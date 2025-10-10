بمشاركة بوتين... قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في طاجيكستان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون (يمين)، خلال اجتماع في دوشنبه
الوفد الطاجيكستاني في اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، في قصر الأمة في دوشنبه
أحد أفراد حرس الشرف الطاجيكستاني يستعد لمرور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، في قصر الأمة في دوشنبه
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل غداء غير رسمي لرؤساء الدول المشاركين في القمة الثانية بين روسيا وآسيا الوسطى في حديقة "إرم" النباتية في دوشنبه
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال اجتماع في قصر الأمة في دوشنبه
الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (من اليسار إلى اليمين)، قبيل انعقاد مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه
الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف، قبل اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف (يسار)، خلال اجتماع في مقر الحكومة في دوشنبه
الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون (يمين)، والرئيس القيرغيزستاني صدر جباروف، قبل اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في اجتماع موسع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه
المشاركون في اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه، خلال التقاط صورة جماعية. من اليسار إلى اليمين، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمانوف، الرئيس القرغيزستاني صدر جباروف، الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف، الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، والأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف
