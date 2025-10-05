بعد مظاهرات دعم غزة.. الشرطة البريطانية تحصل على صلاحيات موسعة لتقييد الاحتجاجات المتكررة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
بعد مظاهرات دعم غزة.. الشرطة البريطانية تحصل على صلاحيات موسعة لتقييد الاحتجاجات المتكررة
بعد مظاهرات دعم غزة.. الشرطة البريطانية تحصل على صلاحيات موسعة لتقييد الاحتجاجات المتكررة
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة البريطانية عن منح الشرطة صلاحيات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات المتكررة، وذلك بعد يوم من اعتقال نحو 500 متظاهر في مظاهرات شهدتها البلاد. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T16:05+0000
2025-10-05T16:05+0000
غزة
بريطانيا
قطاع غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101692/47/1016924777_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_154f606a70b3e2629617fb62ca27fa28.jpg
وتتيح القواعد الجديدة لكبار ضباط الشرطة الأخذ بعين الاعتبار "التأثير التراكمي" للاحتجاجات المتكررة، مما يسمح لهم بإلزام المنظمين بتغيير مواقع الفعاليات أو تحديد مدتها إذا كانت تتسبب في إزعاج متكرر، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وجاء هذا الإعلان عقب تأجيل مظاهرات السبت، التي دعت إليها منظمات عارضت تصنيف "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية محظورة، بعد هجوم دامٍ على كنيس يهودي في مانشستر أسفر عن مقتل شخصين.واعترفت محمود خلال حديثها بقلقها إزاء توتر العلاقات المجتمعية في بريطانيا، مشيرة إلى أن غضب الجالية اليهودية قد يكون مبررًا. وحذرت الشرطة من أن مواردها ستواجه ضغوطًا كبيرة، مع نشر ضباط إضافيين من جميع أنحاء المملكة المتحدة لحماية المعابد اليهودية ومواقع الجالية اليهودية. وأكدت وزارة الداخلية أن الصلاحيات الجديدة ستُفعّل "في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن القواعد الحالية تتطلب مخاطر جدية بالإخلال بالنظام العام لحظر مسيرة احتجاجية بالكامل، لكن الصلاحيات الجديدة ستتيح فرض شروط أكثر مرونة.وكانت شرطة العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت، أمس السبت، اعتقال ما يقرب من 500 شخص، عقب تظاهرة حاشدة في لندن، نظمها مؤيدون لحركة "أكشن من أجل فلسطين"، وهي منظمة محظورة بموجب القانون البريطاني، منذ يوليو/ تموز الماضي.وأوضحت أن "297 من المعتقلين ما زالوا قيد الاحتجاز، بينما أُفرج عن الباقين بكفالة".وكانت الشرطة قد طالبت منظمي التظاهرة بإلغائها مسبقًا بسبب "نقص الموارد البشرية" بعد رفع مستوى التأهب الأمني في عموم بريطانيا، إثر الهجوم الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في مدينة مانشستر في الآونة الأخيرة، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، قبل أن يُقتل المهاجم برصاص الشرطة، إلا أن المنظمين رفضوا الطلب، مؤكدين أن الشرطة "لم تكن مضطرة للاعتقال من الأساس".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
غزة
بريطانيا
قطاع غزة
بعد مظاهرات دعم غزة.. الشرطة البريطانية تحصل على صلاحيات موسعة لتقييد الاحتجاجات المتكررة

أعلنت الحكومة البريطانية عن منح الشرطة صلاحيات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات المتكررة، وذلك بعد يوم من اعتقال نحو 500 متظاهر في مظاهرات شهدتها البلاد.
وتتيح القواعد الجديدة لكبار ضباط الشرطة الأخذ بعين الاعتبار "التأثير التراكمي" للاحتجاجات المتكررة، مما يسمح لهم بإلزام المنظمين بتغيير مواقع الفعاليات أو تحديد مدتها إذا كانت تتسبب في إزعاج متكرر، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، في تصريحات لقناة بريطانية، أن الهدف ليس حظر الاحتجاجات، بل وضع شروط تنظمها، مؤكدة أن الحق في الاحتجاج يظل أساسيًا، لكن يجب موازنته مع شعور المجتمع بالأمان.

مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
إعلام: بريطانيا بصدد تشديد الإجراءات بحق المظاهرات الداعمة لغزة
13 نوفمبر 2023, 07:14 GMT
وجاء هذا الإعلان عقب تأجيل مظاهرات السبت، التي دعت إليها منظمات عارضت تصنيف "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية محظورة، بعد هجوم دامٍ على كنيس يهودي في مانشستر أسفر عن مقتل شخصين.

واعترفت محمود خلال حديثها بقلقها إزاء توتر العلاقات المجتمعية في بريطانيا، مشيرة إلى أن غضب الجالية اليهودية قد يكون مبررًا.

وقالت: "من المؤلم أن نسمع مواطنينا يشعرون أن هذه المشكلات كانت مسألة وقت فقط. سأعمل على ضمان استجابة حكومية تتناسب مع حجم التحدي لتعزيز التماسك المجتمعي".

وحذرت الشرطة من أن مواردها ستواجه ضغوطًا كبيرة، مع نشر ضباط إضافيين من جميع أنحاء المملكة المتحدة لحماية المعابد اليهودية ومواقع الجالية اليهودية.
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
الشرطة البريطانية تعتقل نحو 500 شخص في لندن عقب تظاهرة مؤيدة لفلسطين
00:46 GMT
وأكدت وزارة الداخلية أن الصلاحيات الجديدة ستُفعّل "في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن القواعد الحالية تتطلب مخاطر جدية بالإخلال بالنظام العام لحظر مسيرة احتجاجية بالكامل، لكن الصلاحيات الجديدة ستتيح فرض شروط أكثر مرونة.

وكانت شرطة العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت، أمس السبت، اعتقال ما يقرب من 500 شخص، عقب تظاهرة حاشدة في لندن، نظمها مؤيدون لحركة "أكشن من أجل فلسطين"، وهي منظمة محظورة بموجب القانون البريطاني، منذ يوليو/ تموز الماضي.

وقالت شرطة لندن، في بيان لها، إن "العدد النهائي للاعتقالات خلال عملية حفظ النظام العام وسط لندن بلغ 492 شخصًا، من بينهم 488 شخصًا اعتقلوا لدعم منظمة محظورة، فيما شملت باقي الحالات تُهمًا تتعلق بالسكر وإحداث الفوضى والاعتداء العام ومخالفات أخرى".

وأوضحت أن "297 من المعتقلين ما زالوا قيد الاحتجاز، بينما أُفرج عن الباقين بكفالة".

وكانت الشرطة قد طالبت منظمي التظاهرة بإلغائها مسبقًا بسبب "نقص الموارد البشرية" بعد رفع مستوى التأهب الأمني في عموم بريطانيا، إثر الهجوم الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في مدينة مانشستر في الآونة الأخيرة، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، قبل أن يُقتل المهاجم برصاص الشرطة، إلا أن المنظمين رفضوا الطلب، مؤكدين أن الشرطة "لم تكن مضطرة للاعتقال من الأساس".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
