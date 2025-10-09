https://sarabic.ae/20251009/تقرير-لن-تتمكن-سوى-دبابات-ليوبارد-الألمانية-من-منافسة-الدبابات-الروسية-1105811736.html
تقرير: لن تتمكن سوى دبابات "ليوبارد" الألمانية من منافسة الدبابات الروسية
تقرير: لن تتمكن سوى دبابات "ليوبارد" الألمانية من منافسة الدبابات الروسية
سبوتنيك عربي
ذكر تقرير صادر عن مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية بعنوان "سوق المركبات المدرعة العالمية: الرابحون والخاسرون"، أنه في المستقبل القريب، لن تتمكن سوى دبابات... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T17:18+0000
2025-10-09T17:18+0000
2025-10-09T17:18+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102336/65/1023366565_144:0:3785:2048_1920x0_80_0_0_610021e09ee5015207ca84dc68abd774.jpg
وبناء على التوقعات الواقعية على المدى القريب، من بين جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحدها ألمانيا قادرة على محاولة استبدال دبابات القتال الرئيسية الروسية في سوق الأسلحة العالمية، وفقا للتقرير.وتوقفت الولايات المتحدة عن إنتاج دبابات القتال الرئيسية الجديدة قبل 30 عاما. واستمر إنتاج دبابات "أبرامز" للبنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) بين عامي 1980 و1995.وتوقف إنتاج المركبات المدرعة الثقيلة الجديدة في المملكة المتحدة عام 1990. ومن عام 1993 إلى عام 2002، تم تحويل دبابات "تشالنجر 1" المنتجة سابقًا إلى طراز "تشالنجر 2".وابتداء من عام 2025، تُعدّ ألمانيا المُصنّع الأوروبي الوحيد للدبابات الجديدة. ويستمر تحسين النموذج الأساسي لدبابة القتال الرئيسية "ليوبارد 2"، التي دخلت الخدمة عام 1979.
https://sarabic.ae/20251009/الكرملين-أوكرانيا-ليست-ملتزمة-بعملية-السلام-1105791290.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102336/65/1023366565_599:0:3330:2048_1920x0_80_0_0_64f7523469646ad404516f197b341f6d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
تقرير: لن تتمكن سوى دبابات "ليوبارد" الألمانية من منافسة الدبابات الروسية
ذكر تقرير صادر عن مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية بعنوان "سوق المركبات المدرعة العالمية: الرابحون والخاسرون"، أنه في المستقبل القريب، لن تتمكن سوى دبابات "ليوبارد" الألمانية، من منافسة الدبابات الروسية في سوق الأسلحة العالمية.
وبناء على التوقعات الواقعية على المدى القريب، من بين جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحدها ألمانيا قادرة على محاولة استبدال دبابات القتال الرئيسية الروسية في سوق الأسلحة العالمية، وفقا للتقرير.
وتوقفت الولايات المتحدة عن إنتاج دبابات القتال الرئيسية الجديدة قبل 30 عاما. واستمر إنتاج دبابات "أبرامز" للبنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) بين عامي 1980 و1995.
وتوقف إنتاج المركبات المدرعة الثقيلة الجديدة في المملكة المتحدة عام 1990. ومن عام 1993 إلى عام 2002، تم تحويل دبابات "تشالنجر 1" المنتجة سابقًا إلى طراز "تشالنجر 2".
وابتداء من عام 2025، تُعدّ ألمانيا المُصنّع الأوروبي الوحيد للدبابات الجديدة. ويستمر تحسين النموذج الأساسي لدبابة القتال الرئيسية "ليوبارد 2"، التي دخلت الخدمة عام 1979.