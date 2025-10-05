https://sarabic.ae/20251005/الشرطة-البريطانية-تعتقل-نحو-500-شخص-في-لندن-عقب-تظاهرة-مؤيدة-لفلسطين-1105629776.html

الشرطة البريطانية تعتقل نحو 500 شخص في لندن عقب تظاهرة مؤيدة لفلسطين

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، اعتقال ما يقرب من 500 شخص عقب تظاهرة حاشدة في لندن نظمها مؤيدون لحركة "أكشن من أجل فلسطين"، وهي منظمة محظورة... 05.10.2025, سبوتنيك عربي

موسكو –سبوتنيك. وقالت شرطة لندن في بيانها، إن "العدد النهائي للاعتقالات خلال عملية حفظ النظام العام في وسط لندن بلغ 492 شخصًا، من بينهم 488 اعتقلوا لدعم منظمة محظورة، فيما شملت باقي الحالات تُهمًا تتعلق بالسكر وإحداث الفوضى، والاعتداء العام، ومخالفات أخرى".وأوضحت أن 297 من المعتقلين ما زالوا قيد الاحتجاز، بينما أُفرج عن الباقين بكفالة.التظاهرة دعت إليها مجموعة "ديفند أور جوريس"، وهي حركة ناشطة منذ أغسطس/ آب الماضي ضد قرار حظر "أكشن من أجل فلسطين"، وتتبنى تكتيك "العصيان الجماعي" الذي يدعو المتظاهرين إلى قبول الاعتقال كوسيلة للاحتجاج السلمي.وشهدت جميع الفعاليات السابقة للحركة اعتقال مئات المشاركين، فيما استدعت السلطات آلاف الضباط من مناطق أخرى للمشاركة في عمليات الأمن.يأتي هذا التصعيد في ظل التوتر المتزايد داخل بريطانيا بين جماعات داعمة للفلسطينيين وأخرى مؤيدة لإسرائيل، خصوصًا بعد تصنيف الحكومة البريطانية في يوليو الماضي حركة "أكشن من أجل فلسطين" كمنظمة إرهابية، ما جعل الانتماء إليها أو دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 14 عامًا.واتخذ القرار بعد أن نفذ نشطاء من الحركة عملية تسلل إلى قاعدة "بريز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة أوكسفوردشير، حيث ألحقوا أضرارًا بطائرتين من طراز "إيرباص فوياجر" مستخدمين قضبانًا حديدية، كما رشقوا محركاتها بالطلاء الأحمر في إشارة رمزية إلى "الدماء الفلسطينية".وذكر النشطاء حينها أن هدفهم هو وقف الرحلات اليومية التي تنفذها القوات الجوية من القاعدة إلى قاعدة "أكروتيري" في قبرص، التي تُستخدم في العمليات العسكرية البريطانية في قطاع غزة.وفي سياق متصل، أعلنت شرطة لندن الأسبوع الماضي عن تعزيز الإجراءات الأمنية حول المعابد اليهودية وفي الأحياء التي تضم جاليات يهودية كبيرة، بعد حادثة مانشستر، مؤكدة أن قواتها "تعمل على موازنة الحق في التظاهر مع واجب الحفاظ على الأمن العام".

