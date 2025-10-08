https://sarabic.ae/20251008/-الذهب-يتجاوز-4000-دولار-للأونصة-للمرة-الأولى-في-التاريخ-1105744362.html
الذهب يتجاوز 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ
سبوتنيك عربي
أسعار الذهب اليوم
سعر الدولار اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، لتتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط تصاعد المخاوف بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية، والاضطرابات السياسية في فرنسا، وضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.
وسجّل المعدن الثمين 4,000.01 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد ارتفاع بأكثر من 50% منذ بداية العام. ويرى محللون أن توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ساهمت في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية.
يُنظر إلى الذهب تقليديًا على أنه ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات، وهو ما عزز الطلب عليه وسط التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات والنزاعات حول العالم. الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع في غزة.
كما ساهمت أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية وتوقعات خفض أسعار الفائدة
من قبل الاحتياطي الفيدرالي، التي أضعفت الدولار، في دعم المعدن الأصفر.
إلى جانب ذلك، زادت المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبنك المركزي بدعوى أنه لا يخفض الفائدة بسرعة كافية، مما عزز الإقبال على الذهب.
وتضاف إلى هذه العوامل الديون الحكومية المتزايدة في الاقتصادات الكبرى والضبابية الناجمة عن سياسات ترامب الجمركية.