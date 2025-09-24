https://sarabic.ae/20250924/الشرطة-البريطانية-تعتقل-مشتبها-به-في-هجوم-إلكتروني-عطل-عدة-مطارات-أوروبية-1105201939.html
الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به في هجوم إلكتروني عطل عدة مطارات أوروبية
سبوتنيك عربي
2025-09-24T11:55+0000
2025-09-24T11:55+0000
2025-09-24T11:55+0000
وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إطلاق سراح المشتبه به بكفالة مشروطة بعد أن احتجزه ضباط في وقت متأخر من أمس الثلاثاء في غرب ساسكس، جنوب شرق إنجلترا، للاشتباه في ارتكابه جرائم بموجب قانون إساءة استخدام الحاسوب.وقال نائب مدير الوكالة، بول فوستر، في بيان: "على الرغم من أن هذا الاعتقال يُعد خطوة إيجابية، إلا أن التحقيق في هذه الحادثة لا يزال في مراحله الأولى ولا يزال مستمرا".واستهدفت هجمات إلكترونية مزود خدمات أنظمة تسجيل الركاب في تعطيل الرحلات الجوية وتأخيرها في عدة مطارات أوروبية رئيسية، أبرزها مطار برلين-براندنبورغ ومطار بروكسل.وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن هجوما وقع مساء الجمعة الماضي، على نظام تشغيل تستخدمه عدد من المطارات في جميع أنحاء أوروبا، مما دفع إداراتها إلى عزل الأنظمة المتأثرة على الفور واللجوء إلى العمليات اليدوية لاستكمال إجراءات السفر.وأصدر مطار برلين-براندنبورغ بيانا أكد فيه أن الهجوم لم يستهدف بنيته التحتية مباشرة، بل أثر عليه بشكل غير مباشر من خلال إصابة مزود الخدمة، وحذر المسؤولون الركاب من مواجهة فترات انتظار أطول، وتأخر بعض الرحلات، بل وإلغاء بعضها الآخر.وفي بلجيكا، أعلن مطار بروكسل عبر موقعه على الإنترنت عن "تأثير كبير" على العمليات نتيجة الحادث الإلكتروني، مشيرا إلى أن العديد من المطارات الأخرى في القارة تواجه الوضع نفسه، وأضاف أن التسجيل والصعود إلى الطائرات يجري يدوياً، فيما تعمل فرق الطوارئ التقنية على حل المشكلة "في أسرع وقت ممكن".من جهته، أعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، واصفاً إياها بـ "المشكلة التقنية" التي تواجه أحد الموردين الخارجيين، مؤكدا أن العمل جارٍ على إصلاح الخلل.
الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به في هجوم إلكتروني عطل عدة مطارات أوروبية
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على رجل في الأربعينيات من عمره اشتبه بتورطه في هجوم إلكتروني أحدث فوضى عارمة في حركة السفر في مطارات أوروبية رئيسية، بما في ذلك بروكسل وبرلين ومطار هيثرو في لندن.
وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إطلاق سراح المشتبه به بكفالة مشروطة بعد أن احتجزه ضباط في وقت متأخر من أمس الثلاثاء في غرب ساسكس، جنوب شرق إنجلترا، للاشتباه في ارتكابه جرائم بموجب قانون إساءة استخدام الحاسوب.
وقال نائب مدير الوكالة، بول فوستر، في بيان: "على الرغم من أن هذا الاعتقال يُعد خطوة إيجابية، إلا أن التحقيق في هذه الحادثة
لا يزال في مراحله الأولى ولا يزال مستمرا".
واستهدفت هجمات إلكترونية مزود خدمات أنظمة تسجيل الركاب في تعطيل الرحلات الجوية وتأخيرها في عدة مطارات أوروبية رئيسية، أبرزها مطار برلين-براندنبورغ ومطار بروكسل.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن هجوما وقع مساء الجمعة الماضي، على نظام تشغيل تستخدمه عدد من المطارات
في جميع أنحاء أوروبا، مما دفع إداراتها إلى عزل الأنظمة المتأثرة على الفور واللجوء إلى العمليات اليدوية لاستكمال إجراءات السفر.
وأصدر مطار برلين-براندنبورغ بيانا أكد فيه أن الهجوم لم يستهدف بنيته التحتية مباشرة، بل أثر عليه بشكل غير مباشر من خلال إصابة مزود الخدمة، وحذر المسؤولون الركاب من مواجهة فترات انتظار أطول، وتأخر بعض الرحلات، بل وإلغاء بعضها الآخر.
وفي بلجيكا، أعلن مطار بروكسل عبر موقعه على الإنترنت عن "تأثير كبير" على العمليات نتيجة الحادث الإلكتروني، مشيرا إلى أن العديد من المطارات الأخرى في القارة تواجه الوضع نفسه، وأضاف أن التسجيل والصعود إلى الطائرات يجري يدوياً، فيما تعمل فرق الطوارئ التقنية على حل المشكلة "في أسرع وقت ممكن".
من جهته، أعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، واصفاً إياها بـ "المشكلة التقنية" التي تواجه أحد الموردين الخارجيين، مؤكدا أن العمل جارٍ على إصلاح الخلل.