في بيان الثلاثاء إن "قواتنا أوقفت 17 مشاركا في عملية إغلاق الطريق، وفتحت ضدهم قضايا بتهم عرقلة حركة المرور وترديد شعارات مناهضة للدستور"، مضيفة أن الشرطة بدأت أيضا تحقيقا بسبب عبارة كتبت على لافتة في المظاهرة، يشتبه في أنها تعبر عن تأييد لأعمال إجرامية.
وأوضحت المتحدثة أن سبعة من الموقوفين أفرج عنهم لاحقا، بينما نقل عشرة آخرون إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيقات. كما تم إصدار أوامر بمنع جميع الموقوفين من المشاركة في أي مظاهرات تنظم في برلين خلال اليوم ذاته.
وتشهد العاصمة الألمانية منذ أشهر سلسلة من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين
، والتي تزايدت وتيرتها عقب الحرب في غزة، وسط تشديد السلطات الألمانية على ضرورة منع "خطابات الكراهية" أو الشعارات التي تعتبر معادية لإسرائيل، وفقا للقانون الألماني.