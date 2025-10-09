روسيا والهند تجريان تدريبات مشتركة في إطار مناورات "إندرا-2025"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/روسيا-والهند-تجريان-تدريبات-مشتركة-في-إطار-مناورات-إندرا-2025-1105779019.html
روسيا والهند تجريان تدريبات مشتركة في إطار مناورات "إندرا-2025"
روسيا والهند تجريان تدريبات مشتركة في إطار مناورات "إندرا-2025"
سبوتنيك عربي
نفذ الجنود الروس والهنود، اليوم الخميس، تدريبات ميدانية في ميدان “ماهادجان” بولاية راجستان الهندية، ضمن إطار المناورات العسكرية المشتركة "إندرا-2025"، بحسب ما... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T04:05+0000
2025-10-09T04:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102711/50/1027115066_0:149:2865:1761_1920x0_80_0_0_b0ae90df9a9b20ffedc66796312c8165.jpg
وجاء في بيان الوزارة: “في إطار المناورات الروسية-الهندية (إندرا-2025)، أُجريت تدريبات عملية للمشاركين في ميدان (ماهادجان)، شملت اجتياز ميدان العقبات والتدريب على الرماية التكتيكية العسكرية”.وأشارت الوزارة إلى أن التدريبات جرت في ظروف مناخية قاسية تميزت بارتفاع درجات الحرارة في راجستان، حيث نفذ العسكريون رمايات قتالية من أوضاع مختلفة، واقفين وراكعين، ومن خلف السواتر مع تغيير مواقع إطلاق النار، مستخدمين أهدافًا ديناميكية تحاكي العدو وتُظهر الإصابات في الوقت الحقيقي.كما اجتاز المشاركون أكثر من عشر عقبات ميدانية، وقد عرض الجنود الهنود خلال التمارين أساليبهم في تجاوز أصعب أجزاء ميدان العقبات، وفق البيان.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن “هذه التدريبات أتاحت للعسكريين الروس اكتساب مهارات خاصة في ظروف مناخية صعبة وتبادل الخبرات مع نظرائهم الهنود”.وتستمر المناورات المشتركة "إندرا-2025" حتى 15 أكتوبر الجاري، وتهدف إلى تعزيز التنسيق بين وحدات الجيشين في مكافحة الإرهاب الدولي، مع التركيز على تحسين التكتيكات العملياتية وتبادل أفضل الممارسات القتالية.
https://sarabic.ae/20251006/انطلاق-مناورات-إندرا-2025-الروسية-الهندية-المشتركة---الدفاع-الروسية-1105670278.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102711/50/1027115066_159:0:2706:1910_1920x0_80_0_0_fbb2b0ffe603ab6788f06c513a79a5f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار الهند اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار الهند اليوم

روسيا والهند تجريان تدريبات مشتركة في إطار مناورات "إندرا-2025"

04:05 GMT 09.10.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورمناورات روسية هندية مشتركة "إندرا-2017" في الحقل العسكري "سيرغييفسكي" في بريمورسكي كراي، روسيا
مناورات روسية هندية مشتركة إندرا-2017 في الحقل العسكري سيرغييفسكي في بريمورسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نفذ الجنود الروس والهنود، اليوم الخميس، تدريبات ميدانية في ميدان “ماهادجان” بولاية راجستان الهندية، ضمن إطار المناورات العسكرية المشتركة "إندرا-2025"، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في بيان الوزارة: “في إطار المناورات الروسية-الهندية (إندرا-2025)، أُجريت تدريبات عملية للمشاركين في ميدان (ماهادجان)، شملت اجتياز ميدان العقبات والتدريب على الرماية التكتيكية العسكرية”.
المدفعية تحي وصول الفرقاطة البحرية الهندية سابتورا في فلاديفوستوك للمشاركة في المناورات الروسية والهندية الدولية إندرا - 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
انطلاق مناورات "إندرا-2025" الروسية الهندية المشتركة - الدفاع الروسية
6 أكتوبر, 08:59 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن التدريبات جرت في ظروف مناخية قاسية تميزت بارتفاع درجات الحرارة في راجستان، حيث نفذ العسكريون رمايات قتالية من أوضاع مختلفة، واقفين وراكعين، ومن خلف السواتر مع تغيير مواقع إطلاق النار، مستخدمين أهدافًا ديناميكية تحاكي العدو وتُظهر الإصابات في الوقت الحقيقي.
كما اجتاز المشاركون أكثر من عشر عقبات ميدانية، وقد عرض الجنود الهنود خلال التمارين أساليبهم في تجاوز أصعب أجزاء ميدان العقبات، وفق البيان.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن “هذه التدريبات أتاحت للعسكريين الروس اكتساب مهارات خاصة في ظروف مناخية صعبة وتبادل الخبرات مع نظرائهم الهنود”.
وتستمر المناورات المشتركة "إندرا-2025" حتى 15 أكتوبر الجاري، وتهدف إلى تعزيز التنسيق بين وحدات الجيشين في مكافحة الإرهاب الدولي، مع التركيز على تحسين التكتيكات العملياتية وتبادل أفضل الممارسات القتالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала