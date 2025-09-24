الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به في هجوم إلكتروني عطل عدة مطارات أوروبية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به في هجوم إلكتروني عطل عدة مطارات أوروبية
الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به في هجوم إلكتروني عطل عدة مطارات أوروبية
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على رجل في الأربعينيات من عمره اشتبه بتورطه في هجوم إلكتروني أحدث فوضى عارمة في حركة السفر في مطارات... 24.09.2025
وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إطلاق سراح المشتبه به بكفالة مشروطة بعد أن احتجزه ضباط في وقت متأخر من أمس الثلاثاء في غرب ساسكس، جنوب شرق إنجلترا، للاشتباه في ارتكابه جرائم بموجب قانون إساءة استخدام الحاسوب.وقال نائب مدير الوكالة، بول فوستر، في بيان: "على الرغم من أن هذا الاعتقال يُعد خطوة إيجابية، إلا أن التحقيق في هذه الحادثة لا يزال في مراحله الأولى ولا يزال مستمرا".واستهدفت هجمات إلكترونية مزود خدمات أنظمة تسجيل الركاب في تعطيل الرحلات الجوية وتأخيرها في عدة مطارات أوروبية رئيسية، أبرزها مطار برلين-براندنبورغ ومطار بروكسل.وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن هجوما وقع مساء الجمعة الماضي، على نظام تشغيل تستخدمه عدد من المطارات في جميع أنحاء أوروبا، مما دفع إداراتها إلى عزل الأنظمة المتأثرة على الفور واللجوء إلى العمليات اليدوية لاستكمال إجراءات السفر.وأصدر مطار برلين-براندنبورغ بيانا أكد فيه أن الهجوم لم يستهدف بنيته التحتية مباشرة، بل أثر عليه بشكل غير مباشر من خلال إصابة مزود الخدمة، وحذر المسؤولون الركاب من مواجهة فترات انتظار أطول، وتأخر بعض الرحلات، بل وإلغاء بعضها الآخر.وفي بلجيكا، أعلن مطار بروكسل عبر موقعه على الإنترنت عن "تأثير كبير" على العمليات نتيجة الحادث الإلكتروني، مشيرا إلى أن العديد من المطارات الأخرى في القارة تواجه الوضع نفسه، وأضاف أن التسجيل والصعود إلى الطائرات يجري يدوياً، فيما تعمل فرق الطوارئ التقنية على حل المشكلة "في أسرع وقت ممكن".من جهته، أعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، واصفاً إياها بـ "المشكلة التقنية" التي تواجه أحد الموردين الخارجيين، مؤكدا أن العمل جارٍ على إصلاح الخلل.
https://sarabic.ae/20250921/وزارة-الطيران-المصرية-هجوم-سيبراني-على-مطارات-أوروبية-أدى-إلى-تأخير-وصول-الرحلات-الجوية-1105092949.html
https://sarabic.ae/20250915/فرض-قيود-مؤقتة-على-حركة-الطيران-في-مطارين-روسيين-1104888413.html
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على رجل في الأربعينيات من عمره اشتبه بتورطه في هجوم إلكتروني أحدث فوضى عارمة في حركة السفر في مطارات أوروبية رئيسية، بما في ذلك بروكسل وبرلين ومطار هيثرو في لندن.
وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إطلاق سراح المشتبه به بكفالة مشروطة بعد أن احتجزه ضباط في وقت متأخر من أمس الثلاثاء في غرب ساسكس، جنوب شرق إنجلترا، للاشتباه في ارتكابه جرائم بموجب قانون إساءة استخدام الحاسوب.
وقال نائب مدير الوكالة، بول فوستر، في بيان: "على الرغم من أن هذا الاعتقال يُعد خطوة إيجابية، إلا أن التحقيق في هذه الحادثة لا يزال في مراحله الأولى ولا يزال مستمرا".
مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
مصر: اضطراب في مواعيد الرحلات بسبب هجوم إلكتروني يضرب مطارات أوروبا
21 سبتمبر, 09:20 GMT
واستهدفت هجمات إلكترونية مزود خدمات أنظمة تسجيل الركاب في تعطيل الرحلات الجوية وتأخيرها في عدة مطارات أوروبية رئيسية، أبرزها مطار برلين-براندنبورغ ومطار بروكسل.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن هجوما وقع مساء الجمعة الماضي، على نظام تشغيل تستخدمه عدد من المطارات في جميع أنحاء أوروبا، مما دفع إداراتها إلى عزل الأنظمة المتأثرة على الفور واللجوء إلى العمليات اليدوية لاستكمال إجراءات السفر.
وأصدر مطار برلين-براندنبورغ بيانا أكد فيه أن الهجوم لم يستهدف بنيته التحتية مباشرة، بل أثر عليه بشكل غير مباشر من خلال إصابة مزود الخدمة، وحذر المسؤولون الركاب من مواجهة فترات انتظار أطول، وتأخر بعض الرحلات، بل وإلغاء بعضها الآخر.
رحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
رفع القيود التي تم فرضها مؤقتا على حركة الطيران في مطارين روسيين
15 سبتمبر, 23:49 GMT
وفي بلجيكا، أعلن مطار بروكسل عبر موقعه على الإنترنت عن "تأثير كبير" على العمليات نتيجة الحادث الإلكتروني، مشيرا إلى أن العديد من المطارات الأخرى في القارة تواجه الوضع نفسه، وأضاف أن التسجيل والصعود إلى الطائرات يجري يدوياً، فيما تعمل فرق الطوارئ التقنية على حل المشكلة "في أسرع وقت ممكن".
من جهته، أعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، واصفاً إياها بـ "المشكلة التقنية" التي تواجه أحد الموردين الخارجيين، مؤكدا أن العمل جارٍ على إصلاح الخلل.
