روسيا
بوتين: لدى روسيا ما تقدمه لحل الوضع في غزة - عاجل
12:54 GMT 10.10.2025 (تم التحديث: 13:05 GMT 10.10.2025)
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تدعم مبادرة الولايات المتحدة لتسوية الوضع في غزة.
وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في دوشنبه، أن "روسيا لديها مستوى عال من الثقة مع الدول العربية بما في ذلك فلسطين".
وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب زيارته الرسمية إلى طاجيكستان: "لدينا ثقة عالية جدًا مع أصدقائنا العرب ومع فلسطين".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدم رغبته في التدخل في عملية السلام الجارية في الشرق الأوسط، متحدثا عن تأجيل القمة مع الدول العربية.
وأشار بوتين إلى أنه "اتفقنا، روسيا وجامعة الدول العربية، على تأجيل اجتماعنا. كانت مبادرتي. فعلت ذلك لأنني لا أريد التدخل في العملية، التي نأمل أنها قد أُرسيت الآن وهي جارية، بالمناسبة، بمبادرة ومشاركة مباشرة من (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في الشرق الأوسط".