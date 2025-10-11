https://sarabic.ae/20251011/ارحل-ماكرون-احتجاجات-عارمة-في-باريس-ضد-السلطة-1105881984.html
"ارحل ماكرون"... احتجاجات عارمة في باريس ضد السلطة
"ارحل ماكرون"... احتجاجات عارمة في باريس ضد السلطة
سبوتنيك عربي
ذكر فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيين" اليميني الفرنسي، بأن تظاهرة حاشدة اندلعت في العاصمة باريس، طالبت باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T15:58+0000
2025-10-11T15:58+0000
2025-10-11T15:59+0000
العالم
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104275/72/1042757268_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_615dc19b13ef82509c1bfd2956352034.jpg
وأضاف فيليبو عبر منصة "إكس": "ترفرف أعلامٌ كثيرةٌ فوق باريس، آلافٌ مؤلفةٌ من الفرنسيين يهتفون: ماكرون، ارحل!".وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استقال لوكورنو من منصبه كرئيس وزراء فرنسا، وهو المنصب الذي شغله لمدة 27 يومًا فقط، وأعلن لاحقا أنه سينفذ تعليمات ماكرون بإجراء مشاورات نهائية مع ممثلي مختلف القوى السياسية لمحاولة تشكيل حكومة جديدة.ومنذ إعادة انتخاب ماكرون عام 2022، شهدت فرنسا 5 رؤساء حكومات. استقال سلف لوكورنو، رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن أقر أعضاء البرلمان تصويتا بسحب الثقة من حكومته بسبب إجراءات التقشف المقترحة.
https://sarabic.ae/20251010/زاخاروفا-اعادة-تعيين-ليكورنو-رئيسا-لوزراء-فرنسا-يشير-إلى-أزمة-ديمقراطية-شاملة-1105859006.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104275/72/1042757268_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_a0f0e330a3f5acb255afd14054706162.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
"ارحل ماكرون"... احتجاجات عارمة في باريس ضد السلطة
15:58 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 15:59 GMT 11.10.2025)
ذكر فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيين" اليميني الفرنسي، بأن تظاهرة حاشدة اندلعت في العاصمة باريس، طالبت باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأضاف فيليبو عبر منصة "إكس": "ترفرف أعلامٌ كثيرةٌ فوق باريس، آلافٌ مؤلفةٌ من الفرنسيين يهتفون: ماكرون، ارحل!".
ويوم أمس الجمعة، أعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون، أعاد تعيين سيباستيان لوكورنو، رئيسًا للوزراء وكلّفه بتشكيل حكومة.
وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استقال لوكورنو من منصبه كرئيس وزراء فرنسا، وهو المنصب الذي شغله لمدة 27 يومًا فقط، وأعلن لاحقا أنه سينفذ تعليمات ماكرون بإجراء مشاورات نهائية مع ممثلي مختلف القوى السياسية لمحاولة تشكيل حكومة جديدة.
وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية أن استقالة رئيس الوزراء أدخلت البلاد في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود.
ومنذ إعادة انتخاب ماكرون عام 2022، شهدت فرنسا 5 رؤساء حكومات. استقال سلف لوكورنو، رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن أقر أعضاء البرلمان تصويتا بسحب الثقة من حكومته بسبب إجراءات التقشف المقترحة.