الشرطة البريطانية تعتقل نحو 500 شخص في لندن عقب تظاهرة مؤيدة لفلسطين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الشرطة البريطانية تعتقل نحو 500 شخص في لندن عقب تظاهرة مؤيدة لفلسطين
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الشرطة البريطانية تعتقل نحو 500 شخص في لندن عقب تظاهرة مؤيدة لفلسطين

الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© Sputnik . Alex MacNaughton
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، اعتقال ما يقرب من 500 شخص عقب تظاهرة حاشدة في لندن نظمها مؤيدون لحركة "أكشن من أجل فلسطين"، وهي منظمة محظورة بموجب القانون البريطاني منذ يوليو/ تموز الماضي.
موسكو –سبوتنيك. وقالت شرطة لندن في بيانها، إن "العدد النهائي للاعتقالات خلال عملية حفظ النظام العام في وسط لندن بلغ 492 شخصًا، من بينهم 488 اعتقلوا لدعم منظمة محظورة، فيما شملت باقي الحالات تُهمًا تتعلق بالسكر وإحداث الفوضى، والاعتداء العام، ومخالفات أخرى".
وأوضحت أن 297 من المعتقلين ما زالوا قيد الاحتجاز، بينما أُفرج عن الباقين بكفالة.
وكانت الشرطة قد طالبت منظمي التظاهرة بإلغائها مسبقًا بسبب "نقص الموارد البشرية" بعد رفع مستوى التأهب الأمني في عموم بريطانيا، إثر الهجوم الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في مدينة مانشستر مؤخرًا، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين قبل أن يُقتل المهاجم برصاص الشرطة. إلا أن المنظمين رفضوا الطلب، مؤكدين أن الشرطة "لم تكن مضطرة للاعتقال من الأساس".
التظاهرة دعت إليها مجموعة "ديفند أور جوريس"، وهي حركة ناشطة منذ أغسطس/ آب الماضي ضد قرار حظر "أكشن من أجل فلسطين"، وتتبنى تكتيك "العصيان الجماعي" الذي يدعو المتظاهرين إلى قبول الاعتقال كوسيلة للاحتجاج السلمي.
وشهدت جميع الفعاليات السابقة للحركة اعتقال مئات المشاركين، فيما استدعت السلطات آلاف الضباط من مناطق أخرى للمشاركة في عمليات الأمن.
يأتي هذا التصعيد في ظل التوتر المتزايد داخل بريطانيا بين جماعات داعمة للفلسطينيين وأخرى مؤيدة لإسرائيل، خصوصًا بعد تصنيف الحكومة البريطانية في يوليو الماضي حركة "أكشن من أجل فلسطين" كمنظمة إرهابية، ما جعل الانتماء إليها أو دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 14 عامًا.
واتخذ القرار بعد أن نفذ نشطاء من الحركة عملية تسلل إلى قاعدة "بريز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة أوكسفوردشير، حيث ألحقوا أضرارًا بطائرتين من طراز "إيرباص فوياجر" مستخدمين قضبانًا حديدية، كما رشقوا محركاتها بالطلاء الأحمر في إشارة رمزية إلى "الدماء الفلسطينية".
وذكر النشطاء حينها أن هدفهم هو وقف الرحلات اليومية التي تنفذها القوات الجوية من القاعدة إلى قاعدة "أكروتيري" في قبرص، التي تُستخدم في العمليات العسكرية البريطانية في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أعلنت شرطة لندن الأسبوع الماضي عن تعزيز الإجراءات الأمنية حول المعابد اليهودية وفي الأحياء التي تضم جاليات يهودية كبيرة، بعد حادثة مانشستر، مؤكدة أن قواتها "تعمل على موازنة الحق في التظاهر مع واجب الحفاظ على الأمن العام".
