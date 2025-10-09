https://sarabic.ae/20251009/حماس-عبر-سبوتنيك-المطلوب-من-الدول-الوسيطة-أن-تضغط-على-إسرائيل-للالتزام-بالاتفاق-1105781679.html

"حماس" عبر "سبوتنيك": المطلوب من الدول الوسيطة أن تضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق

"حماس" عبر "سبوتنيك": المطلوب من الدول الوسيطة أن تضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق

سبوتنيك عربي

تحدث مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس"، محمود طه، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة في غزة، مشيرا إلى أن "هذا الإنجاز لم يكن... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T06:16+0000

2025-10-09T06:16+0000

2025-10-09T06:16+0000

حركة حماس

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار إسرائيل اليوم

اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71eb3501db8423d3064a5cc1b181ff8b.jpg

وأعرب طه، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن أمله في الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، مشددًا على أن "المطلوب من الوسطاء، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، ممارسة ضغط حقيقي وجاد لإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق، ووقف الحرب، والانسحاب من المناطق التي تم التفاهم بشأنها".وأكد طه أن "حماس تلتزم بما تم الاتفاق عليه، والأهم هو إلزام الجانب الإسرائيلي بالتنفيذ"، متوقعا "عدم التزام إسرائيل واحتمال استئناف العدوان استنادًا إلى التجارب السابقة وتنصلها من الاتفاقات"، مشددا في الوقت ذاته على أن "هذه المرحلة تختلف عن الماضي، بعدما رضخ العالم وإسرائيل للمقاومة، وتراجعت تل أبيب عن كثير من شروطها، خصوصًا ما يتعلق بتسليم سلاح حماس أو خروجها من غزة".وأوضح طه أن "حماس تخرج من هذه الحرب أقوى مما كانت عليه، بعدما حققت اتفاقًا ينسجم مع حقوق الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن سلاح المقاومة "مقدّس"، وقال: "هو شرفنا وعزتنا وكرامتنا، أعاد للقضية الفلسطينية رمزيتها، ولن نتخلى عنه ما دام الاحتلال قائمًا".وفي الختام، استبعد طه أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع غزة في الوقت الراهن، مرجحًا أن "تقتصر زيارته للمنطقة على تل أبيب".

https://sarabic.ae/20251009/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-الاستعدادات-لتطبيق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة---عاجل-1105781101.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك