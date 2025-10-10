دينا بولوارتي تغادر منصبها الرئاسي... أهم الأحداث الأزمة السياسية في البيرو

عربي
بوتين: لدى روسيا والولايات المتحدة فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251010/دينا-بولوارتي-تغادر-منصبها-الرئاسي-أهم-الأحداث-الأزمة-السياسية-في-البيرو-1105831563.html
دينا بولوارتي تغادر منصبها الرئاسي... أهم الأحداث الأزمة السياسية في البيرو
دينا بولوارتي تغادر منصبها الرئاسي... أهم الأحداث الأزمة السياسية في البيرو
سبوتنيك عربي
أصبحت دينا بولوارتي سادس رئيسة بيروفية تغادر منصبها خلال السنوات العشر الماضية بعد قرابة ثلاث سنوات في السلطة. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T12:10+0000
2025-10-10T12:10+0000
العالم
البيرو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095486736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06731475aecdb8c11802d141bef6a85f.jpg
جاء ذلك في أعقاب حادث إطلاق نار في حفل موسيقي لفرقة "أغوا مارينا"، حيث أصيب خمسة أشخاص. وأدى هذا إلى تنامي الاستياء من فشل الحكومة في السيطرة على الجريمة، مما دفع البرلمان إلى اتخاذ قرار عزل بولوارتي قبل أقل من عام من الانتخابات العامة لعام 2026.الوصول إلى السلطةأصبحت بولوارتي رئيسة لبيرو بعد عزل سلفها، بيدرو كاستيلو، زعيم حزب "بيرو ليبري" الماركسي، الذي كانت نائبة رئيسه، واعتقاله عام 2022. واتُّهم كاستيلو بمحاولة حل الكونغرس، وهو ما اعتبر محاولة للسيطرة على السلطتين التشريعية والقضائية.تولت بولوارتي منصبها في 7 ديسمبر/كانون الأول 2022. وقد اعتبر أنصار حزب "بيرو الحرة" رفضها الوفاء بوعدها السابق بالاستقالة للسماح بإجراء انتخابات جديدة خيانةً، مما أدى إلى قطيعة مع الجناح اليساري الذي كان يدعمها سابقًا.أثار قرارها احتجاجات جماهيرية واسعة، قُتل خلالها 49 شخصًا على يد الشرطة والعمليات العسكرية. وتخضع بولوارتي حاليًا للتحقيق بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان.خلال فترة رئاستها، نجت بولوارتي من سبع محاولات لإقالتها من منصبها من قبل أعضاء يساريين في الكونغرس.الرئيس الأقل شعبية في أمريكا اللاتينيةوفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تجاوز مستوى الاستياء العام من حكم دينا بولوارتي 90% منذ أكثر من عام.خلال المئة يوم الأولى من توليها منصبها، بلغت نسبة عدم الرضا نحو 80%، لكن الوضع ازداد سوءًا مع مرور الوقت: وفقًا لاستطلاعات الرأي، بلغت شعبية بولوارتي بين الشباب البيروفيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا 0%، وهو رقم قياسي لرئيس دولة في تاريخ البلاد.هل الرئيس مستعد لمغادرة البلاد لإجراء عملية تجميل!الاتهام الأكثر شهرة الموجه إلى بولوارتي هو أنها في عام 2023، غادرت منصبها لمدة أسبوعين تقريبًا (من 28 يونيو إلى 9 يوليو) لإجراء جراحة تجميل في الوجه، بما في ذلك تجميل الأنف وعمليات تجديد الشباب، دون إخطار الكونغرس أو نقل صلاحياتها كما يقتضي الدستور.كانت بولوارتي في العيادة، ومع ذلك وقّعت مرسومين في 29 يونيو/ حزيران، مما شكك في شرعيتهما. زعمت السياسية أن الإجراء "ضروري" لصحتها، لكن جراحها، ماريو كاباني، نفى ذلك، مؤكدًا أن أربعًا من الإجراءات الخمس كانت تجميلية بحتة.علاوة على ذلك، وجدت بولوارت نفسها في قلب "فضيحة رولكس"، فقد أفادت وسائل الإعلام عن امتلاكها 14 ساعة باهظة الثمن، من بينها ساعة رولكس، لم تُصرّح بها في إقرارها. فتح مكتب المدعي العام تحقيقًا في الإثراء غير المشروع. في 1 أبريل/نيسان 2024، استقال ستة وزراء احتجاجًا.كما دعت بولوارت إلى رفع راتب الرئيس من 4400 دولار إلى 10000 دولار، في حين أن متوسط ​​الدخل الشهري لمعظم المواطنين هو 623 دولارًا.من الرئاسة إلى قفص الاتهامتأتي محاكمة بولوارت وسط اضطرابات سياسية مطولة: فعلى مدار الأعوام العشرين الماضية، قضى ستة رؤساء بيرو سابقين فترات في السجن، وأدين ثلاثة منهم بالفساد، وخضع معظم قادة البلاد السابقين الأحياء للتحقيق بتهمة الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، لم يُكمل أي منهم فترة ولايته البالغة خمس سنوات.في خضم فضائح الفساد، أُقيل بيدرو كاستيلو (2021-2022) ومارتن فيزكارا (2018-2020) من منصبيهما، واستقال بيدرو بابلو كوتشينسكي (2016-2018) لتجنب المساءلة، وانتحر آلان غارسيا، الذي شغل المنصب في ثمانينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية، عام 2019 عندما ألقت الشرطة القبض عليه بتهمة الرشوة.
https://sarabic.ae/20250223/تحطم-طائرة-في-البيرو-وإصابة-عدد-من-الأشخاص-فيديو-1098076643.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095486736_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_a18178326d6a847d218105bcc3ff3c0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, البيرو
العالم, البيرو

دينا بولوارتي تغادر منصبها الرئاسي... أهم الأحداث الأزمة السياسية في البيرو

12:10 GMT 10.10.2025
© AP Photo / Eric Risbergرئيسة البيرو، دينا بولوارتي
رئيسة البيرو، دينا بولوارتي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Eric Risberg
تابعنا عبر
أصبحت دينا بولوارتي سادس رئيسة بيروفية تغادر منصبها خلال السنوات العشر الماضية بعد قرابة ثلاث سنوات في السلطة.
جاء ذلك في أعقاب حادث إطلاق نار في حفل موسيقي لفرقة "أغوا مارينا"، حيث أصيب خمسة أشخاص. وأدى هذا إلى تنامي الاستياء من فشل الحكومة في السيطرة على الجريمة، مما دفع البرلمان إلى اتخاذ قرار عزل بولوارتي قبل أقل من عام من الانتخابات العامة لعام 2026.

الوصول إلى السلطة

أصبحت بولوارتي رئيسة لبيرو بعد عزل سلفها، بيدرو كاستيلو، زعيم حزب "بيرو ليبري" الماركسي، الذي كانت نائبة رئيسه، واعتقاله عام 2022. واتُّهم كاستيلو بمحاولة حل الكونغرس، وهو ما اعتبر محاولة للسيطرة على السلطتين التشريعية والقضائية.
تولت بولوارتي منصبها في 7 ديسمبر/كانون الأول 2022. وقد اعتبر أنصار حزب "بيرو الحرة" رفضها الوفاء بوعدها السابق بالاستقالة للسماح بإجراء انتخابات جديدة خيانةً، مما أدى إلى قطيعة مع الجناح اليساري الذي كان يدعمها سابقًا.
أثار قرارها احتجاجات جماهيرية واسعة، قُتل خلالها 49 شخصًا على يد الشرطة والعمليات العسكرية. وتخضع بولوارتي حاليًا للتحقيق بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان.
خلال فترة رئاستها، نجت بولوارتي من سبع محاولات لإقالتها من منصبها من قبل أعضاء يساريين في الكونغرس.

الرئيس الأقل شعبية في أمريكا اللاتينية

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تجاوز مستوى الاستياء العام من حكم دينا بولوارتي 90% منذ أكثر من عام.
تحطم طائرة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
مجتمع
تحطم طائرة في البيرو وإصابة عدد من الأشخاص... فيديو
23 فبراير, 05:48 GMT
خلال المئة يوم الأولى من توليها منصبها، بلغت نسبة عدم الرضا نحو 80%، لكن الوضع ازداد سوءًا مع مرور الوقت: وفقًا لاستطلاعات الرأي، بلغت شعبية بولوارتي بين الشباب البيروفيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا 0%، وهو رقم قياسي لرئيس دولة في تاريخ البلاد.

هل الرئيس مستعد لمغادرة البلاد لإجراء عملية تجميل!

الاتهام الأكثر شهرة الموجه إلى بولوارتي هو أنها في عام 2023، غادرت منصبها لمدة أسبوعين تقريبًا (من 28 يونيو إلى 9 يوليو) لإجراء جراحة تجميل في الوجه، بما في ذلك تجميل الأنف وعمليات تجديد الشباب، دون إخطار الكونغرس أو نقل صلاحياتها كما يقتضي الدستور.
كانت بولوارتي في العيادة، ومع ذلك وقّعت مرسومين في 29 يونيو/ حزيران، مما شكك في شرعيتهما. زعمت السياسية أن الإجراء "ضروري" لصحتها، لكن جراحها، ماريو كاباني، نفى ذلك، مؤكدًا أن أربعًا من الإجراءات الخمس كانت تجميلية بحتة.
علاوة على ذلك، وجدت بولوارت نفسها في قلب "فضيحة رولكس"، فقد أفادت وسائل الإعلام عن امتلاكها 14 ساعة باهظة الثمن، من بينها ساعة رولكس، لم تُصرّح بها في إقرارها. فتح مكتب المدعي العام تحقيقًا في الإثراء غير المشروع. في 1 أبريل/نيسان 2024، استقال ستة وزراء احتجاجًا.
كما دعت بولوارت إلى رفع راتب الرئيس من 4400 دولار إلى 10000 دولار، في حين أن متوسط ​​الدخل الشهري لمعظم المواطنين هو 623 دولارًا.

من الرئاسة إلى قفص الاتهام

تأتي محاكمة بولوارت وسط اضطرابات سياسية مطولة: فعلى مدار الأعوام العشرين الماضية، قضى ستة رؤساء بيرو سابقين فترات في السجن، وأدين ثلاثة منهم بالفساد، وخضع معظم قادة البلاد السابقين الأحياء للتحقيق بتهمة الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، لم يُكمل أي منهم فترة ولايته البالغة خمس سنوات.
في خضم فضائح الفساد، أُقيل بيدرو كاستيلو (2021-2022) ومارتن فيزكارا (2018-2020) من منصبيهما، واستقال بيدرو بابلو كوتشينسكي (2016-2018) لتجنب المساءلة، وانتحر آلان غارسيا، الذي شغل المنصب في ثمانينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية، عام 2019 عندما ألقت الشرطة القبض عليه بتهمة الرشوة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала