وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته الرسمية إلى طاجيكستان: "لم نفصح بشكل كامل عما نوقش في أنكوريج. قلنا ببساطة إنه، بشكل عام، لدينا تفاهم من جانب الولايات المتحدة وروسيا حول وجهتنا وما يجب أن نسعى إليه لإنهاء هذا الصراع (في أوكرانيا)، وبالوسائل السلمية".وأشار إلى أن هناك اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة تجري عبر وزارتي خارجية البلدينوأجاب بوتين ردا على سؤال بشأن جائزة نوبل: "لا أعلم ما إذا كان الرئيس الأميركي الحالي يستحق جائزة نوبل أم لا، لكنه في الواقع يبذل الكثير من الجهود لحل الأزمات المعقدة التي تستمر لسنوات، بل وعقود" .وقال بوتين على سؤال حول سبب لقائه بالجيش في عيد ميلاده: "أعتقد أن سبب حديثنا عن الجيش واضح: فمصير روسيا ، إلى حد كبير، يبقى دائمًا في أيدي الشعب الروسي وحده. لكن جيشنا الآن في الطليعة، في الجبهة، حرفيًا ومجازيًا، ويحل مشاكل مصيرية لبلدنا. سواءً كانوا رجالًا في الجبهة، أو على خطوط المواجهة، أو بالطبع القادة".ووفقا له فإن سيا مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن ضبط الأسلحة، وقال: "نحن مستعدون للتفاوض إذا كان ذلك مقبولًا ومفيدًا للأمريكيين. وإن لم يكن كذلك، فلا. لكن هذا سيكون مؤسفًا، لأنه حينها لن يتبقى شيء من حيث الردع في مجال الأسلحة الهجومية الاستراتيجية " .
بوتين: لدى روسيا والولايات المتحدة فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني
12:48 GMT 10.10.2025 (تم التحديث: 13:07 GMT 10.10.2025)
أكد الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة ملتزمتان بالمناقشات التي عقدت في ألاسكا، مشيرًا إلى أن ترامب ملتزم التزاما صادقا بحل الأزمة في أوكرانيا.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته الرسمية إلى طاجيكستان: "لم نفصح بشكل كامل عما نوقش في أنكوريج. قلنا ببساطة إنه، بشكل عام، لدينا تفاهم من جانب الولايات المتحدة وروسيا حول وجهتنا وما يجب أن نسعى إليه لإنهاء هذا الصراع (في أوكرانيا)، وبالوسائل السلمية".
وأضاف: "اتفقتُ أنا ودونالد (ترامب) على ضرورة بحث هذه القضية في موسكو والتحدث مع زملائنا وحلفائنا لمناقشة هذه القضية. وقد أكد لي الأمر نفسه. هذه قضايا معقدة تتطلب مزيدًا من الدراسة، لكننا ملتزمون بالمناقشات التي جرت في أنكوريج".
وأشار إلى أن هناك اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة تجري عبر وزارتي خارجية البلدين
وأجاب بوتين ردا على سؤال بشأن جائزة نوبل: "لا أعلم ما إذا كان الرئيس الأميركي الحالي يستحق جائزة نوبل أم لا، لكنه في الواقع يبذل الكثير من الجهود لحل الأزمات المعقدة التي تستمر لسنوات، بل وعقود" .
وقال بوتين على سؤال حول سبب لقائه بالجيش في عيد ميلاده: "أعتقد أن سبب حديثنا عن الجيش واضح: فمصير روسيا ، إلى حد كبير، يبقى دائمًا في أيدي الشعب الروسي وحده. لكن جيشنا الآن في الطليعة، في الجبهة، حرفيًا ومجازيًا، ويحل مشاكل مصيرية لبلدنا. سواءً كانوا رجالًا في الجبهة، أو على خطوط المواجهة، أو بالطبع القادة".
وتابع: "أعتقد أن هذه الأشهر القليلة ستكون كافية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة ستارت الجديدة".
ووفقا له فإن سيا مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن ضبط الأسلحة، وقال: "نحن مستعدون للتفاوض إذا كان ذلك مقبولًا ومفيدًا للأمريكيين. وإن لم يكن كذلك، فلا. لكن هذا سيكون مؤسفًا، لأنه حينها لن يتبقى شيء من حيث الردع في مجال الأسلحة الهجومية الاستراتيجية " .