الدفاع التركية تعلن استعدادها تولي "أي مهمة" في غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
الدفاع التركية تعلن استعدادها تولي "أي مهمة" في غزة
جاء ذلك في تصريح لمتحدث وزارة الدفاع التركية، زكي أق تورك، اليوم الجمعة، على هامش مناورات بحرية للجيش التركي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتابع: "تركيا شاركت في مهام متعددة في مناطق مختلفة بهدف حماية السلام والأمن الدوليين، ونالت تقدير جميع الأطراف".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إن أنقرة ستكون ضمن قوة المهام الدولية، التي ستتولى مهام مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أنها ستراقب تنفيذ جميع بنوده.وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها، وذلك بعد مفاوضات استمرت أيام في مدينة شرم الشيخ المصرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبوساطة من مصر وقطر وتركيا، إضافة إلى مشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية.
الدفاع التركية تعلن استعدادها تولي "أي مهمة" في غزة

أكدت وزارة الدفاع التركية أن قواتها المسلحة مستعدة لتولي أي مهمة ضمن قوة المهام، التي ستتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جاء ذلك في تصريح لمتحدث وزارة الدفاع التركية، زكي أق تورك، اليوم الجمعة، على هامش مناورات بحرية للجيش التركي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وتابع: "تركيا شاركت في مهام متعددة في مناطق مختلفة بهدف حماية السلام والأمن الدوليين، ونالت تقدير جميع الأطراف".
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
من الألم إلى الأمل... شهادات حية من قطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار
13:27 GMT
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إن أنقرة ستكون ضمن قوة المهام الدولية، التي ستتولى مهام مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أنها ستراقب تنفيذ جميع بنوده.
وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها، وذلك بعد مفاوضات استمرت أيام في مدينة شرم الشيخ المصرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبوساطة من مصر وقطر وتركيا، إضافة إلى مشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية.
