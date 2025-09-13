https://sarabic.ae/20250913/الشرطة-البريطانية-ارتفاع-عدد-المعتقلين-في-احتجاجات-السبت-في-لندن-إلى-25-شخصا-1104819228.html
الشرطة البريطانية: ارتفاع عدد المعتقلين في احتجاجات السبت في لندن إلى 25 شخصا
الشرطة البريطانية: ارتفاع عدد المعتقلين في احتجاجات السبت في لندن إلى 25 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة لندن، مساء السبت، أن حصيلة المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البريطانية ارتفعت إلى 25 شخصا، فيما أصيب 26 من عناصر الشرطة في مواجهات مع... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T22:30+0000
2025-09-13T22:30+0000
2025-09-13T22:30+0000
الشرطة البريطانية
العالم
لندن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0d/1104819071_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_865bf9ce2b39eede0432c43ca5bbc9f6.jpg
موسكو –سبوتنيك. وكانت الشرطة قد أشارت في وقت سابق إلى اعتقال تسعة أشخاص فقط خلال التظاهرات التي نظمتها جماعات يمينية.وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للشرطة، "حتى الساعة 19:30 (21:30 بتوقيت موسكو)، سجلنا 25 حالة اعتقال بتهم تشمل الشغب، والإخلال بالنظام العام، والاعتداءات، وإلحاق الأضرار بالممتلكات".وقدرت الشرطة عدد المشاركين في التظاهرات بما يتراوح بين 110 آلاف و150 ألف شخص.وانطلقت الحشود من ساحة راسل سكوير باتجاه الحي الحكومي في وايتهول، رافعين أعلام إنجلترا التي تحمل صليب القديس جورج و"يونيون جاك"، فيما هتفوا بشعارات مناوئة لرئيس الوزراء كير ستارمر.ووجه المحتجون انتقادات حادة لسياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالهجرة، واتهموها بفرض قيود على حرية التعبير، معتبرين أن سياسات ستارمر تهدد القيم الوطنية البريطانية.
https://sarabic.ae/20250809/الشرطة-البريطانية-اعتقال-نحو-500-متظاهر-في-لندن-دعما-لحركة-فلسطين-المحظورة-1103558150.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0d/1104819071_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_441231acd2d0c70687421ab1977b4335.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الشرطة البريطانية, العالم, لندن
الشرطة البريطانية, العالم, لندن
الشرطة البريطانية: ارتفاع عدد المعتقلين في احتجاجات السبت في لندن إلى 25 شخصا
أعلنت شرطة لندن، مساء السبت، أن حصيلة المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البريطانية ارتفعت إلى 25 شخصا، فيما أصيب 26 من عناصر الشرطة في مواجهات مع المتظاهرين.
موسكو –سبوتنيك. وكانت الشرطة قد أشارت في وقت سابق إلى اعتقال تسعة أشخاص فقط خلال التظاهرات التي نظمتها جماعات يمينية.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للشرطة، "حتى الساعة 19:30 (21:30 بتوقيت موسكو)، سجلنا 25 حالة اعتقال بتهم تشمل الشغب، والإخلال بالنظام العام، والاعتداءات، وإلحاق الأضرار بالممتلكات".
وأكدت الشرطة أن 26 عنصرا أصيبوا خلال المواجهات، بينهم أربعة تعرضوا لإصابات خطيرة. وأوضحت أن الإصابات تضمنت "كسرا محتملا في الأنف، ارتجاجا في المخ، إصابة بالقرص الفقري، إصابة في الرأس"، إضافة إلى حالات فقدان للأسنان.
وقدرت الشرطة عدد المشاركين في التظاهرات
بما يتراوح بين 110 آلاف و150 ألف شخص.
وانطلقت الحشود من ساحة راسل سكوير باتجاه الحي الحكومي في وايتهول، رافعين أعلام إنجلترا التي تحمل صليب القديس جورج و"يونيون جاك"، فيما هتفوا بشعارات مناوئة لرئيس الوزراء كير ستارمر.
ووجه المحتجون انتقادات حادة لسياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالهجرة، واتهموها بفرض قيود على حرية التعبير، معتبرين أن سياسات ستارمر تهدد القيم الوطنية البريطانية.