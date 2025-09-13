الشرطة البريطانية: ارتفاع عدد المعتقلين في احتجاجات السبت في لندن إلى 25 شخصا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250913/الشرطة-البريطانية-ارتفاع-عدد-المعتقلين-في-احتجاجات-السبت-في-لندن-إلى-25-شخصا-1104819228.html
الشرطة البريطانية: ارتفاع عدد المعتقلين في احتجاجات السبت في لندن إلى 25 شخصا
الشرطة البريطانية: ارتفاع عدد المعتقلين في احتجاجات السبت في لندن إلى 25 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة لندن، مساء السبت، أن حصيلة المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البريطانية ارتفعت إلى 25 شخصا، فيما أصيب 26 من عناصر الشرطة في مواجهات مع... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T22:30+0000
2025-09-13T22:30+0000
الشرطة البريطانية
العالم
لندن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0d/1104819071_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_865bf9ce2b39eede0432c43ca5bbc9f6.jpg
موسكو –سبوتنيك. وكانت الشرطة قد أشارت في وقت سابق إلى اعتقال تسعة أشخاص فقط خلال التظاهرات التي نظمتها جماعات يمينية.وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للشرطة، "حتى الساعة 19:30 (21:30 بتوقيت موسكو)، سجلنا 25 حالة اعتقال بتهم تشمل الشغب، والإخلال بالنظام العام، والاعتداءات، وإلحاق الأضرار بالممتلكات".وقدرت الشرطة عدد المشاركين في التظاهرات بما يتراوح بين 110 آلاف و150 ألف شخص.وانطلقت الحشود من ساحة راسل سكوير باتجاه الحي الحكومي في وايتهول، رافعين أعلام إنجلترا التي تحمل صليب القديس جورج و"يونيون جاك"، فيما هتفوا بشعارات مناوئة لرئيس الوزراء كير ستارمر.ووجه المحتجون انتقادات حادة لسياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالهجرة، واتهموها بفرض قيود على حرية التعبير، معتبرين أن سياسات ستارمر تهدد القيم الوطنية البريطانية.
https://sarabic.ae/20250809/الشرطة-البريطانية-اعتقال-نحو-500-متظاهر-في-لندن-دعما-لحركة-فلسطين-المحظورة-1103558150.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0d/1104819071_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_441231acd2d0c70687421ab1977b4335.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الشرطة البريطانية, العالم, لندن
الشرطة البريطانية, العالم, لندن

الشرطة البريطانية: ارتفاع عدد المعتقلين في احتجاجات السبت في لندن إلى 25 شخصا

22:30 GMT 13.09.2025
© AP Photo / Joanna Chanمظاهرات لندن 13 سبتمبر 2025
مظاهرات لندن 13 سبتمبر 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Joanna Chan
تابعنا عبر
أعلنت شرطة لندن، مساء السبت، أن حصيلة المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البريطانية ارتفعت إلى 25 شخصا، فيما أصيب 26 من عناصر الشرطة في مواجهات مع المتظاهرين.
موسكو –سبوتنيك. وكانت الشرطة قد أشارت في وقت سابق إلى اعتقال تسعة أشخاص فقط خلال التظاهرات التي نظمتها جماعات يمينية.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للشرطة، "حتى الساعة 19:30 (21:30 بتوقيت موسكو)، سجلنا 25 حالة اعتقال بتهم تشمل الشغب، والإخلال بالنظام العام، والاعتداءات، وإلحاق الأضرار بالممتلكات".
وأكدت الشرطة أن 26 عنصرا أصيبوا خلال المواجهات، بينهم أربعة تعرضوا لإصابات خطيرة. وأوضحت أن الإصابات تضمنت "كسرا محتملا في الأنف، ارتجاجا في المخ، إصابة بالقرص الفقري، إصابة في الرأس"، إضافة إلى حالات فقدان للأسنان.
وقدرت الشرطة عدد المشاركين في التظاهرات بما يتراوح بين 110 آلاف و150 ألف شخص.
وانطلقت الحشود من ساحة راسل سكوير باتجاه الحي الحكومي في وايتهول، رافعين أعلام إنجلترا التي تحمل صليب القديس جورج و"يونيون جاك"، فيما هتفوا بشعارات مناوئة لرئيس الوزراء كير ستارمر.
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
الشرطة البريطانية تعتقل نحو 500 متظاهر خلال احتجاج داعم لحركة "فلسطين أكشن" في لندن
9 أغسطس, 23:33 GMT
ووجه المحتجون انتقادات حادة لسياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالهجرة، واتهموها بفرض قيود على حرية التعبير، معتبرين أن سياسات ستارمر تهدد القيم الوطنية البريطانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала