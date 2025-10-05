https://sarabic.ae/20251005/بعد-مظاهرات-دعم-غزة-الشرطة-البريطانية-تحصل-على-صلاحيات-موسعة-لتقييد-الاحتجاجات-المتكررة--1105650480.html

بعد مظاهرات دعم غزة.. الشرطة البريطانية تحصل على صلاحيات موسعة لتقييد الاحتجاجات المتكررة

بعد مظاهرات دعم غزة.. الشرطة البريطانية تحصل على صلاحيات موسعة لتقييد الاحتجاجات المتكررة

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة البريطانية عن منح الشرطة صلاحيات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات المتكررة، وذلك بعد يوم من اعتقال نحو 500 متظاهر في مظاهرات شهدتها البلاد. 05.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-05T16:05+0000

2025-10-05T16:05+0000

2025-10-05T16:05+0000

غزة

بريطانيا

قطاع غزة

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101692/47/1016924777_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_154f606a70b3e2629617fb62ca27fa28.jpg

وتتيح القواعد الجديدة لكبار ضباط الشرطة الأخذ بعين الاعتبار "التأثير التراكمي" للاحتجاجات المتكررة، مما يسمح لهم بإلزام المنظمين بتغيير مواقع الفعاليات أو تحديد مدتها إذا كانت تتسبب في إزعاج متكرر، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وجاء هذا الإعلان عقب تأجيل مظاهرات السبت، التي دعت إليها منظمات عارضت تصنيف "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية محظورة، بعد هجوم دامٍ على كنيس يهودي في مانشستر أسفر عن مقتل شخصين.واعترفت محمود خلال حديثها بقلقها إزاء توتر العلاقات المجتمعية في بريطانيا، مشيرة إلى أن غضب الجالية اليهودية قد يكون مبررًا. وحذرت الشرطة من أن مواردها ستواجه ضغوطًا كبيرة، مع نشر ضباط إضافيين من جميع أنحاء المملكة المتحدة لحماية المعابد اليهودية ومواقع الجالية اليهودية. وأكدت وزارة الداخلية أن الصلاحيات الجديدة ستُفعّل "في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن القواعد الحالية تتطلب مخاطر جدية بالإخلال بالنظام العام لحظر مسيرة احتجاجية بالكامل، لكن الصلاحيات الجديدة ستتيح فرض شروط أكثر مرونة.وكانت شرطة العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت، أمس السبت، اعتقال ما يقرب من 500 شخص، عقب تظاهرة حاشدة في لندن، نظمها مؤيدون لحركة "أكشن من أجل فلسطين"، وهي منظمة محظورة بموجب القانون البريطاني، منذ يوليو/ تموز الماضي.وأوضحت أن "297 من المعتقلين ما زالوا قيد الاحتجاز، بينما أُفرج عن الباقين بكفالة".وكانت الشرطة قد طالبت منظمي التظاهرة بإلغائها مسبقًا بسبب "نقص الموارد البشرية" بعد رفع مستوى التأهب الأمني في عموم بريطانيا، إثر الهجوم الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في مدينة مانشستر في الآونة الأخيرة، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، قبل أن يُقتل المهاجم برصاص الشرطة، إلا أن المنظمين رفضوا الطلب، مؤكدين أن الشرطة "لم تكن مضطرة للاعتقال من الأساس".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20231113/إعلام-بريطانيا-بصدد-تشديد-الإجراءات-بحق-المظاهرات-الداعمة-لغزة-1083097190.html

https://sarabic.ae/20251005/الشرطة-البريطانية-تعتقل-نحو-500-شخص-في-لندن-عقب-تظاهرة-مؤيدة-لفلسطين-1105629776.html

غزة

بريطانيا

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, بريطانيا, قطاع غزة, أخبار العالم الآن