دينا بولوارتي تغادر منصبها الرئاسي... أهم الأحداث الأزمة السياسية في البيرو

أصبحت دينا بولوارتي سادس رئيسة بيروفية تغادر منصبها خلال السنوات العشر الماضية بعد قرابة ثلاث سنوات في السلطة. 10.10.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في أعقاب حادث إطلاق نار في حفل موسيقي لفرقة "أغوا مارينا"، حيث أصيب خمسة أشخاص. وأدى هذا إلى تنامي الاستياء من فشل الحكومة في السيطرة على الجريمة، مما دفع البرلمان إلى اتخاذ قرار عزل بولوارتي قبل أقل من عام من الانتخابات العامة لعام 2026.الوصول إلى السلطةأصبحت بولوارتي رئيسة لبيرو بعد عزل سلفها، بيدرو كاستيلو، زعيم حزب "بيرو ليبري" الماركسي، الذي كانت نائبة رئيسه، واعتقاله عام 2022. واتُّهم كاستيلو بمحاولة حل الكونغرس، وهو ما اعتبر محاولة للسيطرة على السلطتين التشريعية والقضائية.تولت بولوارتي منصبها في 7 ديسمبر/كانون الأول 2022. وقد اعتبر أنصار حزب "بيرو الحرة" رفضها الوفاء بوعدها السابق بالاستقالة للسماح بإجراء انتخابات جديدة خيانةً، مما أدى إلى قطيعة مع الجناح اليساري الذي كان يدعمها سابقًا.أثار قرارها احتجاجات جماهيرية واسعة، قُتل خلالها 49 شخصًا على يد الشرطة والعمليات العسكرية. وتخضع بولوارتي حاليًا للتحقيق بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان.خلال فترة رئاستها، نجت بولوارتي من سبع محاولات لإقالتها من منصبها من قبل أعضاء يساريين في الكونغرس.الرئيس الأقل شعبية في أمريكا اللاتينيةوفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تجاوز مستوى الاستياء العام من حكم دينا بولوارتي 90% منذ أكثر من عام.خلال المئة يوم الأولى من توليها منصبها، بلغت نسبة عدم الرضا نحو 80%، لكن الوضع ازداد سوءًا مع مرور الوقت: وفقًا لاستطلاعات الرأي، بلغت شعبية بولوارتي بين الشباب البيروفيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا 0%، وهو رقم قياسي لرئيس دولة في تاريخ البلاد.هل الرئيس مستعد لمغادرة البلاد لإجراء عملية تجميل!الاتهام الأكثر شهرة الموجه إلى بولوارتي هو أنها في عام 2023، غادرت منصبها لمدة أسبوعين تقريبًا (من 28 يونيو إلى 9 يوليو) لإجراء جراحة تجميل في الوجه، بما في ذلك تجميل الأنف وعمليات تجديد الشباب، دون إخطار الكونغرس أو نقل صلاحياتها كما يقتضي الدستور.كانت بولوارتي في العيادة، ومع ذلك وقّعت مرسومين في 29 يونيو/ حزيران، مما شكك في شرعيتهما. زعمت السياسية أن الإجراء "ضروري" لصحتها، لكن جراحها، ماريو كاباني، نفى ذلك، مؤكدًا أن أربعًا من الإجراءات الخمس كانت تجميلية بحتة.علاوة على ذلك، وجدت بولوارت نفسها في قلب "فضيحة رولكس"، فقد أفادت وسائل الإعلام عن امتلاكها 14 ساعة باهظة الثمن، من بينها ساعة رولكس، لم تُصرّح بها في إقرارها. فتح مكتب المدعي العام تحقيقًا في الإثراء غير المشروع. في 1 أبريل/نيسان 2024، استقال ستة وزراء احتجاجًا.كما دعت بولوارت إلى رفع راتب الرئيس من 4400 دولار إلى 10000 دولار، في حين أن متوسط ​​الدخل الشهري لمعظم المواطنين هو 623 دولارًا.من الرئاسة إلى قفص الاتهامتأتي محاكمة بولوارت وسط اضطرابات سياسية مطولة: فعلى مدار الأعوام العشرين الماضية، قضى ستة رؤساء بيرو سابقين فترات في السجن، وأدين ثلاثة منهم بالفساد، وخضع معظم قادة البلاد السابقين الأحياء للتحقيق بتهمة الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، لم يُكمل أي منهم فترة ولايته البالغة خمس سنوات.في خضم فضائح الفساد، أُقيل بيدرو كاستيلو (2021-2022) ومارتن فيزكارا (2018-2020) من منصبيهما، واستقال بيدرو بابلو كوتشينسكي (2016-2018) لتجنب المساءلة، وانتحر آلان غارسيا، الذي شغل المنصب في ثمانينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية، عام 2019 عندما ألقت الشرطة القبض عليه بتهمة الرشوة.

