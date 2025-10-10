بمشاركة بوتين... قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في طاجيكستان

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna

المشاركون في اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه، خلال التقاط صورة جماعية. من اليسار إلى اليمين، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمانوف، الرئيس القرغيزستاني صدر جباروف، الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف، الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، والأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف