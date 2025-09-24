https://sarabic.ae/20250924/الشرطة-البريطانية-تعتقل-مشتبها-به-في-هجوم-إلكتروني-عطل-عدة-مطارات-أوروبية-1105201939.html

الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به في هجوم إلكتروني عطل عدة مطارات أوروبية

الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به في هجوم إلكتروني عطل عدة مطارات أوروبية

سبوتنيك عربي

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على رجل في الأربعينيات من عمره اشتبه بتورطه في هجوم إلكتروني أحدث فوضى عارمة في حركة السفر في مطارات... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-24T11:55+0000

2025-09-24T11:55+0000

2025-09-24T11:55+0000

العالم

أخبار العالم الآن

بريطانيا

أخبار بلجيكا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102449/71/1024497138_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b44994e5bfb2192b72e9062c2f9e052e.jpg

وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إطلاق سراح المشتبه به بكفالة مشروطة بعد أن احتجزه ضباط في وقت متأخر من أمس الثلاثاء في غرب ساسكس، جنوب شرق إنجلترا، للاشتباه في ارتكابه جرائم بموجب قانون إساءة استخدام الحاسوب.وقال نائب مدير الوكالة، بول فوستر، في بيان: "على الرغم من أن هذا الاعتقال يُعد خطوة إيجابية، إلا أن التحقيق في هذه الحادثة لا يزال في مراحله الأولى ولا يزال مستمرا".واستهدفت هجمات إلكترونية مزود خدمات أنظمة تسجيل الركاب في تعطيل الرحلات الجوية وتأخيرها في عدة مطارات أوروبية رئيسية، أبرزها مطار برلين-براندنبورغ ومطار بروكسل.وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن هجوما وقع مساء الجمعة الماضي، على نظام تشغيل تستخدمه عدد من المطارات في جميع أنحاء أوروبا، مما دفع إداراتها إلى عزل الأنظمة المتأثرة على الفور واللجوء إلى العمليات اليدوية لاستكمال إجراءات السفر.وأصدر مطار برلين-براندنبورغ بيانا أكد فيه أن الهجوم لم يستهدف بنيته التحتية مباشرة، بل أثر عليه بشكل غير مباشر من خلال إصابة مزود الخدمة، وحذر المسؤولون الركاب من مواجهة فترات انتظار أطول، وتأخر بعض الرحلات، بل وإلغاء بعضها الآخر.وفي بلجيكا، أعلن مطار بروكسل عبر موقعه على الإنترنت عن "تأثير كبير" على العمليات نتيجة الحادث الإلكتروني، مشيرا إلى أن العديد من المطارات الأخرى في القارة تواجه الوضع نفسه، وأضاف أن التسجيل والصعود إلى الطائرات يجري يدوياً، فيما تعمل فرق الطوارئ التقنية على حل المشكلة "في أسرع وقت ممكن".من جهته، أعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، واصفاً إياها بـ "المشكلة التقنية" التي تواجه أحد الموردين الخارجيين، مؤكدا أن العمل جارٍ على إصلاح الخلل.

https://sarabic.ae/20250921/وزارة-الطيران-المصرية-هجوم-سيبراني-على-مطارات-أوروبية-أدى-إلى-تأخير-وصول-الرحلات-الجوية-1105092949.html

https://sarabic.ae/20250915/فرض-قيود-مؤقتة-على-حركة-الطيران-في-مطارين-روسيين-1104888413.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, أخبار بلجيكا اليوم