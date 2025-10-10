https://sarabic.ae/20251010/الدفاع-التركية-تعلن-استعدادها-تولي-أي-مهمة-في-غزة-1105837637.html

الدفاع التركية تعلن استعدادها تولي "أي مهمة" في غزة

الدفاع التركية تعلن استعدادها تولي "أي مهمة" في غزة

أكدت وزارة الدفاع التركية أن قواتها المسلحة مستعدة لتولي أي مهمة ضمن قوة المهام، التي ستتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل... 10.10.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في تصريح لمتحدث وزارة الدفاع التركية، زكي أق تورك، اليوم الجمعة، على هامش مناورات بحرية للجيش التركي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتابع: "تركيا شاركت في مهام متعددة في مناطق مختلفة بهدف حماية السلام والأمن الدوليين، ونالت تقدير جميع الأطراف".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إن أنقرة ستكون ضمن قوة المهام الدولية، التي ستتولى مهام مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أنها ستراقب تنفيذ جميع بنوده.وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها، وذلك بعد مفاوضات استمرت أيام في مدينة شرم الشيخ المصرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبوساطة من مصر وقطر وتركيا، إضافة إلى مشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية.

