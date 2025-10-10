بعد سماع دوي انفجارين... أفغانستان تتهم باكستان بـ"انتهاك" سيادتها
© AP Photo / Ebrahim Norooziمقاتل من "طالبان" أثناء خدمة الحراسة في كابول
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
اتهمت الحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، باكستان بـ"انتهاك سيادة كابول"، وذلك بعد يوم من سماع دوي انفجارين في العاصمة.
ورغم أن "طالبان"، سبق أن اتهمت إسلام آباد بشن هجمات حدودية، إلا أن هذه هي المرة الأولى، التي تتحدث فيها عن توغل داخل أراضيها، واصفة ذلك بـ"عمل غير مسبوق".
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "انتهكت باكستان المجال الجوي الأفغاني، وقصفت سوقًا مدنيًا في منطقة مرغي بولاية باكتيكا قرب خط "دوراند"، وانتهكت أيضًا سيادة كابول، هذا عمل غير مسبوق وعنيف وشنيع في تاريخ أفغانستان وباكستان".
Once again, Pakistan has breached Afghanistan’s airspace. Its forces targeted a civilian market in the Margha area of Paktika province, near the Durand Line, and also violated the airspace over the capital, Kabul. pic.twitter.com/OCYLpnSJmF— د ملي دفاع وزارت - وزارت دفاع ملی (@MoDAfghanistan2) October 10, 2025
ورغم أن البيان لم يوضح كيفية "انتهاك" سيادة كابول، فقد أفادت تقارير أنه تم سماع دوي انفجارين قويين في العاصمة الأفغانية مساء أمس الخميس، وأفاد سكان منطقة مرغي بقصف سوق لبيع الأسلحة المستعملة.
Following these actions, regardless of how critical the situation becomes, the consequences will fall with the Pakistani army.#Ministry_of_National_Defense— د ملي دفاع وزارت - وزارت دفاع ملی (@MoDAfghanistan2) October 10, 2025
وأكد بيان وزارة الدفاع الأفغانية: "إذا ازداد الوضع توترا بعد هذه الأعمال، فستُنسب العواقب إلى الجيش الباكستاني".
يأتي ذلك، بينما يقوم وزير الخارجية الأفغانستاني أمير خان متقي، بأول زيارة له إلى الهند، الجارة الشرقية لباكستان ومنافستها، حيث أعلنت نيودلهي أنها سترفع مستوى بعثتها في كابول إلى مستوى سفارة كاملة.