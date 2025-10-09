تقرير: لن تتمكن سوى دبابات "ليوبارد" الألمانية من منافسة الدبابات الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
تابعنا عبر
ذكر تقرير صادر عن مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية بعنوان "سوق المركبات المدرعة العالمية: الرابحون والخاسرون"، أنه في المستقبل القريب، لن تتمكن سوى دبابات "ليوبارد" الألمانية، من منافسة الدبابات الروسية في سوق الأسلحة العالمية.
وبناء على التوقعات الواقعية على المدى القريب، من بين جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحدها ألمانيا قادرة على محاولة استبدال دبابات القتال الرئيسية الروسية في سوق الأسلحة العالمية، وفقا للتقرير.
وتوقفت الولايات المتحدة عن إنتاج دبابات القتال الرئيسية الجديدة قبل 30 عاما. واستمر إنتاج دبابات "أبرامز" للبنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) بين عامي 1980 و1995.
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: أوكرانيا ليست ملتزمة بعملية السلام
09:17 GMT
وتوقف إنتاج المركبات المدرعة الثقيلة الجديدة في المملكة المتحدة عام 1990. ومن عام 1993 إلى عام 2002، تم تحويل دبابات "تشالنجر 1" المنتجة سابقًا إلى طراز "تشالنجر 2".
وابتداء من عام 2025، تُعدّ ألمانيا المُصنّع الأوروبي الوحيد للدبابات الجديدة. ويستمر تحسين النموذج الأساسي لدبابة القتال الرئيسية "ليوبارد 2"، التي دخلت الخدمة عام 1979.
