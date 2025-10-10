https://sarabic.ae/20251010/بعد-سماع-دوي-انفجارين-أفغانستان-تتهم-باكستان-بـانتهاك-سيادتها-1105838566.html

بعد سماع دوي انفجارين... أفغانستان تتهم باكستان بـ"انتهاك" سيادتها

بعد سماع دوي انفجارين... أفغانستان تتهم باكستان بـ"انتهاك" سيادتها

سبوتنيك عربي

اتهمت الحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، باكستان بـ"انتهاك سيادة كابول"، وذلك بعد يوم من سماع دوي انفجارين في العاصمة. 10.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-10T13:48+0000

2025-10-10T13:48+0000

2025-10-10T13:48+0000

أخبار أفغانستان اليوم

باكستان

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076167079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c165f6892c54ad2f8f55d5dbceb70371.jpg

ورغم أن "طالبان"، سبق أن اتهمت إسلام آباد بشن هجمات حدودية، إلا أن هذه هي المرة الأولى، التي تتحدث فيها عن توغل داخل أراضيها، واصفة ذلك بـ"عمل غير مسبوق".وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "انتهكت باكستان المجال الجوي الأفغاني، وقصفت سوقًا مدنيًا في منطقة مرغي بولاية باكتيكا قرب خط "دوراند"، وانتهكت أيضًا سيادة كابول، هذا عمل غير مسبوق وعنيف وشنيع في تاريخ أفغانستان وباكستان".ورغم أن البيان لم يوضح كيفية "انتهاك" سيادة كابول، فقد أفادت تقارير أنه تم سماع دوي انفجارين قويين في العاصمة الأفغانية مساء أمس الخميس، وأفاد سكان منطقة مرغي بقصف سوق لبيع الأسلحة المستعملة.وأكد بيان وزارة الدفاع الأفغانية: "إذا ازداد الوضع توترا بعد هذه الأعمال، فستُنسب العواقب إلى الجيش الباكستاني".يأتي ذلك، بينما يقوم وزير الخارجية الأفغانستاني أمير خان متقي، بأول زيارة له إلى الهند، الجارة الشرقية لباكستان ومنافستها، حيث أعلنت نيودلهي أنها سترفع مستوى بعثتها في كابول إلى مستوى سفارة كاملة.

https://sarabic.ae/20250521/بكين-اتفاق-على-عقد-حوار-ثلاثي-بين-وزراء-خارجية-الصين-وأفغانستان-وباكستان-في-كابول-1100808457.html

أخبار أفغانستان اليوم

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أفغانستان اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار