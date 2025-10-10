بعد 28 عاما... هل تحتاج أنقرة إلى تفويض برلماني لإرسال قواتها إلى غزة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251010/بعد-28-عاما-هل-تحتاج-أنقرة-إلى-تفويض-برلماني-لإرسال-قواتها-إلى-غزة؟-1105849161.html
بعد 28 عاما... هل تحتاج أنقرة إلى تفويض برلماني لإرسال قواتها إلى غزة؟
بعد 28 عاما... هل تحتاج أنقرة إلى تفويض برلماني لإرسال قواتها إلى غزة؟
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نية تركيا المشاركة في بعثة حفظ السلام، التي ستُنشأ وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل النزاع في قطاع غزة. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T15:09+0000
2025-10-10T15:09+0000
العالم
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094697682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_806a46fe23022292559f1f96e107f68d.jpg
ووفقًا لمصادر أفادت لوكالة "سبوتنيك"، ففي المرحلة الأولى، من المتوقع إرسال ممثلين عن منظمات عامة، مثل هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) والهلال الأحمر التركي إلى غزة، كجزء من قوة حفظ السلام التركية، ولا يشترط تفويضا خاص لعملهم. ومع ذلك، يشترط لضم أفراد عسكريين إلى بعثة حفظ السلام، تفويضًا من البرلمان التركي.وأرسلت تركيا وحدات عسكرية إلى فلسطين لأول مرة عام 1997. وفي 20 فبراير/ شباط 1997، قدم رئيس الوزراء آنذاك نجم الدين أربكان، مشروع تفويض إلى البرلمان لإرسال قوات تركية كجزء من مهمة مراقبة مؤقتة إلى الخليل في الضفة الغربية.وتمت الموافقة على التفويض بالإجماع من قبل الأحزاب الخمسة الممثلة في البرلمان التركي آنذاك. وبموجب القرار البرلماني، أُرسلت وحدات من القوات المسلحة التركية إلى الخليل بصفة مراقبين لمدة 3 أشهر.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي آق تورك، اليوم الجمعة، على هامش مناورات بحرية للجيش التركي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتابع: "تركيا شاركت في مهام متعددة في مناطق مختلفة بهدف حماية السلام والأمن الدوليين، ونالت تقدير جميع الأطراف".
https://sarabic.ae/20251010/الدفاع-التركية-تعلن-استعدادها-تولي-أي-مهمة-في-غزة-1105837637.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094697682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_68065d32135ebb739d99218d624b4ff7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم

بعد 28 عاما... هل تحتاج أنقرة إلى تفويض برلماني لإرسال قواتها إلى غزة؟

15:09 GMT 10.10.2025
© AP Photoالجيش التركي
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نية تركيا المشاركة في بعثة حفظ السلام، التي ستُنشأ وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل النزاع في قطاع غزة.
ووفقًا لمصادر أفادت لوكالة "سبوتنيك"، ففي المرحلة الأولى، من المتوقع إرسال ممثلين عن منظمات عامة، مثل هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) والهلال الأحمر التركي إلى غزة، كجزء من قوة حفظ السلام التركية، ولا يشترط تفويضا خاص لعملهم. ومع ذلك، يشترط لضم أفراد عسكريين إلى بعثة حفظ السلام، تفويضًا من البرلمان التركي.

وأضافت المصادر أن "مسألة صياغة تفويض لمشاركة وحدات من القوات المسلحة التركية في بعثة حفظ السلام في غزة، قد تُدرج قريبًا على جدول أعمال البرلمان".

وأرسلت تركيا وحدات عسكرية إلى فلسطين لأول مرة عام 1997. وفي 20 فبراير/ شباط 1997، قدم رئيس الوزراء آنذاك نجم الدين أربكان، مشروع تفويض إلى البرلمان لإرسال قوات تركية كجزء من مهمة مراقبة مؤقتة إلى الخليل في الضفة الغربية.
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
الدفاع التركية تعلن استعدادها تولي "أي مهمة" في غزة
13:33 GMT
وتمت الموافقة على التفويض بالإجماع من قبل الأحزاب الخمسة الممثلة في البرلمان التركي آنذاك. وبموجب القرار البرلماني، أُرسلت وحدات من القوات المسلحة التركية إلى الخليل بصفة مراقبين لمدة 3 أشهر.
وأكدت وزارة الدفاع التركية أن قواتها المسلحة مستعدة لتولي أي مهمة ضمن قوة المهام، التي ستتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي آق تورك، اليوم الجمعة، على هامش مناورات بحرية للجيش التركي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وتابع: "تركيا شاركت في مهام متعددة في مناطق مختلفة بهدف حماية السلام والأمن الدوليين، ونالت تقدير جميع الأطراف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала