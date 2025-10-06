https://sarabic.ae/20251006/انطلاق-مناورات-إندرا-2025-الروسية-الهندية-المشتركة---الدفاع-الروسية-1105670278.html
انطلاق مناورات "إندرا-2025" الروسية الهندية المشتركة - الدفاع الروسية
انطلاق مناورات "إندرا-2025" الروسية الهندية المشتركة - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، انطلاق المناورات العسكرية الروسية الهندية "إندرا-2025" في الهند، مشيرة إلى أن عناصر من الجيشين الروسي والهندي
انطلاق مناورات "إندرا-2025" الروسية الهندية المشتركة - الدفاع الروسية
06.10.2025
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، انطلاق المناورات العسكرية الروسية الهندية "إندرا-2025" في الهند، مشيرة إلى أن عناصر من الجيشين الروسي والهندي سيتدربون على عمليات مكافحة الإرهاب خلال المناورات.
وجاء في بيان الوزارة: "مراسم افتتاح المناورات الروسية الهندية المشتركة "إندرا-2025" أقيمت في ميدان تدريب ماهاجان في ولاية راجستان الهندية".
وأردفت الوزارة في البيان: "حضر الحفل من الجانب الروسي اللواء أندريه كوزلوف، وقائد فرقة "غاندي" الهندية اللواء سانجاي تشاندرا كاندبالا، بالإضافة إلى عسكريين من وحدات البلدين".
وأفادت الوزارة في البيان، أن المناورات ستستمر حتى 15 تشرين الأول /أكتوبر الأول المقبل، وسيكون هدفها الرئيسي التعاون بين وحدات البلدين في مكافحة الإرهاب الدولي، بما في ذلك تحسين تكتيكات مكافحة الإرهاب.
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 27 سبتمبر/ أيلول، إلى أن العلاقات بين روسيا والهند، تتسم بالثقة والود.
وصرح بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر الفيديو: "في التاريخ المعاصر، التاريخ الحديث، أو بشكل أكثر دقة، منذ عهد الاتحاد السوفييتي، ثم خلال عهد روسيا الجديدة أيضا، كانت العلاقات بين الهند وروسيا علاقات قائمة على الثقة والود، وبطبيعة الحال، غير حزبية".