الجيش الإسرائيلي يعلن بدء الاستعدادات لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
"حماس" عبر "سبوتنيك": المطلوب من الدول الوسيطة أن تضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق
"حماس" عبر "سبوتنيك": المطلوب من الدول الوسيطة أن تضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق
"حماس" عبر "سبوتنيك": المطلوب من الدول الوسيطة أن تضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق

حصري
تحدث مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس"، محمود طه، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة في غزة، مشيرا إلى أن "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دماء الشهداء وصمود شعب غزة وثبات مقاومته"، معتبرا أنه "يتوج مرحلة جديدة من مراحل القضية الفلسطينية بعد محاولات طمسها"، متمنيا أن يخرج الشعب الفلسطيني من هذه الحرب بأمان وسلام.
وأعرب طه، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن أمله في الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، مشددًا على أن "المطلوب من الوسطاء، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، ممارسة ضغط حقيقي وجاد لإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق، ووقف الحرب، والانسحاب من المناطق التي تم التفاهم بشأنها".

وفي ما يتعلق بالنقاط الخلافية حول خط الانسحاب وتسليم الرهائن، أوضح طه أن "المفاوضات كانت شاقة وصعبة قبل التوصل إلى اتفاق على وقف تام للعدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان، تمهيدا لإطلاق الأسرى وتسليم اللوائح للوسطاء، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع"، مشيرا إلى أن "قطر وتركيا والولايات المتحدة ستكون من بين الضامنين لمنع استئناف الحرب وضمان تنفيذ الاتفاق".

قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء الاستعدادات لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
05:53 GMT
وأكد طه أن "حماس تلتزم بما تم الاتفاق عليه، والأهم هو إلزام الجانب الإسرائيلي بالتنفيذ"، متوقعا "عدم التزام إسرائيل واحتمال استئناف العدوان استنادًا إلى التجارب السابقة وتنصلها من الاتفاقات"، مشددا في الوقت ذاته على أن "هذه المرحلة تختلف عن الماضي، بعدما رضخ العالم وإسرائيل للمقاومة، وتراجعت تل أبيب عن كثير من شروطها، خصوصًا ما يتعلق بتسليم سلاح حماس أو خروجها من غزة".

وأضاف: "نتوقع كل شيء من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ولا شيء قد يُفشل الاتفاق ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر سوى نتنياهو وحكومته".

وأوضح طه أن "حماس تخرج من هذه الحرب أقوى مما كانت عليه، بعدما حققت اتفاقًا ينسجم مع حقوق الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن سلاح المقاومة "مقدّس"، وقال: "هو شرفنا وعزتنا وكرامتنا، أعاد للقضية الفلسطينية رمزيتها، ولن نتخلى عنه ما دام الاحتلال قائمًا".
وفي الختام، استبعد طه أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع غزة في الوقت الراهن، مرجحًا أن "تقتصر زيارته للمنطقة على تل أبيب".
