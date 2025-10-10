https://sarabic.ae/20251010/من-الألم-إلى-الأمل-شهادات-حية-من-قطاع-غزة-بعد-إعلان-وقف-إطلاق-النار-1105836818.html

من الألم إلى الأمل... شهادات حية من قطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

حطّت الحرب في غزة أوزارها الثقيلة، وبدأ الغبار يتلاشى تدريجيا عن سماء القطاع مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تتنفس غزة للمرة الأولى بهدوء حذر، بينما... 10.10.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2eeb687593dd6c350847be00cbcacaa7.jpg

في هذه اللحظات الفاصلة بين الألم والأمل، يروي لوكالة "سبوتنيك" شهود من قلب القطاع، ممن عاشوا الحرب لحظة بلحظة، قصصهم عن الفقد، النزوح، الحنين، والإصرار على إعادة بناء ما هدمته الحرب، لا بالحجارة فقط، بل بالإرادة أيضًا، التي تمرّست في الصمود وتطويع المحن في سبيل دولة فلسطين.وأضاف الأخرس في حديث لوكالة "سبوتنيك": "كنا جزءًا من هذه المأساة. عشنا القتل والتهجير والنزوح كما عاشه أبناء شعبنا. فقدنا الأحبة والأصدقاء، وودّعنا منازلنا وممتلكاتنا، لكننا واصلنا التغطية، لأننا نؤمن بأن واجبنا الأول هو نقل معاناة أهلنا في غزة إلى العالم".وأكد الأخرس أن "هذه المرحلة ستنتهي، وسيبقى شعبنا صامدًا على أرضه، يعيد الحياة كما فعل دائمًا".ووسط مشاعر لا توصف، يروي حمدان طبش، من خان يونس، اللحظات الأولى التي سمع فيها أهالي المدينة نبأ وقف إطلاق النار، قائلًا: "شعور غامر بالأمل والارتياح انتشر بين الناس، بعد شهور طويلة من الخوف والدمار".ورغم الترقب والحذر، أعرب طبش عن أمله في أن "تستمر الهدنة، وأن تنجح الوفود المفاوضة في الوصول إلى اتفاق دائم ينهي الحرب بشكل كامل"، وأضاف: "نأمل أن يكون وقف إطلاق النار بوابة لإعادة إعمار غزة وفتح المدارس من جديد، خاصة بعد عامين من تعطل المسيرة التعليمية. الأولوية بالنسبة لنا الآن هي العلم أولًا، ثم الإعمار، وهناك حقوق كثيرة مطروحة، لكن التعليم وإعادة بناء الحياة يجب أن تكون البداية".طبش، الذي اضطر للنزوح من المواصي، وصف ظروف التهجير البالغة الصعوبة، قائلًا: "عانينا كثيرا من نقص المياه إلى ضيق الحال تحت الخيام. لكننا صابرون، ونتمسك بالأمل بأن تعود الحياة إلى طبيعتها، وأن نعود إلى منازلنا، ومدارسنا، وشوارعنا التي افتقدناها"."عيد ميلاد جديد.. وكأنني ولدت اليوم من جديد في عام 2025"، بهذه الكلمات عبّرت النازحة الفلسطينية لمى كفارنة، عن فرحتها الكبيرة بوقف إطلاق النار، مضيفة: "أنا سعيدة جدًا. لا أستطيع حتى أن أصف شعوري. أتمنى أن يُفرج عن أسرانا، وأن تدخل الفرحة كل بيت. عن الأب، عن الأخ، عن كل من ينتظر غاليًا خلف القضبان".وتمنّت كفارنة أن "تعود هي وجميع أهل غزة إلى بيوتهم، وأن تعود الدراسة كما كانت"، وأردفت: "اشتقت إلى كتبي، إلى مدرستي، إلى أن أتعلم وأبني مستقبلي من جديد.. أتمنى أن نرجع إلى بلادنا، إلى بيت حانون، إلى كل زاوية فقدناها... وأتمنى أن أدرس، لأنني لم أتعلم كما كنت أتمنى".بدوره، أعرب محمد فيفيس، عن مشاعر الفخر والارتياح التي يشعر بها هو وجميع شباب القطاع، مع اقتراب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن "الأمر لا يعبر فقط عن شعور فردي، بل هو إحساس جماعي يتشاركه كل من أنهكهم القصف والدمار".وتابع: "نتمنى أن تكون هذه الهدنة بداية مرحلة جديدة نلملم فيها جراحنا، ونكرم شهداءنا، ونعيد بناء ما تهدم في نفوسنا قبل بيوتنا. نأمل أن تعود العائلات إلى خيامها ومنازلها، خصوصًا قبل حلول الشتاء، الذي سيجلب معاناة إضافية من البرد ونقص المياه".وختم بالقول: "نثق أن الله معنا، وسنحاول أن نعيد بناء حياتنا على الأمل والمشاعر الطيبة، وأن ننهض من جديد رغم كل ما فقدناه".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه بدأ 72 ساعة وفي نهايتها سيطلق سراح الأسرى والرهائن الإسرائيليين من حركة حماس المحتجزين في قطاع غزة، وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الحرب في قطاع غزة لم تنته بعد وأمامنا تحديات كبيرة".وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوتا ضد المقترح.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

سبوتنيك عربي

