https://sarabic.ae/20251010/بوتين-لدى-روسيا-والولايات-المتحدة-فهم-مشترك-لمسار-إنهاء-الصراع-الأوكراني-1105836375.html

بوتين: لدى روسيا والولايات المتحدة فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني

بوتين: لدى روسيا والولايات المتحدة فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أكد الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة ملتزمتان بالمناقشات التي عقدت في ألاسكا، مشيرًا إلى أن ترامب ملتزم التزاما صادقا بحل الأزمة... 10.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-10T12:48+0000

2025-10-10T12:48+0000

2025-10-10T13:07+0000

فلاديمير بوتين

العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105836132_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_c4472eb4eb49641b0bacda1206d0b1d4.jpg

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته الرسمية إلى طاجيكستان: "لم نفصح بشكل كامل عما نوقش في أنكوريج. قلنا ببساطة إنه، بشكل عام، لدينا تفاهم من جانب الولايات المتحدة وروسيا حول وجهتنا وما يجب أن نسعى إليه لإنهاء هذا الصراع (في أوكرانيا)، وبالوسائل السلمية".وأشار إلى أن هناك اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة تجري عبر وزارتي خارجية البلدينوأجاب بوتين ردا على سؤال بشأن جائزة نوبل: "لا أعلم ما إذا كان الرئيس الأميركي الحالي يستحق جائزة نوبل أم لا، لكنه في الواقع يبذل الكثير من الجهود لحل الأزمات المعقدة التي تستمر لسنوات، بل وعقود" .وقال بوتين على سؤال حول سبب لقائه بالجيش في عيد ميلاده: "أعتقد أن سبب حديثنا عن الجيش واضح: فمصير روسيا ، إلى حد كبير، يبقى دائمًا في أيدي الشعب الروسي وحده. لكن جيشنا الآن في الطليعة، في الجبهة، حرفيًا ومجازيًا، ويحل مشاكل مصيرية لبلدنا. سواءً كانوا رجالًا في الجبهة، أو على خطوط المواجهة، أو بالطبع القادة".ووفقا له فإن سيا مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن ضبط الأسلحة، وقال: "نحن مستعدون للتفاوض إذا كان ذلك مقبولًا ومفيدًا للأمريكيين. وإن لم يكن كذلك، فلا. لكن هذا سيكون مؤسفًا، لأنه حينها لن يتبقى شيء من حيث الردع في مجال الأسلحة الهجومية الاستراتيجية " .

https://sarabic.ae/20251010/بوتين-جميع-التسويات-المالية-تقريبا-في-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-تتم-بالعملات-الوطنية-1105824569.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية