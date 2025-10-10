عربي
بمشاركة بوتين... قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في طاجيكستان
بمشاركة بوتين... قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في طاجيكستان
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور، التي توثق قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في طاجيكستان، وذلك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور، التي توثق قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في طاجيكستان، وذلك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون (يمين)، خلال اجتماع في دوشنبه

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون (يمين)، خلال اجتماع في دوشنبه - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون (يمين)، خلال اجتماع في دوشنبه

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

الوفد الطاجيكستاني في اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، في قصر الأمة في دوشنبه

الوفد الطاجيكستاني في اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، في قصر الأمة في دوشنبه - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

الوفد الطاجيكستاني في اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، في قصر الأمة في دوشنبه

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

أحد أفراد حرس الشرف الطاجيكستاني يستعد لمرور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، في قصر الأمة في دوشنبه

أحد أفراد حرس الشرف الطاجيكستاني يستعد لمرور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، في قصر الأمة في دوشنبه - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد أفراد حرس الشرف الطاجيكستاني يستعد لمرور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، في قصر الأمة في دوشنبه

© Sputnik . Press Service of the President of Tajikistan / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل غداء غير رسمي لرؤساء الدول المشاركين في القمة الثانية بين روسيا وآسيا الوسطى في حديقة "إرم" النباتية في دوشنبه

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل غداء غير رسمي لرؤساء الدول المشاركين في القمة الثانية بين روسيا وآسيا الوسطى في حديقة &quot;إرم&quot; النباتية في دوشنبه - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Press Service of the President of Tajikistan
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل غداء غير رسمي لرؤساء الدول المشاركين في القمة الثانية بين روسيا وآسيا الوسطى في حديقة "إرم" النباتية في دوشنبه

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال اجتماع في قصر الأمة في دوشنبه

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال اجتماع في قصر الأمة في دوشنبه - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال اجتماع في قصر الأمة في دوشنبه

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (من اليسار إلى اليمين)، قبيل انعقاد مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (من اليسار إلى اليمين)، قبيل انعقاد مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (من اليسار إلى اليمين)، قبيل انعقاد مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف، قبل اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف، قبل اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف، قبل اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف (يسار)، خلال اجتماع في مقر الحكومة في دوشنبه

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف (يسار)، خلال اجتماع في مقر الحكومة في دوشنبه - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف (يسار)، خلال اجتماع في مقر الحكومة في دوشنبه

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون (يمين)، والرئيس القيرغيزستاني صدر جباروف، قبل اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون (يمين)، والرئيس القيرغيزستاني صدر جباروف، قبل اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون (يمين)، والرئيس القيرغيزستاني صدر جباروف، قبل اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في اجتماع موسع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في اجتماع موسع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في اجتماع موسع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه، خلال التقاط صورة جماعية. من اليسار إلى اليمين، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمانوف، الرئيس القرغيزستاني صدر جباروف، الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف، الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، والأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف

المشاركون في اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه، خلال التقاط صورة جماعية. من اليسار إلى اليمين، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمانوف، الرئيس القرغيزستاني صدر جباروف، الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف، الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، والأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه، خلال التقاط صورة جماعية. من اليسار إلى اليمين، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمانوف، الرئيس القرغيزستاني صدر جباروف، الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف، الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، والأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف

