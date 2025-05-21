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بكين: اتفاق على عقد حوار ثلاثي بين وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان في كابول
بكين: اتفاق على عقد حوار ثلاثي بين وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان في كابول
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة ‏الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، "استعداد بكين لمواصلة تقديم المساعدة من أجل تحسين العلاقات بين أفغانستان وباكستان". 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T08:38+0000
2025-05-21T08:38+0000
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وقالت ‏الخارجية الصينية، في بيان لها، إنه "تم الاتفاق على عقد حوار ثلاثي بين وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان في كابول"، مشيرا إلى أن "أفغانستان وباكستان اتفقتا من حيث المبدأ على إرسال سفراء إلى كل منهما في أقرب وقت".وأضاف البيان أن "بكين وكابول وإسلام أباد اتفقوا على تعزيز توسيع الممر الاقتصادي الصيني الباكستان في أفغانستان"، مؤكدا أن الصين وباكستان تدعمان إعادة إعمار وتنمية أفغانستان.وكانت باكستان بدأت الشهر الماضي، حملة لإعادة نحو مليون لاجئ أفغاني بالقوة إلى أوطانهم، متجاهلة التحذيرات التي أطلقتها جماعات حقوقية عالمية من أجل استثناء الأشخاص الذين قد يتعرضون لخطر الاضطهاد من قبل حركة "طالبان".وقال المسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية، ذو الكفل حسين، إن "الشرطة تعتقل الأفغان في معسكرات احتجاز قبل نقلهم إلى الحدود"، حيث من المقررأن تنتهي المهلة النهائية للعودة الطوعية إلى وطنهم خلال هذا الأسبوع.وحسب البيانات الرسمية، بدأت باكستان عملية الإعادة القسرية للأفغان غير الشرعيين إلى وطنهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حيث تم في ذلك الحين ترحيل نحو 900 ألف شخص.وأعلنت الحكومة، في مارس/ آذار الماضي، أنها سترحل أكثر من 800 ألف أفغاني مسجلين في باكستان كلاجئين، بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين، كما تعتزم السلطات ترحيل نحو مليون أفغاني مسجلين لدى المفوضية في المرحلتين الثانية والثالثة من عمليات إعادتهم لوطنهم.وتعتزم باكستان طرد 3 ملايين أفغاني من البلاد في عام 2025، بعدما انتهت المهلة المحددة لهم لمغادرة العاصمة والمناطق المحيطة بها طواعية، الإثنين المقبل.وحسب وثائق حكومية، كان من المقرر أن تبدأ عمليات الاعتقال والترحيل في الأول من نيسان/ أبريل الجاري، ولكن تم تأجيلها إلى العاشر من الشهر نفسه، بسبب عطلة عيد الفطر.وتعد هذه المرحلة الأخيرة من حملة على مستوى باكستان لطرد الأجانب الذين يقيمون فيها بشكل غير قانوني، ومعظمهم من الأفغان.وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 845 ألف أفغاني غادروا باكستان خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.وكانت أعلنت باكستان أن 3 ملايين أفغاني لا يزالون يقيمون على اراضيها، من بينهم مليون و344 ألفا و584 شخصا يحملون بطاقات إثبات التسجيل، فيما يحمل 807 آلاف و402 شخصا بطاقات مواطنين أفغان، وهناك مليون أفغاني آخرون يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني لعدم حيازتهم أي أوراق ثبوتية، وأكدت باكستان أنها ستحرص على عدم عودة الأفغان بعد ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20241228/الخارجية-الروسية-موسكو-قلقة-إزاء-التوتر-بين-أفغانستان-وباكستان-وتدعو-إلى-ضبط-النفس-1096291430.html
https://sarabic.ae/20230507/الصين-وأفغانستان-وباكستان-تتعهد-بتعزيز-التعاون-في-مجالي-الأمن-ومكافحة-الإرهاب-1076746197.html
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الصين, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

بكين: اتفاق على عقد حوار ثلاثي بين وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان في كابول

08:38 GMT 21.05.2025
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
CC0 / WhisperToMe /
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أكدت وزارة ‏الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، "استعداد بكين لمواصلة تقديم المساعدة من أجل تحسين العلاقات بين أفغانستان وباكستان".
وقالت ‏الخارجية الصينية، في بيان لها، إنه "تم الاتفاق على عقد حوار ثلاثي بين وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان في كابول"، مشيرا إلى أن "أفغانستان وباكستان اتفقتا من حيث المبدأ على إرسال سفراء إلى كل منهما في أقرب وقت".
وأضاف البيان أن "بكين وكابول وإسلام أباد اتفقوا على تعزيز توسيع الممر الاقتصادي الصيني الباكستان في أفغانستان"، مؤكدا أن الصين وباكستان تدعمان إعادة إعمار وتنمية أفغانستان.
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وكانت باكستان بدأت الشهر الماضي، حملة لإعادة نحو مليون لاجئ أفغاني بالقوة إلى أوطانهم، متجاهلة التحذيرات التي أطلقتها جماعات حقوقية عالمية من أجل استثناء الأشخاص الذين قد يتعرضون لخطر الاضطهاد من قبل حركة "طالبان".
وقال المسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية، ذو الكفل حسين، إن "الشرطة تعتقل الأفغان في معسكرات احتجاز قبل نقلهم إلى الحدود"، حيث من المقررأن تنتهي المهلة النهائية للعودة الطوعية إلى وطنهم خلال هذا الأسبوع.
وحسب البيانات الرسمية، بدأت باكستان عملية الإعادة القسرية للأفغان غير الشرعيين إلى وطنهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حيث تم في ذلك الحين ترحيل نحو 900 ألف شخص.
وأعلنت الحكومة، في مارس/ آذار الماضي، أنها سترحل أكثر من 800 ألف أفغاني مسجلين في باكستان كلاجئين، بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين، كما تعتزم السلطات ترحيل نحو مليون أفغاني مسجلين لدى المفوضية في المرحلتين الثانية والثالثة من عمليات إعادتهم لوطنهم.
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وتعتزم باكستان طرد 3 ملايين أفغاني من البلاد في عام 2025، بعدما انتهت المهلة المحددة لهم لمغادرة العاصمة والمناطق المحيطة بها طواعية، الإثنين المقبل.
وحسب وثائق حكومية، كان من المقرر أن تبدأ عمليات الاعتقال والترحيل في الأول من نيسان/ أبريل الجاري، ولكن تم تأجيلها إلى العاشر من الشهر نفسه، بسبب عطلة عيد الفطر.
وتعد هذه المرحلة الأخيرة من حملة على مستوى باكستان لطرد الأجانب الذين يقيمون فيها بشكل غير قانوني، ومعظمهم من الأفغان.
وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 845 ألف أفغاني غادروا باكستان خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وكانت أعلنت باكستان أن 3 ملايين أفغاني لا يزالون يقيمون على اراضيها، من بينهم مليون و344 ألفا و584 شخصا يحملون بطاقات إثبات التسجيل، فيما يحمل 807 آلاف و402 شخصا بطاقات مواطنين أفغان، وهناك مليون أفغاني آخرون يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني لعدم حيازتهم أي أوراق ثبوتية، وأكدت باكستان أنها ستحرص على عدم عودة الأفغان بعد ترحيلهم.
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