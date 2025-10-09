https://sarabic.ae/20251009/روسيا-والهند-تجريان-تدريبات-مشتركة-في-إطار-مناورات-إندرا-2025-1105779019.html
روسيا والهند تجريان تدريبات مشتركة في إطار مناورات "إندرا-2025"
2025-10-09T04:05+0000
2025-10-09T04:05+0000
2025-10-09T04:05+0000
نفذ الجنود الروس والهنود، اليوم الخميس، تدريبات ميدانية في ميدان “ماهادجان” بولاية راجستان الهندية، ضمن إطار المناورات العسكرية المشتركة "إندرا-2025"، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في بيان الوزارة: “في إطار المناورات الروسية-الهندية (إندرا-2025)، أُجريت تدريبات عملية للمشاركين في ميدان (ماهادجان)، شملت اجتياز ميدان العقبات والتدريب على الرماية التكتيكية العسكرية”.
وأشارت الوزارة إلى أن التدريبات جرت في ظروف مناخية قاسية تميزت بارتفاع درجات الحرارة في راجستان، حيث نفذ العسكريون رمايات قتالية من أوضاع مختلفة، واقفين وراكعين، ومن خلف السواتر مع تغيير مواقع إطلاق النار، مستخدمين أهدافًا ديناميكية تحاكي العدو وتُظهر الإصابات في الوقت الحقيقي.
كما اجتاز المشاركون أكثر من عشر عقبات ميدانية، وقد عرض الجنود الهنود خلال التمارين أساليبهم في تجاوز أصعب أجزاء ميدان العقبات، وفق البيان.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن “هذه التدريبات أتاحت للعسكريين الروس اكتساب مهارات خاصة في ظروف مناخية صعبة وتبادل الخبرات مع نظرائهم الهنود”.
وتستمر المناورات المشتركة "إندرا-2025" حتى 15 أكتوبر الجاري، وتهدف إلى تعزيز التنسيق بين وحدات الجيشين في مكافحة الإرهاب الدولي، مع التركيز على تحسين التكتيكات العملياتية
وتبادل أفضل الممارسات القتالية.