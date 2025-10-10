عربي
زاخاروفا: اعادة تعيين ليكورنو رئيسا لوزراء فرنسا يشير إلى أزمة ديمقراطية شاملة
زاخاروفا: اعادة تعيين ليكورنو رئيسا لوزراء فرنسا يشير إلى أزمة ديمقراطية شاملة
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، تعليقا على تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء الفرنسي، الذي استقال قبل أقل من أسبوع،... 10.10.2025
2025-10-10T21:54+0000
2025-10-10T21:54+0000
العالم
روسيا
ماريا زاخاروفا
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058948233_140:0:3781:2048_1920x0_80_0_0_0a8f7b76d60f8c3c9285089e7be9176d.jpg
وكتبت زاخاروفا على قناتها على تيليجرام: "سيباستيان ليكورنو، الذي صرح بأن فرنسا بحاجة إلى الاستقرار، أُعيد تعيينه رئيسا لوزراء فرنسا. في ظل القمع السياسي في فرنسا، ينذر هذا العمل اليائس بأزمة ديمقراطية شاملة، لم يعد رأي الشعب الفرنسي ذا قيمة".وكانت أعلنت الرئاسة الفرنسية، يوم أمس الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعاد تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة، وذلك بعد أقل من أسبوع من تقديم استقالته، ولم تقدم الرئاسة الفرنسية أي تفاصيل حول هذا القرار.وجاءت استقالة سيباستيان لوكورنو، بعد ساعات من الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت 18 وزيرا، وشملت تغيير وزيري المالية والدفاع، حيث تولى رولان ليسكور منصب وزير المالية، فيما تم تولى برونو لو مير، وزير المالية الأسبق، وزارة الجيوش.وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن استقالة ليكورنو أغرقت فرنسا في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود.وشهدت العديد من المدن الفرنسية، خلال الشهر الماضي، احتجاجات حاشدة استجابة للدعوة التي أطلقتها حركة "لنغلق كل شيء" للتنديد بمشروع الميزانية الذي اقترحه رئيس الوزراء المستقيل فرانسوا بايرو، والذي يشمل تقليص نفقات تصل إلى 43.8 مليار يورو بهدف الحد من العجز المتنامي، فيما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال نحو 300 متظاهر.وأشار رئيس الوزراء الفرنسي السابق، فرانسوا بايرو، بوقت سابق، إلى أن معدل الدين العام لفرنسا ارتفع إلى 114 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لتصبح فرنسا واحدة من أعلى دول منطقة اليورو من حيث معدل الدين العام.الإليزيه: ماكرون يعين رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، تعليقا على تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء الفرنسي، الذي استقال قبل أقل من أسبوع، بأن هذا يشير إلى أزمة ديمقراطية شاملة في فرنسا، مضيفة أن رأي الشعب الفرنسي لم يعد يؤخذ في الاعتبار.
وكتبت زاخاروفا على قناتها على تيليجرام: "سيباستيان ليكورنو، الذي صرح بأن فرنسا بحاجة إلى الاستقرار، أُعيد تعيينه رئيسا لوزراء فرنسا. في ظل القمع السياسي في فرنسا، ينذر هذا العمل اليائس بأزمة ديمقراطية شاملة، لم يعد رأي الشعب الفرنسي ذا قيمة".
وكانت أعلنت الرئاسة الفرنسية، يوم أمس الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعاد تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة، وذلك بعد أقل من أسبوع من تقديم استقالته، ولم تقدم الرئاسة الفرنسية أي تفاصيل حول هذا القرار.
وقدم سيباستيان ليكورنو، يوم الاثنين الماضي، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها بدوره، وذلك عقب ساعات من الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وعقب تقديم استقالته، قال لوكورنو، في مؤتمر صحفي، إن الشروط لم تعد متوفرة لبقائه رئيساً للوزراء، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة لم يكن سلسا.
وجاءت استقالة سيباستيان لوكورنو، بعد ساعات من الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت 18 وزيرا، وشملت تغيير وزيري المالية والدفاع، حيث تولى رولان ليسكور منصب وزير المالية، فيما تم تولى برونو لو مير، وزير المالية الأسبق، وزارة الجيوش.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن استقالة ليكورنو أغرقت فرنسا في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود.
وعين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 9 أيلول/سبتمبر الماضي، سيباستيان ليكورنو، الذي كان يشغل منصب وزير الجيوش، رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو المستقيل بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته، وأصبح لوكورنو سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولاية ماكرون الثانية عام 2022.
وشهدت العديد من المدن الفرنسية، خلال الشهر الماضي، احتجاجات حاشدة استجابة للدعوة التي أطلقتها حركة "لنغلق كل شيء" للتنديد بمشروع الميزانية الذي اقترحه رئيس الوزراء المستقيل فرانسوا بايرو، والذي يشمل تقليص نفقات تصل إلى 43.8 مليار يورو بهدف الحد من العجز المتنامي، فيما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال نحو 300 متظاهر.
وأشار رئيس الوزراء الفرنسي السابق، فرانسوا بايرو، بوقت سابق، إلى أن معدل الدين العام لفرنسا ارتفع إلى 114 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لتصبح فرنسا واحدة من أعلى دول منطقة اليورو من حيث معدل الدين العام.
