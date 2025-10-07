https://sarabic.ae/20251007/الشرطة-الألمانية-تحاصر-مظاهرة-مؤيدة-لفلسطين-تزامنا-مع-إضاءة-برج-برلين-بالعلم-الإسرائيلي-1105742649.html

الشرطة الألمانية تحاصر مظاهرة مؤيدة لفلسطين تزامنا مع إضاءة برج برلين بالعلم الإسرائيلي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء الثلاثاء، بأن شرطة العاصمة الألمانية برلين حاصرت مظاهرة مؤيدة لفلسطين شارك فيها عدة مئات من الأشخاص، وذلك للتحقق من هوياتهم. 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح المراسل أن قوات الأمن المزودة بالعصي أحاطت بالمتظاهرين الذين قدر عددهم بعدة مئات في ساحة قرب برج تلفزيون برلين الذي أضيء مساء اليوم بألوان العلم الإسرائيلي.وقالت الشرطة عبر مكبرات الصوت: "أنتم جميعا مشاركون في مظاهرة محظورة، وقد وضعتكم الشرطة قيد الاحتجاز من أجل التحقق من هوياتكم عبر الوثائق الرسمية"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يستخدم في حالات تفريق التجمعات غير العنيفة.وأضاف المراسل أن الشرطة تقوم باقتياد أكثر المتظاهرين صخبا إلى الحافلات المنتظرة خلف الطوق الأمني.وكانت صحيفة "دير تاجسشبيجل" الألمانية قد نقلت في وقت سابق عن الشرطة أن سلطات برلين حظرت مظاهرة كبيرة مؤيدة لفلسطين كانت مقررة مساء 7 أكتوبر في ساحة ألكسندر بلاتس بسبب شبهات بأنها تمجد هجوم حركة "حماس".وفي موقع المظاهرة الملغاة، قالت الشرطة لمراسل "سبوتنيك" إن أي محاولات لتنظيم تجمعات مماثلة في ذلك اليوم ستعتبر "فعاليات بديلة" وستحظر أيضا، لكنها أوضحت أن عناصرها سيطلبون من القادمين إلى الساحة "بأسلوب ودي" مغادرتها.يذكر أن إسرائيل تعرضت في 7 أكتوبر 2023 لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، أعقبه تسلل مقاتلين من حركة "حماس" إلى المناطق الحدودية حيث أطلقوا النار على جنود ومدنيين واحتجزوا أكثر من 200 رهينة. وبحسب السلطات الإسرائيلية، قتل نحو 1.2 ألف شخص في تلك الأحداث.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

