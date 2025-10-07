الشرطة الألمانية تحاصر مظاهرة مؤيدة لفلسطين تزامنا مع إضاءة برج برلين بالعلم الإسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/الشرطة-الألمانية-تحاصر-مظاهرة-مؤيدة-لفلسطين-تزامنا-مع-إضاءة-برج-برلين-بالعلم-الإسرائيلي-1105742649.html
الشرطة الألمانية تحاصر مظاهرة مؤيدة لفلسطين تزامنا مع إضاءة برج برلين بالعلم الإسرائيلي
الشرطة الألمانية تحاصر مظاهرة مؤيدة لفلسطين تزامنا مع إضاءة برج برلين بالعلم الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء الثلاثاء، بأن شرطة العاصمة الألمانية برلين حاصرت مظاهرة مؤيدة لفلسطين شارك فيها عدة مئات من الأشخاص، وذلك للتحقق من هوياتهم. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T21:27+0000
2025-10-07T21:27+0000
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102013/24/1020132442_57:0:967:512_1920x0_80_0_0_1636242e1d98ad5139d05dd1a5afecfc.jpg
وأوضح المراسل أن قوات الأمن المزودة بالعصي أحاطت بالمتظاهرين الذين قدر عددهم بعدة مئات في ساحة قرب برج تلفزيون برلين الذي أضيء مساء اليوم بألوان العلم الإسرائيلي.وقالت الشرطة عبر مكبرات الصوت: "أنتم جميعا مشاركون في مظاهرة محظورة، وقد وضعتكم الشرطة قيد الاحتجاز من أجل التحقق من هوياتكم عبر الوثائق الرسمية"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يستخدم في حالات تفريق التجمعات غير العنيفة.وأضاف المراسل أن الشرطة تقوم باقتياد أكثر المتظاهرين صخبا إلى الحافلات المنتظرة خلف الطوق الأمني.وكانت صحيفة "دير تاجسشبيجل" الألمانية قد نقلت في وقت سابق عن الشرطة أن سلطات برلين حظرت مظاهرة كبيرة مؤيدة لفلسطين كانت مقررة مساء 7 أكتوبر في ساحة ألكسندر بلاتس بسبب شبهات بأنها تمجد هجوم حركة "حماس".وفي موقع المظاهرة الملغاة، قالت الشرطة لمراسل "سبوتنيك" إن أي محاولات لتنظيم تجمعات مماثلة في ذلك اليوم ستعتبر "فعاليات بديلة" وستحظر أيضا، لكنها أوضحت أن عناصرها سيطلبون من القادمين إلى الساحة "بأسلوب ودي" مغادرتها.يذكر أن إسرائيل تعرضت في 7 أكتوبر 2023 لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، أعقبه تسلل مقاتلين من حركة "حماس" إلى المناطق الحدودية حيث أطلقوا النار على جنود ومدنيين واحتجزوا أكثر من 200 رهينة. وبحسب السلطات الإسرائيلية، قتل نحو 1.2 ألف شخص في تلك الأحداث.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251005/بعد-مظاهرات-دعم-غزة-الشرطة-البريطانية-تحصل-على-صلاحيات-موسعة-لتقييد-الاحتجاجات-المتكررة--1105650480.html
فلسطين المحتلة
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102013/24/1020132442_170:0:853:512_1920x0_80_0_0_a6417d2ac740eb926a579064709e8785.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار ألمانيا
فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار ألمانيا

الشرطة الألمانية تحاصر مظاهرة مؤيدة لفلسطين تزامنا مع إضاءة برج برلين بالعلم الإسرائيلي

21:27 GMT 07.10.2025
© youtube/gerterrالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© youtube/gerterr
تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء الثلاثاء، بأن شرطة العاصمة الألمانية برلين حاصرت مظاهرة مؤيدة لفلسطين شارك فيها عدة مئات من الأشخاص، وذلك للتحقق من هوياتهم.
وأوضح المراسل أن قوات الأمن المزودة بالعصي أحاطت بالمتظاهرين الذين قدر عددهم بعدة مئات في ساحة قرب برج تلفزيون برلين الذي أضيء مساء اليوم بألوان العلم الإسرائيلي.
الشرطة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
بعد مظاهرات دعم غزة.. الشرطة البريطانية تحصل على صلاحيات موسعة لتقييد الاحتجاجات المتكررة
5 أكتوبر, 16:05 GMT
وقالت الشرطة عبر مكبرات الصوت: "أنتم جميعا مشاركون في مظاهرة محظورة، وقد وضعتكم الشرطة قيد الاحتجاز من أجل التحقق من هوياتكم عبر الوثائق الرسمية"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يستخدم في حالات تفريق التجمعات غير العنيفة.
وأضاف المراسل أن الشرطة تقوم باقتياد أكثر المتظاهرين صخبا إلى الحافلات المنتظرة خلف الطوق الأمني.
وكانت صحيفة "دير تاجسشبيجل" الألمانية قد نقلت في وقت سابق عن الشرطة أن سلطات برلين حظرت مظاهرة كبيرة مؤيدة لفلسطين كانت مقررة مساء 7 أكتوبر في ساحة ألكسندر بلاتس بسبب شبهات بأنها تمجد هجوم حركة "حماس".
وفي موقع المظاهرة الملغاة، قالت الشرطة لمراسل "سبوتنيك" إن أي محاولات لتنظيم تجمعات مماثلة في ذلك اليوم ستعتبر "فعاليات بديلة" وستحظر أيضا، لكنها أوضحت أن عناصرها سيطلبون من القادمين إلى الساحة "بأسلوب ودي" مغادرتها.
يذكر أن إسرائيل تعرضت في 7 أكتوبر 2023 لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، أعقبه تسلل مقاتلين من حركة "حماس" إلى المناطق الحدودية حيث أطلقوا النار على جنود ومدنيين واحتجزوا أكثر من 200 رهينة. وبحسب السلطات الإسرائيلية، قتل نحو 1.2 ألف شخص في تلك الأحداث.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала