تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟

راديو
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
في السنوات المقبلة، من المتوقع نقل نحو تريليون دولار من أصول العائلات الثرية في الخليج إلى الجيل المقبل، وفقا لتقارير حديثة من منتدى "ثروات" الإقليمي و"بوسطن كونسلتينغ غروب"، إذ ارتفعت الثروات الخليجية إلى 2.8 تريليون دولار في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.5 تريليون بحلول 2027، بحسب بياناتهما.
هذا التحول ليس مجرد إرث مالي، بل ثورة جيلية تغير قواعد اللعبة. الجيل الشاب، الذي نشأ في عصر الرقمنة والعولمة، يبتعد عن الاستثمارات التقليدية في العقارات والشركات العائلية، مفضلا المديرين المحترفين والأصول الرقمية، ما يثير خلافات محتملة مع الأجيال الأكبر سنا حول الحفاظ على التراث أم المغامرة في الأسواق العالمية.
سنبدأ باستكشاف هذا التحول الجيلي، كيف يعيد الشباب صياغة استراتيجيات إدارة الثروات العائلية، وما الخلافات المتوقعة أمام نقل تريليون دولار؟ ثم ننتقل إلى عالم العملات المشفرة، حيث يُعد الاستثمار في الـ"بيتكوين" خطوة جريئة للعائلات الخليجية، لكنه يحمل مخاطر تتجاوز العوائد في ظل التقلبات الجيوسياسية. هل هو رهان استراتيجي أم مصيدة مالية؟
بعد ذلك، ننظر إلى دور الخليج كمركز لـ"صناديق التحوط"، مع أكثر من 70 صندوقا في دبي وأبوظبي، وكيف يعزز تدفق الاستثمارات العائلية مكانة المنطقة كقطب مالي عالمي، وتأثير ذلك على الاقتصادات المحلية.
كذلك، سنناقش مع ضيفنا التنويع والاستدامة وإلى أي مدى يدفع التركيز على معايير "ESG" والائتمان الخاص العائلات نحو محافظ متوازنة، وكيف توازن الحوكمة العائلية بين المخاطر العالية والعوائد المستدامة؟
أخيرا، نستعرض التأثيرات الاقتصادية العالمية، ما آثار هجرة الثروات الخليجية نحو أسواق أمريكا وآسيا على الاستقرار المالي الإقليمي، وهل ستجذب المزيد من الشركات الأجنبية إلى المنطقة؟ مع تزايد الاستثمارات الإماراتية بنحو 1.4 تريليون دولار في أمريكا، يصبح السؤال: هل يعيد الجيل الجديد رسم خريطة الاقتصاد العالمي؟

قال المحلل المالي والخبير الاقتصادي محمد جلال، إن "منطقة الخليج من أكثر المناطق الزخرة بالثروات في العالم، ومن الطبيعي أن تحدث تغييرات بين كل جيل وجيل من حيث نظرته إلى الاستثمار، فالجيل السابق الذي كان يقود هذه الثروة في الثمانينيات والسبعينيات كان يعتمد على مصادر النفط لأنها كانت مهيمنة على سوق الاستثمارات، أما الآن فالاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هو المسيطر".

وأشار جلال إلى أنه "من الطبيعي أيضا أن يكون هناك نقاط خلاف بين الجيلين الماضي والحالي يتعلق بنظرة الجيل الجديد للاستثمار وطبيعته، وربما يكون هذا مثار خلاف بين الطرفين لكنه خلاف طبيعي وسيتم تجاوزه".

وقال أستاذ التمويل بجامعة القاهرة د. هشام إبراهيم، إن "دول الخليج تحقق في السنوات الأخيرة طفرات اقتصادية، ولديها فائض ثروات، والجديد أنها بدأت تعتمد على الجيل الجديد من أبنائها الذين حصّلوا تعليما مختلفا وتشكلت عقلياتهم وطرق تفكيرهم بشكل مختلف كثيرا عن الجيل الماضي، الذي كان يستثمر بشكل أكبر في العقارات والنفط".

وأشار إبراهيم إلى أن "هذا تطور طبيعي وسينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في الخليج والمنطقة ككل من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وصناعة المحتوى وغيرها من المجالات الجديدة".
