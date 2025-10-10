عربي
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: روسيا مستعدة للعمل مع الصين على مبادرة الحوكمة العالمية
لافروف: روسيا مستعدة للعمل مع الصين على مبادرة الحوكمة العالمية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة للعمل مع الصين على تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية التي طرحتها بكين.
2025-10-10T04:16+0000
2025-10-10T04:54+0000
سيرغي لافروف
الصين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي" ضمن برنامج "جسور إلى الشرق": "نحن نرى أن مبادرة الصين بشأن الحوكمة العالمية خطوة صحيحة".وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد طرح، في الأول من سبتمبر/أيلول خلال اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلاس" الموسع في مدينة تيانجين، مبادرة للحوكمة العالمية تتألف من خمسة بنود، شدد فيها على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، ودعم مبدأ التعددية، ورفض المعايير المزدوجة، وضمان المشاركة المتكافئة لجميع الدول في إدارة الشؤون العالمية بغض النظر عن حجمها أو قوتها.
الأخبار
سيرغي لافروف, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
سيرغي لافروف, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

لافروف: روسيا مستعدة للعمل مع الصين على مبادرة الحوكمة العالمية

04:16 GMT 10.10.2025 (تم التحديث: 04:54 GMT 10.10.2025)
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة للعمل مع الصين على تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية التي طرحتها بكين.
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي" ضمن برنامج "جسور إلى الشرق": "نحن نرى أن مبادرة الصين بشأن الحوكمة العالمية خطوة صحيحة".
وأضاف: "من أجل تحقيق حوكمة عالمية عادلة، نحن مستعدون للعمل مع زملائنا الصينيين الذين قدموا هذه المبادرة لفهم رؤيتهم حولها بشكل أعمق".
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد طرح، في الأول من سبتمبر/أيلول خلال اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلاس" الموسع في مدينة تيانجين، مبادرة للحوكمة العالمية تتألف من خمسة بنود، شدد فيها على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، ودعم مبدأ التعددية، ورفض المعايير المزدوجة، وضمان المشاركة المتكافئة لجميع الدول في إدارة الشؤون العالمية بغض النظر عن حجمها أو قوتها.
