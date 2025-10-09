https://sarabic.ae/20251009/تريليون-دولار-أين-يستثمر-الجيل-الجديد-من-الخليجيين-ثراوتهم-1105807990.html

تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟

في السنوات المقبلة، من المتوقع نقل نحو تريليون دولار من أصول العائلات الثرية في الخليج إلى الجيل المقبل، وفقا لتقارير حديثة من منتدى "ثروات" الإقليمي و"بوسطن...

هذا التحول ليس مجرد إرث مالي، بل ثورة جيلية تغير قواعد اللعبة. الجيل الشاب، الذي نشأ في عصر الرقمنة والعولمة، يبتعد عن الاستثمارات التقليدية في العقارات والشركات العائلية، مفضلا المديرين المحترفين والأصول الرقمية، ما يثير خلافات محتملة مع الأجيال الأكبر سنا حول الحفاظ على التراث أم المغامرة في الأسواق العالمية.سنبدأ باستكشاف هذا التحول الجيلي، كيف يعيد الشباب صياغة استراتيجيات إدارة الثروات العائلية، وما الخلافات المتوقعة أمام نقل تريليون دولار؟ ثم ننتقل إلى عالم العملات المشفرة، حيث يُعد الاستثمار في الـ"بيتكوين" خطوة جريئة للعائلات الخليجية، لكنه يحمل مخاطر تتجاوز العوائد في ظل التقلبات الجيوسياسية. هل هو رهان استراتيجي أم مصيدة مالية؟بعد ذلك، ننظر إلى دور الخليج كمركز لـ"صناديق التحوط"، مع أكثر من 70 صندوقا في دبي وأبوظبي، وكيف يعزز تدفق الاستثمارات العائلية مكانة المنطقة كقطب مالي عالمي، وتأثير ذلك على الاقتصادات المحلية.كذلك، سنناقش مع ضيفنا التنويع والاستدامة وإلى أي مدى يدفع التركيز على معايير "ESG" والائتمان الخاص العائلات نحو محافظ متوازنة، وكيف توازن الحوكمة العائلية بين المخاطر العالية والعوائد المستدامة؟أخيرا، نستعرض التأثيرات الاقتصادية العالمية، ما آثار هجرة الثروات الخليجية نحو أسواق أمريكا وآسيا على الاستقرار المالي الإقليمي، وهل ستجذب المزيد من الشركات الأجنبية إلى المنطقة؟ مع تزايد الاستثمارات الإماراتية بنحو 1.4 تريليون دولار في أمريكا، يصبح السؤال: هل يعيد الجيل الجديد رسم خريطة الاقتصاد العالمي؟وأشار جلال إلى أنه "من الطبيعي أيضا أن يكون هناك نقاط خلاف بين الجيلين الماضي والحالي يتعلق بنظرة الجيل الجديد للاستثمار وطبيعته، وربما يكون هذا مثار خلاف بين الطرفين لكنه خلاف طبيعي وسيتم تجاوزه".وأشار إبراهيم إلى أن "هذا تطور طبيعي وسينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في الخليج والمنطقة ككل من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وصناعة المحتوى وغيرها من المجالات الجديدة".

