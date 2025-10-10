"داخلية غزة" تعلن نشر عناصرها الأمنية في مناطق انسحاب الجيش الإسرائيلي

عربي
بوتين: لدى روسيا والولايات المتحدة فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن أجهزتها "ستبدأ بالانتشار في المناطق، التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع".
ونشرت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن "الهدف من إعادة الانتشار يعود إلى استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى، التي سعى الاحتلال الإسرائيلي لنشرها على مدار عامين من الإبادة الجماعية".
وقالت الوزارة: "ستبدأ أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني الانتشار في المناطق، التي ينسحب منها جيش الاحتلال بمحافظات قطاع غزة كافة، والعمل الحثيث على استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى، التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين".
وناشد الوزارة، الفلسطينيين، بضرورة "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي تصرفات تشكل خطرًا على حياتهم، والتعاون مع عناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية".
ودعت إلى "الالتزام بكافة التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة، خلال الأيام القادمة".
وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، صوّتا ضد المقترح.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقترح الرئيس الأمريكي يتضمن وقفا فوريا للعمليات العسكرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بنود المقترح.
كما تشمل البنود، وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له عبر منصته "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي، وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
